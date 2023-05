Izbori u Turskoj: više od smene vlade

U nedelju 14. maja u Turskoj će biti izabran novi parlament i novi predsednik. Aktuelni predsednik Redžep Tajip Erdogan, po prvi put nakon 20 godina nije izraziti favorit u toj trci. Njegova izborna koalicija je, kako pokazuju ankete, iza opozicionog saveza.

Kakav politički sistem vlada u Turskoj?

Od svog osnivanja 1923. godine, Republika Turska je po Ustavu parlamentarna demokratija. Erdogan je to želeo da promeni pa je njegova vladajuća Stranka pravde i razvoja (AKP), uz podršku svog ultranacionalističkog partnera, Partije nacionalističkog pokreta (MHP), 2017. sprovela reformu. S izborima 2018. godine uveden je predsednički sistem i otada je predsednik kako šef države, tako i predsednik vlade. Kabinet premijera više ne postoji.

Predsednika, koji po novom sistemu ima široka ovlašćenja, direktno bira narod i to na pet godina. On imenuje i razrešava ministre i visoke državne službenike po svom nahođenju, a ujedno i rukovodi kabinetom vlade. Ministri koje on postavlja mogu da imenuju guvernere i državne predstavnike u pokrajinama, provincijama i okruzima, tako da predsednikov uticaj seže sve do lokalnih organa vlasti.

Šef države također ima ovlašćenja da izdaje predsedničke ukaze i imenuje ljude na visoke funkcije u pravosuđu, sektoru finansija i u obrazovanju. Ljudi na najvažnijim funkcijama u tajnoj službi ili u moćnoj verskoj instituciji Dijanet, direktno su odgovorni predsedniku.

Uvođenjem predsedničkog sistema ukinut je i princip nepristrasnosti i vođenja vanstranačke politike. Aktuelni predsednik Erdogan uspeo je da zadrži i mesto predsednika svoje konzervativno-islamske stranke AKP. Otada gotovo da nije bilo razdvajanja te funkcije i predsedničkog mandata.

Ko se kandiduje na predsedničkim izborima?

Na predsedničkim izborima birači mogu da glasaju za jednog od četiri kandidata. Aktuelni predsednik Erdogan i njegov izazivač Kemal Kililčdaroglu vode neizvesnu izbornu trku. Prema podacima nekoliko instituta za istraživanje javnog mnjenja, kandidat najvećeg opozicionog saveza Kiličdaroglu je ispred Erdogana, što aktuelnog turskog predsednika i vladajući tabor čini sve nervoznijim.

Kandidat opozicije Kemal Kiličdaroglu sa gradonačelnikom Istanbula Ekremom Imamogluom Foto: Ozkan Bilgin/AA/picture alliance

Druga dva kandidata, kako pokazuju ankete, mogla bi da osvoje između dva i šest odsto glasova. Njihova kandidatura obično znači da će predsednik biti poznat tek nakon drugog kruga glasanja.

Koliki je značaj parlamenta?

Tokom svog predsedničkog mandata, Erdogan je krojio državni aparat po svojoj meri i stalno proširivao svoja ovlašćenja. Iako je uvođenjem predsedničkog sistema broj poslanika povećan sa 550 na 600, Erdogan je od turskog parlamenta napravio beznačajnu instituciju: tu su mogle da se vode rasprave i donose zakone, ali sz vladajući sa svojom dominantnom većinom blokirali svaki opozicioni projekat i stalno uspevali da proguraju svoju političku agendu. Vlast je svojom većinom u parlamentu, sprečila i zahteve opozicije da se osnuju istražni odbori nakon nedavnog katastrofalnog zemljotresa ili po pitanju optužbi na račun vladajućih struktura za korupciju.

U parlamentu Turske trenutno ima 14 stranaka. Mnoge od njih su uspele da pređu cenzus od 7 posto samo uz pomoć koalicija. Sa 285 poslanika vladajuća stranka AKP ima najjaču poslaničku grupu u parlamentu. Njihovi saveznici ultranacionalistički MHP i Stranka velikog jedinstva (BBP) imaju 49 poslaničkih mesta, pri čemu i jedna i druga ideološki proističu iz pokreta „Sivih vukova“. Koaliciona vlada tako u turskom parlamentu ima većinu sa 334 mandata.

Devlet Bahčeli, lider ultranacionalističke MHP i najbliži Erdoganov saveznik Foto: DHA

Najveća opoziciona partija, Republikanska narodna stranka (CHP), ima 134 poslanika, dok njen najjači saveznik, Dobra partija (IYI) ima 36 mandata. I Dobra partija je takođe proizašla iz pokreta „Sivih vukova“, ali u novom opozicionom stranačkom savezu pokušava da se pozicionira u desni centar. S poslanicima manjih stranaka, taj najveći opozicioni savez ima 174 mandata.

Prokurdska Demokratska partija naroda (HDP) ima 56 poslanika i treća je najjača snaga u turskom parlamentu. Preostali poslanici su ili iz manjih stranaka ili su nezavisni kandidati.

Kakve koalicije postoje?

Tri izborne koalicije igraju odlučujuću ulogu na parlamentarnim izborima: Erdoganov „Narodni savez“, potom najveći opozicioni blok, „Savez nacije“, i konačno „Savez za rad i slobodu“, predvođen prokurdskim HDP.

Pored AKP, u Erdoganovom „Narodnom savezu“ već godinama su ultranacionalističke MHP i BBP. Nedavno se koaliciji pridružila i „Nova stranka blagostanja“, koja je proizašla iz islamističke ideologije Mili Gorus. Osim toga, Erdoganovu koaliciju podržava i radikalna islamistička prokurdska stranka HÜDAPAR, koja je bliska terorističkoj organizaciji turski Hizbolah. I nekoliko pravoslavno-muslimanskih zajednica s velikim brojem članova takođe otvoreno podržavaju vladajuću koaliciju. Oni su pod Erdoganovom vlašću uspeli da prigrabe čitav niz privilegija, koje bi u suprotnom mogli da izgube.

Najveća opoziciona koalicija sastoji se od šest stranaka koje dolaze iz veoma različitog političkog spektra. Predsednički kandidat Kemal Kiličdaroglu, koji je uspeo da ih ujedini, uživa poštovanje mnogih vladinih kritičara. Za Kiličdaroglua je i i kurdsko-socijalistički „Savez za rad i slobodu“.

Pokretačka snaga treće koalicije je prokurdska HDP. Protiv nje se međutim vodi sudski postupak, a i hiljade njenih članova su u zatvoru pod optužbom za terorizam. Osim toga, i skoro svi gradonačelnici iz redova HDP su smenjeni.

Bivši lider HDP Selahatin Demirtaš u zatvoru je već sedam godina Foto: HDP

Bivši lider stranke Selahatin Demirtaš je već sedam godina u strogo čuvanom zatvoru, ali on uspeva da odatle vodi efikasnu kampanju protiv Erdogana i njegove vlade. Svoje poruke spoljnom svetu šalje preko svojih advokata, koji u određenoj meri određuju i tok predizborne kampanje, posebno kada je reč o kurdskom pitanju.

Koliko Turska ima birača sa pravom glasa?

Prema zvaničnim podacima, više od 64,1 miliona ljudi ima pravo glasa na izborima 14. maja. Od toga, njih više od 3,4 miliona živi u inostranstvu. Tako se glasovi Turaka u inostranstvu po težini nalaze na četvrtom mestu, odmah nakon najvećih turskih metropola Istanbula, Ankare i Izmira. Glasanje u inostranstvu počelo je 27. aprila.

Na izborima 2018. u Turskoj izlaznost je bila veća od 86 odsto, dok je u inostranstvu iznosila otprilike 50 procenata. Erdogan je tada sa 53 odsto glasova osvojio trku za predsednika već u prvom krugu, a njegova koalicija osvojila je gotovo 54 odsto glasova. U inostranstvu su bili još uspešniji, osvojivši više od 60 odsto glasova među Turcima koji žive van zemlje.

Prema podacima turske izborne komisije, 167.000 Sirijaca ima pravo glasa na predstojećim predsedničkim i parlamentarnim izborima u Turskoj. Sledi 23.000 ljudi poreklom iz Avganistana, 21.000 iz Irana, 16.000 iz Iraka i 6.000 iz Libije. S izuzetkom prokurdskog HDP, sve stranke se takmiče uz predizborno obećanje da će vratiti izbeglice u njihovu domovinu što je pre moguće.

Izborna kampanja koja nije fer i opasna retorika

Zbog razornih zemljotresa u februaru i zbog meseca Ramazana, predizborna kampanja ovoga puta počela je kasno. Najveća opoziciona koalicija s kandidatom Kemalom Kiličdarogluom i najpopularnijim ličnostima na čelu, krenula je u ofanzivu tek pre nekoliko sedmica.

Erdogan svoju predizbornu kampanju vodi više tako što otvara velike državne projekata. Predstavio je tako prvi turski nosač aviona i otvorio prvu nuklearnu elektranu na turskom tlu – zahvaljujući ruskoj tehnologiji. On se ujedno ne libi ni da se pojavljuje u dvorištima džamija, a voli i da se oslanja na lažne vesti.

Erdogan (desno) s predsednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim na sajmu tehnologije TEKNOFEST: za njega je svako otvaranje i svaka državna poseta deo izborne kampanje Foto: DHA

Tako je prošle sedmice govorio u dvorištu Plave džamije u Istanbulu i tvrdio da njegov izazivač Kiličdaroglu planira da ugasi tursku versku ustanovu Dijanet. Kiličdaroglu je odmah reagovao na tu netačnu informaciju: „Dijanet je pokrenuo Ataturk, osnivač moje stranke. Zašto bih ga ja zatvarao?“

Dan kasnije, Erdoganov ministar pravde Bekir Bozdag izjavio da će „ovoga puta o izborima odlučivati vernici i nevernici“. Ministar unutrašnjih poslova Sulejman Sojlu otišao i korak dalje: on je predstojeće glasanje opisao kao pokušaj političkog puča od strane Zapada.

Mediji na svim kanalima u potpunosti su na liniji vlade. Državna radio-televizijska kompanija TRT i novinska agencija Anadolu u stopu prate Erdogana i njegove koalicione partnere. Prema navodima opozicije, Erdogan i njegov blok dobili su 3.600 minuta emitovanja u poslednje četiri sedmice, a njegova politička konkurencija samo 42 minuta. I to samo u negativnom svetlu.

