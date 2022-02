Jasan stav Nemačke

Bio je to snažan nastup kancelara Olafa Šolca o Ukrajini pred nemačkim parlamentom. Nema više „ako" i „ali" i politike neodlučnih koraka. Nemačka će snabdevati Ukrajinu oružjem i mnogo ulagati u Bundesver. Ovo označava početak prekretnice. Kancelar je to jasno stavio do znanja.

Signal i ruskom narodu

Vladajuća koalicija pokazuje da ima jasan stav - protiv agresorske Rusije. A NATO saveznici, posebno u baltičkim državama, konačno znaju na čemu su sa Nemačkom. Jer, tamo postoji strah da Putin hoće ne samo Ukrajinu već i njihove zemlje nazad u svoju sferu uticaja. Šolc je jasno stavio do znanja da Nemačka to neće tolerisati i čvrsto stoji pri svojim NATO obavezama.

Konačno - mora se reći - jer su diskusije predugo trajale.

Ali – i to je takođe važno – pomirenje između Nemačke i Rusije ostaje istorijski važan gradivni element nemačke politike, kako je Šolc naglasio. To je važan signal ruskom narodu, koji nikako ne stoji jedinstven iza Putinovog rata protiv Ukrajine. To pokazuju brojne demonstracije u zemlji.

Biće skupo i bolno

Ali nemojmo se zavaravati. Ova prekretnica u Nemačkoj biće skupa, a verovatno i bolna. Bundesver bi samo ove godine trebalo da dobije dodatnih 100 milijardi evra. Zauzvrat, uštede će morati da se naprave na drugom mestu.

Manuela Kasper-Kleridž

Rusija bi trebalo da bude izolovana od svetske ekonomije. Visoke cene energije, uska grla u snabdevanju i delimični kolaps trgovine robom mogu biti neposredne posledice. Nemci moraju tome da se prilagode. Vlada mora vrlo brzo da pokaže načine kako će se država nositi sa tim, koje mere će slediti - i to u bliskoj saradnji sa opozicijom. Sada je potrebna zajedništvo, ali bez odustajanja od kritičke rasprave.

Tačno je da Nemačka konačno podržava isključenje ruskih banaka iz međunarodnog platnog sistema SWIFT. Međutim, posledice moraju biti jasne svima i takođe moraju biti saopštene: verovatno će doći do zaustavljanja isporuke ruskog gasa jer se gas više ne može plaćati bez SWIFT-a. Odmazda, koliko god bila popularna i ispravna, biće skupa. A sankcije često imaju tek dugoročni efekat.

Konačno jasna pozicija

Ova prekretnica u nemačkoj politici je značajna za ljude u Ukrajini koji se bore protiv ruskog agresora. Konačno znaju da je Nemačka spremna za više od isporuke nekoliko hiljada čeličnih šlemova. To je važan signal kancelara i njegove vlade socijaldemokrata, zelenih i liberala. Nemačkoj već dugo – predugo – nedostajala ovako jasna pozicija. Sada je ima, i to je dobro.

