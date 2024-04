Izrael: Veliki pritisak na Netanjahua

U Izraelu se nastavljaju četvrodnevni protesti protiv premijera Benjamina Netanjahua. Izraelska novinska agencija N12 News izvestila je o najvećim demonstracijama od početka rata - koji je počeo posle brutalnog terorističkog napada Hamasa 7. oktobra 2023.

Ispred parlamenta u Jerusalimu, desetine hiljada demonstranata zahtevali su u subotu uveče nove izbore i brz dogovor o oslobađanju talaca koje drži islamistička teroristička organizacija Hamas. Hiljade ljudi demonstriralo je i u Tel Avivu.

Policija gura demonstrante grupe „Brothers and Sisters in Arms“koja se protivi služenju vojnog roka Foto: Ohad Zwigenberg/AP Photo/picture alliance

Protestuju i takozvani ultraortodoksni Jevreji jer je u ponoć isteklo izuzeće od obaveznog služenja vojnog roka u Izraelu - koje za njih važilo decenijama. Prema nalogu Vrhovnog suda, od ponedeljka pa nadalje, ukidaju se državne subvencije za vojno sposobne ultraortodoksne muškarace koji se školuju u verskim školama.

Jair Lapid Foto: Hazem Bader/AFP

Lider opozicije Jair Lapid oštro je kritikovao Netanjahua. Šef vlade uništava odnose Izraela sa SAD i prepustio je Hamasove taoce njihovoj sudbini, rekao je on. „Sve za politiku, ništa za zemlju".

Netanjahu: Ući ćemo u Rafu i uništiti Hamas

Netanjahu je odlučno odbacio kritike na račun njegovog vođenja pregovora o oslobađanju talaca kao i pozive na nove izbore.

„Pozivi na izbore sada, na vrhuncu rata, trenutak pre pobede, paralizovaće Izrael na najmanje šest meseci, po mojoj proceni čak osam meseci", rekao je on na konferenciji za novinare. Novi izbori bi takođe paralizovali pregovore o oslobađanju još talaca u zamenu za prekid vatre u ratu u Gazi kao i oslobađanje palestinskih zatvorenika, rekao je Netanjahu. To bi „dovelo do kraja rata pre nego što se ostvare ciljevi" i time bi išlo na ruku Hamasu.

Benjamin Netanjahu Foto: Maya Alleruzzo/AP/dpa/picture alliance

Netanjahu je još jednom jasno stavio do znanja da se drži svog kursa: „Ući ćemo u Rafu i tamo uništiti sve bataljone Hamasa, iz jednog razloga: bez toga nema pobede. Uništenje Hamasa je ključni cilj ovoga rata, a tu spada i povratak talaca."

Nastavak pregovora u Egiptu i video konferencija sa Vašintgonom?

Razgovori o prekidu vatre trenutno stagniraju. Nije bilo dogovora sa Hamasom. Prema izveštajima medija, izraelska delegacija otputovala je danas u Kairo na nove razgovore.

Takođe danas, trebalo bi da se održi video konferencija predstavnika Izraela i SAD - o planiranoj izraelskoj kopnenoj ofanzivi na Rafu u Pojasu Gaze na samoj granci sa Egiptom, prenose mediji. Vest je u ponedeljak uveče objavio novinski portal „Aksios”, pozivajući se na četiri izraelska i američka zvaničnika.

Bela kuća i kancelarija izraelskog premijera to još nisu komentarisali. Izraelska delegacija je trebalo da otputuje u Vašington prošle sedmice, međutim, Netanjahu je otkazao putovanje nakon što je Savet bezbednosti UN - zahvaljući uzdržanosti SAD - usvojio rezoluciju kojom se poziva na momentalni prekid vatre. Izraelci su tada predložili da se razgovori odlože do ponedeljka, izvestila je u petak američka televizija CNN.

Odnosi između predsednika SAD Bajdena i izraelskog premijera Netanijahua su napeti. Vašington smatra kopnenu ofanzivu velikih razmera u Rafi pogrešnom zbog stotina hiljada tamošnjih civila i hteo bi da Izraelu ukaže na alternative.

Netanjahu operisan

Netanjahu je u subotu morao na operaciju hernije, bruha ili preponske kile. Jariv Levin, ministar pravosuđa i zamenik premijera, preuzeće službene dužnosti tokom njegovog odsustva.

Jariv Levin Foto: Gil Cohen-Magen/REUTERS

Bolnica u Jerusalimu saopštila je da je operacija uspela i da se Netanijahu oporavlja. Tokom rutinskog pregleda u subotu, 74-godišnjaku je dijagnostikovana hernija, saopštila je njegova kancelarija. Netanjahu je često bio hospitalizovan zbog zdravstvenih problema, prošlog leta mu je ugrađen pejsmejker.