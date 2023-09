Indija menja ime u Bharat?

Poziv na večeru upućen ovog utorka koji je stranim liderima koji će se okupiti na samitu G20 u Nju Delhiju uputila indijska predsednica Droupadi Murmu izazvao je kontroverze. Ona je, naime, u tom pozivu navedena kao „predsednica Bharata“, što je sanskrtski naziv za Indiju.

Upotreba naziva Bharat u diplomatskoj pozivnici izazvala je zabrinutost da hindu-nacionalistička vlada premijera Narendre Modija planira da ukine zvaničnu upotrebu engleskog imena te zemlje. Uz to, za ovaj septembar je sazvana i vanredna petodnevna sednica parlamenta na kojoj bi trebalo da se usvoji rezolucija kojom bi se dala prednost korišćenju imena Bharat.

Formulacija koja se koristi u članu 1 indijskog Ustava glasi: „Indija, to jest Bharat, je savez država“. Tu se dakle pominje i engleski i hindi naziv zemlje, koja je stekla nezavisnost 1947, nakon skoro 200 godina britanske vladavine. Naziv Bharat dolazi iz sanskrta, a njegova upotreba sama po sebi nije neobična, jer se nazivi Bharat i Indija koriste naizmenično.

Pozivnica koja je izazvala kontroverzu – na njoj se navodi da je Droupadi Murmu „predsednica Bharata“ Foto: Altaf Qadri/AP Photo/picture alliance

Međutim, indijske opozicione stranke, koje su formirale novu koaliciju s kojim će se na parlamentarnim izborima zakazanim za iduću godinu suprotstaviti vladajućoj Indijskoj narodnoj partiji (BJP), kažu da je to greška zato što se predlaže da se naziv Indija više ne koristi.

„Iako nema ustavnog prigovora da se Indija nazove ’Bharat’, što je jedno od dva zvanična imena zemlje, nadam se da vlada neće biti toliko blesava da potpuno odbaci ime ’Indija’, koje ima neprocenjivu vrednost kao brend građen više od jednog veka“, objavio je na mreži „Iks“ (nekadašnjem Tviteru) Šaši Tharor, lider opozicionog Indijskog nacionalnog kongresa (INC).

„Trebalo bi da nastavimo da koristimo oba naziva, a ne da se odričemo prava na ime koje odiše istorijom, ime koje je priznato širom sveta“, dodaje on.

Mehboba Mufti, partner opozicionog saveza iz regiona Džamu i Kašmir, rekao je da je „odbojnost vladajuće partije BJP prema indijskom temeljnom principu jedinstva u različitosti dotakla najnižu tačku“. „Svođenjem mnogih imena ove zemlje – od Hindustana, preko Indije – isključivo na Bharat, stranka BJP pokazuje da je sitničava i netolerantna“, napisao je on na „Iksu“.

Bharat je stvar „nacionalnog ponosa“

Vladajuća indijska partija BJP ocenjuje je da će korišćenje naziva Bharat usaditi osećaj nacionalnog ponosa i ojačati bogato kulturno nasleđe zemlje. „Ovo je trebalo da se dogodi mnogo ranije. Predsednica je sada dala prioritet nazivu ’Bharat’“, naglasio je Dharmendra Pradhan, ministar u Modijevom kabinetu. A Anurag Takur, ministar informisanja, kritikovao je one koji se protive korišćenju imena Bharat.

Prošle sedmice je i Mohan Bhagvat, šef „Saveza dobrovoljnih slugu domovine“ (RSS), organizacije koja je ideološka okosnica vladajuće BJP, pozvao je Indijce da prestanu da koriste ime Indija i pređu na Bharat.

„Naša zemlja je Bharat. Moraćemo svuda da prestanemo da koristimo reč Indija i počnemo da koristimo naziv Bharat. Moraćemo našu zemlju da nazovemo Bharat i to da objasnimo i drugima“, naglasio je lider RSS.

Premijer Indije Narendra Modi Foto: Sotiris Dimitropoulos/Eurokinissi/ANE Edition/IMAGO

Hinduistički „Savez dobrovoljnih slugu domovine“ bio je angažovan na transformaciji verske zajednice hundusa u glasačko telo. Kritičari kažu da je cilj RSS uspostavljanje hinduističke prevlasti i hegemonije u zemlji s hinduističkom većinom, pri čemu se verske manjine zapostavljaju.

Promena imena kao test političkog raspoloženja?

Politički analitičari tvrde da vladajuća BJP, uoči opštih izbora 2024, želi da testira političko raspoloženje i umiri konzervativnu biračku bazu. Politička komentatorka Nerja Čovdhuri smatra da BJP pokušava da kod glasača „probudi nacionalistička osećanja“.

Nije prvi put da BJP pribegava ovakvim akcijama. Od 2014. ta stranka je promenila nazive mnogih gradova i mesta od istorijskog značaja u Indiji, iznova ispisujući istoriju zemlje renoviranjem istorijskih obeležja kako bi potvrdila i legalizovala svoju hinduističku nacionalističku ideologiju.

Primer je renoviranje administrativnog distrikta Central Vista u centru Nju Delhija. Vlada je promenila to područje od 35 hektara ispunjeno kulturnim znamenitostima u javni prostor sa muzejima i vladinim objektima i zgradama. Preuređenje koje je koštalo 2,5 milijardi dolara, podrazumevalo je rušenje nekoliko zgrada i redizajniranje prostora kao što su zgrada parlamenta, predsednička palata, Indijska kapija i Ratni memorijal.

Kritičari smatraju da Indijska narodna partija tako pokušava da izmeni postojeće istorijsko pamćenje i ukloni brojne simbole britanske kolonijalne vladavine.

No, promenu imena Indije neće biti lako sprovesti. Pravni eksperti ocenjuju da je za to potrebno usvojiti ustavni amandman – dvotrećinskom većinom u oba Doma parlamenta, i da to ratifikuje najmanje polovina indijskih država.

Politički analitičar Rašed Kidvaj kaže da je opoziciona koalicija uzdrmala vladajuću stranku. Predlozi poput promene imena zemlje za njega su znak da vladajuća stranka uoči izbora postaje nervozna. „Na opštim izborima 2014. i 2019. u Indiji nije bilo opozicione koalicije, što je Indijskoj narodnoj partiji obezbedilo veliku prednost. Sada, međutim, ujedinjena opozicija sa jasnom izbornom strategijom izaziva nemir i nervozu u vladajućoj BJP“, objašnjava Kidvaj za DW.

