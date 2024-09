Izraelska vojska koristi Palestince kao živi štit?

Mohamad S. sedi u šatoru u Kan Junisu, drugom po veličini gradu u Pojasu Gaze, i priča. Vojnici izraelske vojske (IDF) su ga, kaže, prisilili da učestvuje u operacijama protiv Hamasa i drugih islamističkih milicija u Pojasu Gaze.

Već jedanaest meseci besni rat između Izraela i islamističkih organizacija koje Nemačka, Evropska unija, SAD i druge zemlje klasifikuju kao terorističke. Okidač je bio teroristički napad bez presedana na Izrael 7. oktobra 2023. godine u kojem su, prema izraelskim informacijama, islamističke milicije u Pojasu Gaze ubile više od 1.200 ljudi, a 251 otele kao taoce.

Izrael tvrdi da Hamas koristi civilno stanovništvo Gaze kao živi štit. Slike oružja i municije pronađene u školama i bolnicama predstavljene su kao dokaz. Ali, Mohamad S. svedoči o drugoj stvarnosti.

„Stavili su nam (vojnici IDF, prim.ur.) poveze na oči i vezali ruke iza leđa. Odvezli su nas džipovima i sedeli smo u jednoj kući. Onda su nas sutradan silom odveli i rekli: „Ili pođi s nama ili ćemo te ubiti“, kaže S. To je, kaže, tako trajalo 15 dana. Njegov zadatak je, kaže, bio da krene napred kad je pretila opasnost.

„Upravljanje preko slušalica“

On nastavlja: „Poslali su mene i još nekoga napolje. Dali su nam kameru u ruke, a dodatnu kameru su stavili na kacigu. A oni su nas kontrolisali preko slušalica i govorili: ostanite ovde, idite tamo, snimite ovu kuću, stanite u ovu ulicu“.

Ako su izjave Mohamada S. tačne, izraelska vojska ga je koristila kao živi štit. Prema njegovom iskazu, morao je da ulazi u kuće pre nego što bi vojnici ušli, izlažući se na taj način opasnostima s kojima izraelski vojnici nisu želeli da se izlože.

Nadav Vajman, direktor izraelske nevladine organizacije „Breaking the Silence“, potvrđuje takve izveštaje. Od decembra, vojnici koji su bili raspoređeni u ratu u Gazi, su ga, kako kaže, u više navrata kontaktirali i prenosili mu da su palestinski civili korišćeni kao živi štit. Izraelske oružane snage odvode Palestince iz takozvanih humanitarnih zona i dovode ih u različite borbene jedinice u Gazi, tvrdi Vajman. Palestinci se, dodaje, šalju u vojnim uniformama, a ponekad i sa kamerama na kacigama ili na grudima, da pretražuju tunele ili kuće – da provere da li ima bombi, eksplozivnih zamki i slično.

Nadav Vajman iz nevladine organizacije „Breaking the Silence“ dobija po nekoliko izveštaja nedeljno od izraelskih vojnika koji potvrđuju upotrebu civila kao živog štita Foto: Jan Christoph Kitzler/ARD

Na mnogim mestima u Pojasu Gaze izraelske jedinice otkrile su ulaze u tunele iz kojih deluju borci Hamasa. Ulazak u njih za vojnike predstavlja veliki rizik. A veliki je rizik i urbano ratovanje u mnogim delovima Pojasa Gaze.

Više izveštaja nedeljno

Izraelska nevladina organizacija „Breaking the Silence“ svake nedelje dobije dve do tri nove prijave od vojnika. Za njenog direktora Vajmana to je dokaz da nije reč o izolovanim slučajevima, već da je praksa slanja palestinskih civila u opasne situacije već mesecima raširena, širom Pojasa Gaze, u raznim jedinicama.

Vajman prepričava izveštaje svedoka: „U jednoj jedinici oficir je rekao: ’Ne moraš da razmišljaš o ratnim zločinima, ja sam tvoj komandant. Ne razmišljaj o tome, samo izvršavaj komande’.“ U drugim su rekli: „Da li želiš da umreš? Više volimo da Palestinac umre.“

Ako ste u nedoumici, budite meta

I Mohamad A. se plašio smrti. Kao i Moamad S, i on kaže da su ga vojnici 15 dana pod pretnjom oružjem terali da ulazi u zgrade. Rekao je da je bio odeven u izraelsku uniformu kako bi u slučaju sumnje on bio meta, a ne izraelski vojnici. Skriveni borci Hamasa mogli su, kaže, da ga ubiju ili je mogao da pogine od mina i bombi.

Kaže da je morao da ulazi u mnoge kuće pre vojnika. U njima je morao da snima i otvara sva vrata, ispričao je Mohamad A. u razgovoru u studiju nemačkog javnog servisa ARD u Tel Avivu. Ponekad bi ga pratio dron kada je ulazio u kuće, kaže A.

Stalne noćne more

Izraelski vojnici pustili su ga, kaže, u aprilu. Još uvek ima noćne more, na primer o akciji u bolnici koju je pretraživao za izraelske trupe: „Bio je to užas, leševi su bili svuda po bolnici Naser. Ne znam kako sam uopšte izašao odande. Još uvek imam noćne more i budim se noću“, kaže.

Palestinci koji su, prema opisima, tako korišćeni u Gazi, su obični civili. To potvrđuje i činjenica da su nakon nekog vremena ponovn oslobođeni.

Politički rat?

Za Nadava Vajmana iz „Breaking the Silence“, te tvrdnje ne samo da su u suprotnosti s međunarodnim humanitarnim pravom, već i sa etičkim standardima izraelske vojske: „Verujemo da nam je potrebna vojska i da moramo da se branimo. Ali ono što vidimo u Gazi nije samoodbrana, to je politički rat.“ A kad se raspravlja o političkom rešenju, naravno da je, kaže, ključno otkriti kako IDF deluje u Gazi.

Mohamad S. još uvek pokazuje povez preko grudi. Nosi ga od poslednje misije: i tada je bio poslat napred. Onda se začuo pucanj. Probudio se u bolnici. Srećom, preživeo je misiju u koju su ga poslali izraelski vojnici.