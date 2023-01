Haos u Braziliji: Bolsonaro odbacuje krivicu

Počelo je u nedelju oko 15 časova po lokalnom vremenu, i trajalo sve do uveče. Policija je, posle pristizanja pojačanja, povratila kontrolu nad glavnim gradom Brazila. Pohapšeno je oko dve stotine ljudi.

Na snimcima lokalnih televizija je prethodno mogao da se vidi vandalizam u zgradi Kongresa, kao i pristalice bivšeg desničarskog predsednika Žaira Bolsonara, mahom odevene u žuto, na krovu parlamenta. Policija je upotrebila suzavac.

Posle udara na Kongres, nezadovoljnici su naneli štetu i zgradi Vrhovnog suda. Kako javlja portal G1, oni su razbijali stakla i prodrli u hol, uništavajući nameštaj.

Grupe demonstranata su prodrle i u sedište Vlade i predsednika. Prema procenama, oko četiri hiljade ljudi učestvovalo je u neredima. Neki su nosili transparente, pozivajući vojsku da izvrši puč.

Podrška za Da Silvu

Levičarski šef države Lula da Silva bio je na službenom putovanju u državi Sao Paulo, ali se ubrzo vratio u Braziliju.

On je u prvoj izjavi osudio „fašističke fanatike“, kako je nazvao demonstrante. „Saznaćemo ko su ovi vandali, i biće suočeni sa punom silom zakona“, poručio je predsednik. On je dao nalog da se otpočne sa federalnom intervencijom policije u Braziliji, koja će biti na snazi do kraja januara.

Predsednik Da Silva obišao svoje sedište

Lula da Silva je u prvim reakcijama na nasilje u Braziliji dobio podršku iz EU, SAD, Francuske, Meksika, Čilea i drugih zemalja.

Na insistiranje Da Silve, smesta je otpušten guverner za unutrašnje poslove federalnog distrikta, u kojem je glavni grad Brazilija. Inače, vlast u distriktu i dalje drže Bolsonarovi ljudi.

Kako prenose mediji, Bolsonarove pristalice su se danima okupljale i putem Telegrama pozivale jedni druge na skup pod motom „tomada de poder“ – preuzimanje vlasti. Senator je pak odbio da pozove federalnu policiju u pomoć.

Bolsonaro odbija krivicu

Bolsonarove pristalice nisu se pomirile sa porazom njihovog pulena u drugom krugu izbora u oktobru. I sam Bolsonaro nije priznao Da Silvinu pobedu, već je, napuštajući zemlju i odlazeći na Floridu, pozvao pristalice na borbu.

Odlazeći iz Brazila 48 sati pre isteka mandata, Bolsonaro tako nije prisustvovao inauguraciji svog naslednika prvog dana nove godine.

Satima nakon početka izgreda u Braziliji, Bolsonaro se obratio putem Tvitera, odbijajući krivicu. „Mirne demonstracije su deo demokratije. Haranje i napadi na javne zgrade, kao što se desilo danas, ne spadaju u to“, napisao je on.

Jaz između dva tabora u Brazilu nije nikada bio veći od povratka Brazila demokratiji 1985. godine. Tokom kampanje su se dvojica političara žestoko optuživala za korupciju i druga nepočinstva.

Više medija navelo je da scene podsećaju na upad pristalica Donalda Trampa na Kapitol u januaru 2021. godine.

Kako kaže Majra Gular, sociološkinja sa Univerziteta u Rio de Žaneiru, Bolsonaro se svojevremeno pozitivno izrazio o upadu demonstranata na Kapitol.

„Bolsonaro je tokom čitavog boravka u Kongresu, tokom 27 godina, održao nebrojene govore u kojima je branio vojnu diktaturu, mučenja, u kojima je na destruktivan način kritikovao politički sistem“, kaže ona.

Nejasno je da li bi bivši predsednik mogao da trpi pravne posledice.

nr (rtr, afp, ap)

