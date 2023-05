Grčka: Levica protiv vladajuće „svete Porodice“

Na podnožju Akropolja, politika je stvar porodice: Porodica Karamanlis je najduže vladala i odlučujuće uticala na konzervativni blok u Grčkoj. Gotovo čitavu večnost na vlasti je bila socijalistička porodica Papandreu.

Kasnije je cepter preuzela dinastija Micotakis. Pomerajući se politički više ka centru, često se naziva „svetom porodicom" jer se čini da ima prste u svemu.

Premijer Micotakis dok govori lider opozicije Cipras Foto: Yorgos Karahalis/AP/picture alliance

Trenutni status pred parlamentarne izbore u nedelju: Kirijakos Micotakis, sin bivšeg premijera Konstantina Micotakisa, vlada od 2019.

Njegova sestra, bivša ministarka inostranih poslova Dora Bakojanis, poslanica konzervativne vladajuće stranke Nea Dimokratija (ND). Njen sin Kostas Bakojanis je gradonačelnik Atine. Bivši poslanik ND Kirijakos Virvidakis, Micotakisev bliski rođak, aktivan je u lokalnoj politici. Grigoris Dimitriadis, takođe bliski rođak Micotakisev, donedavno je bio na čelu kabineta premijera, ali je morao da podnese ostavku zbog nerešene afere prisluškivanja.

Feudalna demokratija pod Micotakisem

Dugo vremena Kiriakos Micotakis nije imao veze s politikom - tek sa 45 godina postao je ministar za administrativnu reformu i elektronsku upravu.

Prethodno je studirao na američkim elitnim univerzitetima Stenfordu i Harvardu, sticao radno iskustvo u McKinsey. U Grčkoj je radio kao savetnik u bankama i bio je direktor privatnog fonda.

„Micotakis je izabran za premijera sa 40 odsto glasova. To je demokratska odluka i niko to ne dovodi u pitanje", kaže atinski politički savetnik i pisac Lefteris Kosolis za DW.

Kirijakos Micotakis kod ograde protiv ileglane migracije na reci Evros, 31.03..2023. Foto: Sakis Mitrolidis/AFP/Getty Images

Međutim, Micotakis i dalje predsedava strankom koja ima feudalne strukture i ne dopušta rasprave oko osoba ili ideja, smatra Kosolis: „Funkcije se nasleđuju ili dodeljuju, a unutarstranački dijalog praktično ne postoji. To važi i za sve političke snage u Grčkoj."

Zato Kosolis govori o „feudalnoj demokratiji" u Grčkoj: „Tokom mandata Micotakisa, u protekle četiri godine, retko sam video prilog ili intervju u kojem je neki političar iz vlade izneo sopstveni predlog, nešto što bi se moglo uraditi bolje ili drugačije."

Cipras - neiskvareni lider koji hoće prvu pravu šansu

Aleksis Cipras nije osnovao sopstvenu političku dinastiju. To je priroda stvari jer je njegova levičarska stranka Siriza do sada na vlasti bila samo četiri godine: od 2015. do 2019. tokom vrhunca grčke dužničke krize. Baš kao i tokom izborne kampanje 2015. danas 48-godišnji Cipras, predstavlja se kao novi, neiskvareni lider.

„Pre četiri godine taj adut je imao efekta, ali danas je situacija potpuno drugačija", objašnjava Kusulis.

Cipras je već prošao četiri godine na vlasti i koaliciju sa desničarskom populističkom strankom, tako da ne može tvrditi da je potpuno nov. Ipak, uspeo je jednom da samostalno dođe na vlast, bez podrške starih političkih dinastija - a to mu donosi simpatije. Osim toga, politički stručnjak kaže: „Mnogi mladi birači se osećaju privučenim levičarskom strankom, samo zbog njihovog stavu 'Ja sam protiv'".

Aleksis Cipras, 22.04.2023. u Solunu Foto: Vasilis Ververidis/MotionTeam/ANE Edition/IMAGO

Već sa 16 godina, Aleksis Cipras je u široj javnosti bio viđen kao heroj protesta. Ranih 90-ih godina, predvodio je školske proteste širom zemlje, zahtevajući više novca za javne škole i čak braneći „pravo na školske izostanke" u jednom televizijskom intervjuu. Ti protesti su označili početak kraja tadašnjeg premijera Konstantina Micotakisa - oca današnjeg premijera. Nakon toga, Cipras se osećao pozvanim da postigne više.

Njegov veliki trenutak došao je 2006. kada ga je reformistička „Koalicija levice i napretka", prethodnica današnje stranke Siriza, izabrala za kandidata na izborima za gradonačenika Atini. Cipras je odmah osvojio 10,5 odsto glasova. Leva opcija je tada prvi put postala treća najjača politička snaga u grčkoj prestonici. Od tada je počeo njegov politički uspon.

Sada se Cipras nada da će dobiti drugu šansu od birača. Ali on to drugačije formuliše: „Ne želimo drugu, već zapravo prvu šansu da sprovedemo naš program - bez mera štednje koje nameću poverioci i Trojka", izjavio je nedavno prilikom posete Berlinu.

