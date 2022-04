Hofrajter: Ubrzanje EU-integracija nakon izbora u Francuskoj

DW: Gospodine Hofrajter, u poslednje vreme ste se sastali s više albanskih političara koji su vas molili za podršku Nemačke u vezi s početkom pregovora o pristupanju Albanije i Severne Makedonije Evropskoj uniji. Kako ćete da uverite skeptike u EU da prestanu sa blokiranjem?

Anton Hofrajter: U ovim teškim vremenima moramo se pobrinuti da Evropska unija i čitava Evropa postanu jače i stabilnije. Za to je važno da izgledi za pristupanje Albanije i Sjeverne Makedonije budu veoma, veoma jasni. Zbog toga želim da konačno počne proces pristupanja i da se u skladu s tim otvore pregovori.

Gajim veliku nadu da će to biti moguće nakon izbora u Francuskoj i jednostavno smatram da je to neophodno. Takođe smatram da će se uspeti da se, kroz brojne pregovore, poveća razumevanje u Evropi da će region Zapadnog Balkana i Evropa postati stabilniji i snažniji ako primimo Albaniju i Severnu Makedoniju u Evropsku uniju.

Prošle godine je početak pristupnih pregovora s tim zemljama propao – ne zbog Francuske, već zbog Bugarske i njenog veta u slučaju Severne Makedonije. Nedavno je premijer Albanije Edi Rama najavio da će podneti zahtev za razdvajanje početka pristupnih pregovora Albanije od Severne Makedonije. Da li je to moguće?

To jeste moguće, ali pitanje je koliko to ima smisla. Kada se Albanija svojevremeno odvojila, u vreme kada su počinjali pregovori sa Crnom Gorom, to se nije dobro završilo. U Bugarskoj sada imamo novu vladu i ja sam optimista da će ta vlada uspeti da ukine veto.

Koji argumenti sada idu u prilog ubrzanju procesa pristupanja EU Zapadnog Balkana?

U prilog tome najpre ide snažno proevropsko raspoloženje u tim zemljama. I za same te zemlje je dobro da se reforme nastave i da se približava integracija u Evropsku uniju. Drugo, uz izazov za Evropsku uniju da postane veća, da prihvati više zemalja, Albanija i Severna Makedonija imaju mnogo toga što mogu da ponude – od uzbudljivih ljudi, do velikog regiona i ogromnog potencijala, na primer kada je u pitanju obnovljiva energija. Zato je proširenje EU na regiona Zapadnog Balkana dobitna situacija za sve koji su u to uključeni.

Sada se i Ukrajina nalazi pred vratima EU. Da li je verovatno da će Ukrajina, ili neka druga zemlja koja je u većoj opasnosti od izbijanja rata, biti primljena u EU pre zemalja Zapadnog Balkana koje imaju status kandidata?

Smatram da to nije verovatno. Međutim, s obzirom na uništavajući rat protiv Ukrajine, mi moramo da se pobrinemo za tu zemlju, a da pritom ne zaboravimo ni Moldaviju, ni Gruziju. Izazovi su jednostavno ogromni. Ipak, verujem da se oni mogu savladati ukoliko u EU bude zajedništva i ako ona ne bude mislila samo na svoje sadašnje članice, već i na druge evropske zemlje. A zemlje Zapadnog Balkana svakako spadaju među njih.

Anton Hofrajter je poslanik Zelenih u nemačkom Bundestagu i na čelu je uticajnog Evropskog odbora nemačkog parlamenta.

