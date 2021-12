Jedan dan s premijerom Crne Gore – između želja i mogućnosti

Krivokapić je profesor mašinskog inženjerstva i veliki vernik Srpske pravoslavne crkve. Važi za nepotkupljivog čoveka, ali to nije nikakva garancija u politici, disciplini koja niti je egzaktna nauka, niti je vera.

Reporteru DW kaže da je njegova Vlada, formirana nakon tri decenije režima Demokratske partije socijalista, utvrdila „nultu toleranciju na korupciju“.

Koliko to što je utvrđeno u podgoričkim kabinetima malo vredi, vidi se već ovog jutra kad premijer obilazi korito Morače. Na jednom mestu kamioni mile, tu se vade pesak i šljunak. I to iako je to ovde zabranjeno već dve godine.

Radnici se prave ludi. A i policija, kaže Krivokapić, stoji dvestotinak metara dalje i ne preduzima ništa. „Mafija je sada jača od policije“, kaže premijer.

Čudnovata izjava za čoveka koji bi trebalo da je najmoćnija politička figura u zemlji. Ali, ne samo da Krivokapić nema stabilnu većinu u parlamentu, nego je i čitava država prožeta kadrovima koje su godinama sejali Socijalisti Mila Đukanovića.

To odlično zna Vanja Ćalović iz nevladine organizacije MANS. Ona je na osnovu dokumenata iz poreskih oaza utvrdila kako se Đukanovićev klan bogati. Ćalović neprestano dobija pretnje smrću. „Trideset godina ljudi čekaju na pravdu, i još se čeka, na bilo šta što donosi osećaj pravde“, kaže ona za DW.

Pauza za molitvu

Krivokapić je ponovo na zadnjem sedištu automobila, ide auto-putem koji grade Kinezi i koji je uvalio Crnu Goru u dužničke neprilike. Kaže, svaki put kad je ovde, raspita se gde su kineski radnici. I uvek mu kažu da su na nekoj pauzi.

Kao i mnogi, Krivokapić sumnja da Kinezi naplaćuju rad koji se ne obavlja, da su uvezani sa domaćim mutnim firmama. „Začuđujuće je što je ovaj auto-put od četrdeset kilometara najskuplji put u Evropi trenutno“, dodaje premijer.

Moć starog režima kruni se sporo. U nedelju je DPS izgubila vlast u Mojkovcu, ali, uz gubitke, odbranila Cetinje. Perverznu situaciju u vladajućoj većini u crnogorskom parlamentu Đukanović koristi da pokrene glasanje o nepoverenju Krivokapiću.

Bivši premijer iz redova DPS Duško Marković kaže za DW da su nove vlasti uvele retoriku podela, da verbalno gaze političku konkurenciju. „Crna Gora još nikada nije bila tako podeljena u njenoj istoriji“, optužuje Marković.

Krivokapić tome protivreči – posle molitve u manastiru Morača, gde ide usred radnog dana. Onda, u razgovoru sa monasima, priča koliko je teško pokrenuti stvari s mrtve tačke. „Svako očekuje – odmah. U tom sukobu mogućnosti i želja, vi imate mali prostor, a to niko ne shvata. I bolje vam je da iskoristite taj mali prostor nego da pravite revoluciju.“

Podrška Srpske pravoslavne crkve je jedino što je izvesno u političkom životu ovog novajlije. Mitropolit Joanikije za DW kaže da posao nije lak, jer da su tri decenije korupcije i svakojakih zala toliko iskvarili društvo. Ako se ništa ne preduzme, društvo više neće znati „šta je dobro, a šta je loše“.

Mirnije je bilo bez politike

Poslednji sastanak koji Krivokapić danas ima pokazuje koliko su stvari u Podgorici izvitoperene. Kao premijer ide da se sastane sa sudijama, kaže im da bi bilo pametno uništiti kokain zaplenjen u nedavnoj raciji kako opet ne bi dospeo na crno tržište.

Sudije pak odlučuju da se sav kokain zadrži kao dokazni materijal. I upozoravaju premijera da se ne petlja u sudsku vlast.

Ali, šta ako premijer ne može da se osloni na nezavisno pravosuđe? Ako su i sudije deo starog sistema?

I da li se Krivokapić plaši za svoj život, ukoliko istraje u ovome što pokušava? „Od malena sam učio da ni vlas sa glave čoveku ne fali bez Božije volje. I ja u to duboko verujem.“

Dan premijera se završava u porodičnom domu, uz suprugu, decu i unuke. Kažu, supruzi je bilo draže dok je Zdravko Krivokapić bio samo profesor, daleko od politike. Bilo je nekako mirnije.

Ali, on bi da nastavi borbu. Da dokaže da neka vlast na Balkanu može da bude nepotkupljiva. Ishod je još neizvestan.

