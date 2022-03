Izaelski premijer: prvo iznenada u Moskvi pa odatle u Berlin

Izraelski premijer Naftali Benet iznenadno je otputovao u Moskvu gde se sastao sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, potvrđeno je iz Benetove kancelarije.

„Premijer Naftali Benet upravo je završio sastanak sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Kremlju. Sastanak je trajao oko dva i po sata", navodi se u prvom saopštenju iz Jerusalima.

pročitajte:Čovek koji će zameniti Netanjahua: Multimilioner, tvrdi desničar

Prethodno je Kremlj saopštio da se izraleski premijer nalazi u kratkoj radnoj poseti Moskvi. „Razgovara se o situaciji oko Ukrajine", prenele su ruske novinske agencije reči portparola Kremlja Dmitrija Peskova. Razgovori su već završeni, ali neće biti saopštenja Kremlja, saopštila je Moskva.

Benetova poseta Moskvi je prva poseta jednog stranog šefa države u vezi sa ruskom invazijom na Ukrajinu. O Izraelu se govori kao o posredniku u ukrajinskom sukobu.

Benet večeras iz Moskve putuje u Nemačku na sastanak sa kancelarom Olafom Šolcom, saopštio je njegov kabinet. Prema izveštajima iz krugova nemačke vlade, njih dvojica su hteli da razmene mišjenja o ukrajinskom sukobu već u subotu uveče.

Zelenski zatražio posredovanje

Prema pisanju medija, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pre nedelju dana zatražio od Beneta da organizuje pregovore između Rusije i Ukrajine u Izraelu.

Volodimir Zelenski

Vladini krugovi u Jerusalimu su rekli da je Benet koordinisao sa SAD, Nemačkom i Francuskom i da je „u stalnoj komunikaciji sa Ukrajinom".

pročitajte: U senci rata u Ukrajini: Kancelar Šolc stiže u inauguralnu posetu Izraelu

Benet je doleteo u Moskvu u ranim jutarnjim satima, saopštila je njegova kancelarija. Kao religioznom Jevreju, Benetu je dozvoljeno da putuje subotom samo kada je u pitanju spasavanje života.

Kako je saopštila Benetova kancelarija, sastanku sa Putinom prisustvovao je izraelski ministar stanovanja Sev Elkin, koji je pomogao u prevođenju. Elkin dolazi iz ukrajinskog grada Harkova i važi za nekoga ko „poznaje" Putina. On je uvek prisustvovao sastancima između Benetovog prethodnika, Benjamina Netanjahua, i Putina.

Benet je sa Putinom razgovarao i o situaciji u kojoj se, s obzirom na sukob, nalaze Izraelci i jevrejske zajednice.

Izrael odbija isporuke oružja Ukrajini

Benet je prethodno telefonom razgovarao sa Zelenskim. Ukrajinski predsednik, i sam jevrejskog porekla, nedavno je izrazio svoje razočarenje zbog, kako je kaže, slabe podrške Izraela.

Prema pisanju medija, Benet je odbio zahteve Zelenskog za isporuku oružja. Izrael ima dobre odnose sa Rusijom i Ukrajinom. Ne želi da naljuti svog glavnog saveznika, SAD, ali istovremeno zavisi od dobre volje Moskve iz strateških razloga, uključujući i sukobe sa Sirijom i Iranom.

Erdogan se nudi kao posrednik

Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan želi da sutra, u nedelju, razgovara sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, obajvili su turski državni mediji pozivajući se na portparola Erdogana.

Redžep Tajip Erdogan

Turska, koja ima bliske veze sa Rusijom i Ukrajinom, više puta se nudila kao posrednik.

pročitajte: Turska: Dojče veleu preti zabrana

Prema rečima portparola, turski predsednik Redžep Tajip Erdogan će tokom razgovora pozvati Putina da zaustavi invaziju na Ukrajinu. Erdogan će takođe tražiti od Putina da pruži šansu prekidu vatre i uspostavi humanitarne koridore, rekao je portparol vlade Ibrahim Kalin u Istanbulu.

Međutim, Turska ne planira da se pridruži sankcijama protiv Rusije. „Ne želimo da budemo gurnuti u poziciju da postanemo straan u ratu. Moramo da budemo u mogućnosti da razgovaramo sa obe strane."

Borel: Ko drugi osim Kine?

Visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbednost Žozep Borel još jednom je zagovarao posredovanje Kine u ukrajinskom sukobu.

Žozep Borel

„Nema alternative. Mi (Evropljani) ne možemo da budemo posrednici, to je jasno (...) A ne mogu da budu ni SAD. Ko drugi? To mora da bude Kina, uveren sam u to", rekao je Borel u intervjuu španskom listu „El Mundo". Međutim, španski političar je priznao da još nema konkretnih razgovora o posredovanju Pekinga.

Novi razgovori između Moskve i Kijeva

Kijev je u međuvremenu saopštio da će se nastavak direktnih razgovora između Ukrajine i Rusije održati u ponedeljak.

„Treća runda pregovora održaće se u ponedeljak", napisao je David Arahamija, vođa ukrajinske delegacije iz vladajuće stranke Sluga naroda na Fejsbuku. On nije izneo nikakve detalje.

pročitajte:Rat u Ukrajini

Kasnije je ruski spoljni političar Leonid Slucki na ruskoj državnoj televiziji rekao: „Treći krug zaista može da se održi u narednih nekoliko dana. Moguće je u ponedeljak, 7. marta."

Na drugoj rundi pregovora između Ukrajine i Rusije u zapadnoj Belorusiji, obe strane su se složile da stvore humanitarne koridore za izvlačenje civila iz zona borbenih dejstava. Međutim, evakuacija ukrajinskog lučkog grada Mariupolja nije uspela. Obe strane su jedna drugu optuživale za kršenje dogovorenog prekida vatre. Moskva je potom saopštila da će nastaviti sa napadima na gradove Mariupolj i Volnovaha.

Putin upozorio na stvaranje zone zabrane letova

Vladimir Putin još jednom je upozorio druge države da ne učestvuju u stvaranju i nadgledanju zone zabrane letova u Ukrajini. Ruska vlada bi to videla kao „učešće u oružanom sukobu" i pretnju za svoju vojsku. Iste sekunde ćemo ih smatrati učesnicima vojnog sukoba i ne bi bilo važno gde su oni član", rekao je Putin.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski pozvao je NATO da omogući takvu zonu zabrane letova. NATO to odbija.

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je zemlje EU i NATO da prekinu isporuku oružja Ukrajini. Moskvu posebno zabrinjiva da bi protivvazdušne rakete tipa „stinger" mogle da dospeju u ruke terorista, javila je agencija RIA.

dr (ARD)

Pratite nas i na Fejsbuku, preko Tvitera, na Jutjubu, kao i na našem nalogu na Instagramu.