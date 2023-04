Gotovo svaki četvrti stanovnik Nemačke je stranog porekla

Kao rezultat takvih migracija, procenat useljenika prve i druge generacije u ukupnom stanovništvu Nemačke porastao je s 23 odsto u 2021. na 24,3 procenata prošle godine. Prema nemačkom Saveznom zavodu za statistiku, najveći deo otpada na izbeglice iz Ukrajine, Sirije i Avganistana. Procenat direktnih useljenika u stanovništvu porastao je za 7,3 odsto, brže od broja direktnih potomaka roditelja imigranata rođenih u Nemačkoj, koji je sada četiri odsto.

Osnova podataka za tu statistiku je najnoviji tzv. mikro-popis stanovništva. To je istraživanje koje se, za razliku od velikog popisa, sprovodi u kraćim vremenskim intervalima i na manjem uzorku. Savezni zavod definiše osobe s migrantskom pozadinom one osobe koje su same emigrirale u Nemačku od 1950. godine (takozvana prva generacija), kao i one koji su njihovi direktni potomci, takođe poznati i kao „druga generacija“.

Više muških useljenika nego ženskih

Najnovije brojke pokazuju da je oko tri četvrtine od 20,2 miliona migranata lično došlo u Nemačku od 1950. godine, a 4,9 miliona su direktni potomci takvih imigranata. U muškom delu stanovništva procenat useljenika bio je nešto veći i iznosio je 24,8 odsto, dok je to kod žena 23,8 procenata. S prosečnom starosti od 29,9 godina, oni koji su se doselili nakon 2013. (pri čemu se u najvećem broju slučajeva radi o osobama iz tzv. „izbegličkog talasa“, ali i useljavanju iz zemalja EU) oni su znatno mlađi od neuseljeničke populacije čije je prosečna starost 47 godina.

Turski gastarbajteri 1970. na aerodromu u Diseldorfu Foto: bertram/dpa/picture-alliance

Posmatrajući period od 2013. godine, najviše imigranata dolazi iz Sirije, 16 odsto, a slede Rumunija sa sedam i Poljska sa šest odsto. Ukrajina je na četvrtom mestu s pet procenata, ali, prema Saveznom zavodu, Ukrajinci doseljeni prošle godine još nisu u potpunosti evidentirani u ovom poslednjem mikro-popisu. Prema poslednjim potpunim podacima s kraja 2021. u grupu najbrojnijih useljenika spadaju i državljani Hrvatske kojih je prema tim podacima 422.000 i po brojnosti se nalaze na iza državljana Turske, Poljske, Rumunije, Sirije, Italije i Grčke. Prema istim podacima za kraj 2021. u Nemačkoj je živelo 252.335 državljana Srbije, kao i 222.065 državljana Bosne i Hercegovine.

Glavni razlog useljavanja od 2013. bio je beg od rata, pružanje azila i tzv. međunarodne zaštite – 2 7,9 odsto. Sledi useljavanje u cilju zaposlenja (24,2%) i spajanje porodice (23,9%). Nešto više od osam odsto onih koji su emigrirali od 2013. došli su u Nemačku uglavnom zbog studija ili usavršavanja i daljnjeg obrazovanja.

Više ljudi s migrantskom pozadinom

Ako se u obzir uzmu oni useljenici kod kojih bar jedan od roditelja nije rođen kao Nemac, onda se procenat stanovništva s migrantskom pozadinom dodatno povećava – na 28,7 odsto ili 23,8 miliona stanovnika. Pod definicijom „migrantska pozadina“ statističari dakle smatraju i osobe s jednom roditeljem useljenikom.

Više od polovine od 12,2 miliona Nemaca s migrantskim poreklom poseduje nemačko državljanstvo od rođenja. Ukupno 23 odsto su sami došli u Nemačku kao tzv. „kasni povratnici“, pri čemu se radi o pripadnicima nemačkih manjina uglavnom iz zemalja bivšeg Sovjetskog Saveza, ali i Poljske, Rumunije i bivše Jugoslavije.

