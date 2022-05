Hašim Tači

Štampa na nemačkom: Amerika miri Kosovo i Srbiju

Tramp želi da ubere poene za predstojeće izbore „pomirenjem“ Kosova i Srbije. Hoće li doći do rešenja? Hoće li Srbija priznati Kosovo? Hoće li doći do razmene teritorija? To su neka od pitanja u štampi na nemačkom.