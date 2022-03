Glasine o fantomu na kijevskom nebu

Mit se širi društvenim mrežama, čak i ukrajinsko Ministarstvo odbrane i bivši predsednik Petro Porošenko dele snimke koji navodno pokazuju misterioznog junaka. U jednom od snimaka se vidi kako ovaj fantom juri ruski avion i pogađa ga, čuju se uzvici na ukrajinskom.

No ta sekvenca zapravo potiče iz video-igre „Digital Combat Simulator World“ (DCS). To je i sam priznao jedan korisnik Jutjuba koji piše da je sekvencu ipak posvetio Duhu. „Ako postoji, neka ga Bog čuva. Ako je izmišljen, molim se da bude takvih u stvarnosti“, napisao je on.

Pogledajte video 00:21 Twitter-Video: "Geist von Kiew"

Jedan portparol DCS potvrdio je Rojtersu da je u pitanju materijal iz video-igre.

Porošenko, koji je vodio Ukrajinu do 2019, objavio je krajem prošle sedmice na Tviteru fotografiju koja tobože pokazuje kijevskog fantoma. „Sa takvim braniteljima će Ukrajina definitivno pobediti.“

Ali, tu fotografiju je još pre tri godine prvo objavilo ukrajinsko Ministarstvu odbrane. U pitanju je pilot koji je imao probni let uz novi pilotski šlem. Da li je to stvarno taj fantastični pilot?

Internetom sada kruže imena i fotografije. Neki korisnici na društvenim mrežama pišu da je u pitanju „Vladimir Abdonov“, i prilažu različite slike.

Ali, tehničke analize pokazuju da su fotografije manipulisane. U jednom slučaju se prepoznaje da je neko obrađivao glavu pilota, znak Ukrajine na ruci, kao i zastavu u pozadini. Dalje istraživanje pokazuje da slika već godinama postoji na internetu – bez tog ulepšavanja.

Ko bolje pogleda, na avionu iza navodnog pilota vidi sivi list javora – simbol koji koriste kanadske vazduhoplovne snage.

Druga slika koja kruži prikazuje manipulisanu fotografiju koju je u originalu ranije objavio ukrajinski Generalštab. U pitanju je vojnik mornarice Vitalij Skakun koji je poginuo, pa ga je predsednik Volodimir Zelenski posthumno odlikovao. Skakun je navodno žrtvovao sebe kako bi minirao most i zaustavio nadiranje ruskih tenkova.

Levo je Vitalij Skakun, desno namontirani navodni Duh iz Kijeva

Ali, ko je čovek sa slika kojeg zovu „Vladimir Abdonov“ i tvrde da je Duh iz Kijeva? U pitanju je montirano lice jednog argentinskog advokata iz Buenos Airesa – koji se sada na Tviteru lično zabavlja time što je postao „heroj“ u Ukrajini.

Tako se nije moglo potvrditi, ali ni definitivno opovrgnuti da postoji neki vanredno dobar pilot koji je sam oborio šest ruskih aviona. Ali je izvesno da su snimci i fotografije Duha iz Kijeva manipulacije.

Ukrajinsko Ministarstvo odbrane je 25. februara napisalo na Tviteru: „Desetine iskusnih vojnih pilota, od kapetana do generala, iz rezerve su ponovo prešli u službu vazdušnih snaga. Ko zna, možda je jedan od njih vazdušni osvetnik u MiG-29 kojeg ljudi u Kijevu tako često vide!“

Ministarstvo odbrane nije odgovorilo na upit DW o identitetu mogućeg fantoma nad kijevskim nebom.

Pratite nas i na Fejsbuku, preko Tvitera, na Jutjubu, kao i na našem nalogu na Instagramu.