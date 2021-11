Istorijski dan u Glazgovu ili bla, bla, bla?

Udarcem čekića je voditelj konferencije Alok Šarma tek u subotu uveče dao znak da je stvar svršena, da više niko nema primedbi na tekst. Do poslednjeg minuta je trajalo obaranje ruku oko tog dokumenta na konferenciji u Glazgovu. A kada se završilo, odmah su krenule pohvale i kritike.

Konferencija o klimi je tako prvi put uputila svetske države da počnu da napuštaju energiju uglja. Klimatski pakt koji je odobrilo dvestotinak država zahteva da se ukinu „neefikasne subvencije“ za naftu, gas i ugalj.

Šta je dogovoreno?

Poziv da se više ne koristi ugalj. Na pritisak Kine i Indije, umesto prekida upotrebe uglja u paktu sada stoji da ga treba postepeno napuštati. I to se ne odnosi na ugalj kod kojeg se pomoću CCS-tehnologije može vezati ugljen-dioksid. Od država se zahteva da ukinu „neefikasne“ subvencije za fosilna goriva, ali šta je to „neefikasno“ – nije definisano.

Privrženost cilju da se globalno zagrevanje ograniči na 1,5 stepeni. To je stara priča – da čovek ne sme da svojim delovanjem temperatura podigne za više od 1,5 stepeni u odnosu na prediindustrijska vremena. No državama je na dobru volju ostavljeno da li će do iduće godine pooštriti nacionalne planove za smanjenje emisija štetnih gasova. U dokumentu iz Glazgova se navodi da bi u ovoj deceniji trebalo smanjiti emisije za 45 odsto kako bi bilo moguće ostvariti cilj.

Protesti u Glazgovu

Pomoć siromašnim državama. Do 2025. godine biće udvostručena pomoć siromašnim zemljama, na 40 milijardi dolara godišnje. Tom pomoći one treba da se bore protiv posledica klimatskih promena koje već sada osećaju, kao što su suša i toplotni talasi.

Pomoć nakon katastrofa. Prvi put je uvažen stari zahtev siromašnijih zemalja da se uspostavi fond iz kojeg se finansiraju obnova ili preseljenja ljudi u slučaju oluja, poplava i suše. Konkretnije sume nema u papiru, ali ima da će to biti „tehnička podrška“, a da se neće plaćati kompletna šteta.

Pojašnjenje pravila iz Pariza: Godinama nakon Pariskog sporazuma o klimi bilo je rupa. Sada je dogovoreno da države moraju transparentno na godišnjem nivou da izveštavaju Sekretarijat UN za klimu.

Istorijski ili ništa?

Iako je poziv da se zabrani upotreba uglja na kraju ublažen, nemačka ministarka životne sredine Svenja Šulce bila je tako zadovoljna da je sporazum iz Glazgova proglasila „istorijskim“ jer je „započet kraj uglja“. Ministarka je rekla da su Nemačka i EU morale u Glazgovu da „izgrade veoma mnogo mostova“, i da je htela oštriju formulaciju o uglju, ali da je dobro što je i ova ostala u dokumentu.

Greta Tunberg, najpoznatija svetska aktivistkinja na polju klime, na Tviteru je napisala: „Konferencija COP26 je gotova. Evo sažetka: Bla, bla, bla.“

Razočaran je bio i generalni sekretar UN Antonio Gutereš. „Ovo je važan korak, ali nije dovoljno. Vreme je da pređemo u vanredno stanje“, rekao je on. „Naša krhka planeta visi o koncu.“

Idući samit (COP27) biće održan idućeg novembra u Egiptu.

nr (dpa, epd, rtr)

