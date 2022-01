Izrael: četvrta vakcina samo delimično štiti od omikrona

Omikron je već dominantan u mnogim zemljama i može da zarazi i one koji su vakcinisani ili su bili zaraženi prethodnim varijantama virusa. Vakcinacija i dopunska vakcina i dalje pružaju snažnu zaštitu od teških oblika kovida 19, hospitalizacije i smrti – u tome se slažu svetski naučnici.

Izraelska vlada je nedavno dala zeleno svetlo za primenu dodatne dopunske vakcinacije, odnosno četvrte vakcine, pacijentima s oslabljenim imunološkim sistemom i osobama starijim od 60 godina.

Izraelski naučnici u kliničkoj studiji trenutno istražuju efikasanost te četvrte vakcine. Preliminarni zaključak: nivo antitela kod testiranih osoba je bio povećan, međutim, zaštita od omikrona nije postignuta.

Samo delimična zaštita od omikrona

Bolnica Šeba u blizini Tel Aviva objavila je prve rezultate studije u kojoj je ispitana efikasnost četiri vakcinacije vakcinama Bajontek/Fajzer i Moderna. Šefica studije Gili Regev-Johaj objasnila je da četvrta doza nudi „samo delimičnu zaštitu od virusa“.

Krajem decembra, tim iz bolnice Šeba započeo je jednu od prvih kliničkih studija o efikasnosti četvrte vakcinacije protiv korona virusa. Vakcinom Bajontek/Fajzer vakcinisano je 154 medicinskih tehničara i sestara, a 120 dobrovoljca Modernom.

Nedelju dana nakon početka studije, broj antitela se upetostručio. Međutim, Regev-Johaj kaže: „Fajzerove i Modernine vakcine, koje su bile efikasne protiv drugih varijanti, nude manju zaštitu od omikrona. Imamo mnogo zaraženih među onima koji su vakcinisani četiri puta.“

To su izjave koje bi mnoge građane mogle da navedu da posumnjaju da li su vakcine uopšte korisne. Zbog toga je bolnica užurbano objavila još jednu izjavu nekoliko sati nakon objavljivanja ove prethodne:

„U ovom trenutku, rizičnim grupama se preporučuje da se i dalje vakcinišu – čak i ako vakcine ne nude optimalnu zaštitu od infekcije aktuelnom varijantom virusa, omikrona.“

Prema izveštajima medija, izraelsko Ministarstvo zdravlja je navodno navelo bolnicu da da tu izjavu – jer je kod političara bilo veliko nezadovoljstvo prvobitnom publikacijom.

Kampanja nije greška

Generalni direktor Ministarstva zdravlja Izraela dr Nahman Eš rekao je da „u određenoj meri nije iznenađujuće“ to što su se mnogi koji su primili četvrtu dozu vakcine ipak inficirali omikronom. To ne znači da je pokušaj četvrte vakcinacije bio greška.

„Nivo antitela se vraća kao što je bio odmah posle treće vakcine. To ima veliki značaj, posebno za stariju populaciju i zato ih pozivam da se vakcinišu“, rekao je on za TV Kanal 13.

Ali on je takođe rekao da će ovo istraživanje biti uzeto u obzir kada vlasti budu raspravljale da li da kampanju za četvrtu vakcinaciju prošire na celu populaciju.

Pogledajte video 03:01 Izrael: Koliko štiti treća doza?

Kao i drugde u svetu, u Izraelu je došlo do naglog porasta slučajeva Kovida-19 zbog Omikrona. U sredu 19.januara je registrovano rekordnih 71 000 infekcija - za jedan dan, izjavio je Eš za vojni radio. Ali - do sada nije zabeležen nijedan smrtni slučaj uzrokovan tom varijantom. Eš je takođe rekao da nije došlo do povećanja broja pacijenta na ECMO mašinama - koje se koriste za najteže slučajeve Kovida-19. Bolnice nisu preopterećene brojem hospitlizovanih zbog kovida.

Izrael menja taktiku protiv korone

Izrael je zatvorio svoje granice nakon što je u novembru otkrio jedan slučaj zaraze varijantom omikron, ali ih je ponovo otvorio početkom januara, uprkos naglom porastu infekcija.

U nadi da će smanjiti pritisak na ekonomiju, Izrael je u ponedeljak smanjio obavezan period karantina na pet dana, nakon sličnih poteza Francuske, Španije, Argentine, SAD i Britanije.

Da bi se smanjila potrošnja PCR testova a i redovi kod javnih lokacija za testiranje, u Izraelu se sada preporučuje veća upotreba kućnih antigenskih testova.

Prvi počeo sa vakcinacijom

Izrael je bio jedna od prvih zemalja koja je prošle godine masovno vakcinisala svoju populaciju i prošlog leta bila prva koja je ponudila dopunsku vakcinu. Najnovija kampanja za 4. vakcinaciju za posebno ugrožene Izraelce takođe se smatra prvom te vrste u svetu.

Prema Ministarstvu zdravlja, više od 537.000 Izraelaca je već primilo četvrtu dozu. Više od od polovine stanovnika je dobilo dopunsku 3. vakacinu, a 80 odsto odraslih stanovnika Izraela primilo je dve vakcine protiv korona virusa,

Prema zvaničnim podacima, od početka pandemije u Izraelu koji ima 9,4 miliona stanovnika je zabeleženo više od 1,7 miliona infekcija, uključujući više od 8.300 smrtnih slučajeva.

dr/rtr/ap/bild

Pratite nas i na Fejsbuku, preko Tvitera, na Jutjubu, kao i na našem nalogu na Instagramu.