Gerhard Šreder: Duboki pad bivšeg kancelara

Rođendan Gerharda Šredera bio je 7. aprila. Napunio je 78 godina. To bi trebalo da bude povod za veliku proslavu. Šreder je od 1990. do 1998. bio premijer pokrajine Donja Saksonija, a potom od oktobra 1998. do novembra 2005. sedmi kancelar Savezne Republike Nemačke. Prijemu za njegov 70 rođendan u gradskoj većnici u Hanoveru prisustvovalo je 200 zvanica. U to vreme bivši kancelar još uvek je bio počasni građanin glavnog grada Donje Saksonije.

Danas Šreder više nije počasni građanin Hanovera. Dao je i otkaz u fudbalskom klubu Hanover 96 (odakle su hteli da ga izbace) i pitanje je da li bi ove godine uopšte mogao da skupi dovoljno gostiju za nekakvu veliku zabavu. Svojim upornim odbijanjem da se odrekne mesta u nadzornom odboru u ruskoj energetskoj industriji i da se distancira od predsednika Vladimira Putina, bivši kancelar se izolovao. Prijatelji i bivši politički saradnici distancirali su se od njega, a novinarima nezvanično kažu da do Šredera više ne dopiru nikakvi argumenti niti prigovori.

Fotografija iz prošlih dana: Gerhard Schroder u VIP-loži na stadionu Hanovera; mesto u loži mu je u međuvremenu oduzeto

Zabranjen ulaz u restoran

Bivši kancelar izgubio je i simpatije javnosti, a na mnogim mestima više nije dobrodošao. Kada je početkom maja sa svojom petom suprugom So-jeon Šreder-Kim bio na odmoru na ostrvu Nordernaj u Severnom moru, jedan lokalni gostioničar zabranio mu je pristup u njegov restoran. „Baš dobra i dosledna odluka“, prokomentarisao je jedan korisnik na Fejdbuk-stranici restorana. „Trebalo bi da budete nagrađeni medaljom za ovu hrabru i važnu akciju!“, napisao je drugi.

Poznati berlinski restoran „Stalno predstavništvo“ (Ständige Vertretung) uklonio je s jelovnika izraz „File starog kancelara“ (Altkanzlerfilet) koji se koristio za kobasicu sa karijem koju je Gerhard Šreder voleo tu da naruči. Osim toga, iz restorana je navodno uklonjena i Šrederova fotografija.

Smanjiti državna plaćanja

Politički Berlin odavno se distancirao od bivšeg šefa vlade, a sada ide i korak dalje. U Bundestagu će Odbor za budžet raspravljati o tome mogu li se bivšem kancelaru smanjiti finansijska sredstva koja mu, nakon odlaska sa funkcije, do kraja života stoje na raspolaganju. Ona su inače predviđena za poslovni prostor, službena vozila i osoblje. Savezni ministar finansija i lider nemačkih Liberala (FDP) Kristijan Lindner čak traži da se ta sredstva u potpunosti ukinu. Inače, troškovi za Šredera godišnje iznose oko pola miliona evra, što se saznalo iz odgovora vlade na pitanje koje je u Bundestagu postavila poslanička grupa Levice.

Gerhard Šreder u Moskvi 2018. čestita Vladimiru Putinu tokom ponovne inauguracije

Šreder, međutim, trenutno i nema više osoblja u kabinetu. Svi su podneli ostavke još u martu i prešli na druge dužnosti u parlamentu. Za bivšeg kancelara više nije želeo da radi čak ni njegov dugogodišnji šef kabineta i pisac njegovih govora, iako je s njim sarađivao poslednjih 20 godina.

Generalni sekretar FDP Bijan Djir-Saraj podržava zahtev da se Šrederu oduzmu sredstva. Štaviše, on i političar Zelenih Rajnhard Bitikofer predložili su da se Šrederu uvedu sankcije. „Želimo da pogodimo one grupe koje profitiraju od Putinovog sistema i zato je sasvim logično ispitati koliko je Šreder važan za taj sistem“, rekao je Djir-Saraj.

Zabrana aktivnosti za Šredera?

List „Njujork tajms“, kojem je Šreder nedavno dao poduži intervju, piše da bivši kancelar od svoje pozicije u ruskoj energetskoj industriji zarađuje oko milion evra. Šreder se 2005, ubrzo nakon što je napustio državnu funkciju, pridružio firmi „Severni tok“, gde je predsednik odbora deoničara. On je i šef Nadzornog odbora ruskog državnog energetskog giganta „Rosnjefta“ i još uvek se vodi trgovačkom registru kao predsednik borda direktora firme „Severni tok 2“.

Poslanička grupa Demohrišćana (CDU/CSU) traži da se Šrederu zabrani rad za rusku energetsku industriju. „To je relativno lako uraditi izdavanjem odgovarajuće zabrane“, kaže poslanik CDU Tomas Hajlman. On je od pravne službe Bundestaga zatražio da napravi analizu pravnog načina na koji bi to moglo da se uradi. Novac koji bi Šreder i dalje dobijao u tom slučaju bi morao u celini da se uplaćuje u državni budžet, kaže Hajlman.

SPD očajava zbog svog istaknutog člana

Šrederove Socijaldemokrate već mesecima pokušavaju da privole svog bivšeg predsednika da se odrekne svojih funkcija. Bez uspeha. On je oduvek smatrao da, kako je svojevremeno izjavio – živi kako hoće i da se to nikoga ne tiče. Aktuelni kopredsednik SPD-a Lars Klingbajl to vidi drugačije: „Ne prave se poslovi s agresorom, s ratnim huškačem poput Putina. Kad ste bivši kancelar, onda nikada ne delujete potpuno privatno, pogotovo ne u situaciji kakva je sadašnja“, napisao je Klingbajl na društvenim mrežama nedugo nakon početka ruskog napada na Ukrajinu.

Bivši ministar spoljnih poslova i lider SPD-a Zigmar Gabrijel (drugi zdesna) jedan je od retkih iz SPD-a koji je još uvek u kontaktu sa Gerhardom Šrederom (ovde na fotografiji na njegovom venčanju 2018. godine)

Šreder nije reagovao i tako se ponaša sve do danas. U međuvremenu se u SPD-u nakupilo čak 14 zahteva za njegovo isključenje iz stranke. Taj proces je, međutim, komplikovan i može da potraje. Kopredsednica SPD-a Saskija Esken najviše bi volela da Šreder sam napusti SPD i zato ga je i zamolila da ode iz stranke. A Lars Klingbajl je dodao: „Voleo bih je Gerhard Šreder na pravoj strani istorije, ali on se odlučio za pogrešnu.“

Promenjena ličnost

Šreder ni na to nije reagovao. Umesto toga, u intervjuu za „Njujork tajms“ čak je izričito branio Putina govoreći o masakru nad civilima u kijevskom predgrađu Buči. On veruje, rekao je Šreder američkoj novinarki, da naredbe nisu došle od Putina, već „s nižih nivoa“. Bivšem kancelaru očigledno nije bilo poznato da je Putin naknadno dodelio medalje vojnicima koji su bili raspoređeni u Buči.

Bivši ministar pravde Donje Saksonije Kristijan Fajfer, dugogodišnji stranački kolega bivšeg kancelara, u Šrederovim izjavama vidi naznake promenjene ličnosti i to ga, kaže, zabrinjava: „Čovek kojeg sada vidimo više nije Gerhard Šreder kojeg pamtimo iz vremena kad je bio kancelar.“ Njegov stav o Putinovom ratu „obeležen je lažnom solidarnošću i slabošću“, rekao je Fajfer.

Da li Šreder previše pije?

Bjern Engholm, koji je početkom 1990-ih kao premijer pokrajine Šlezvig-Holštajn i predsednik SPD-a bio svedok političkog uspona kasnijeg kancelara, danas kaže: „Gerhard Šreder je u svom životu znao zapravo samo za jednu osobu, a ona se zove: Gerhard Šreder. I to traje sve do danas.“ Šreder je, kaže, u odnosu prema javnosti uvek imao „visok stepen taštine“. Zato je Engholm pretpostavljao da će Šreder učiniti sve da taj svoj status i ugled zadrži. Pa i da će zbog toga podneti ostavku na mesta u ruskoj energetskoj industriji. „A to što on to ne radi, veoma me iznenađuje“, kaže Engeholm.

Mediji u međuvremenu takođe spekulišu o tome da bivši kancelar previše konzumira alkohol. O tome se posebno piše nakon što je u članku „Njujork tajmsa“ objavljeno da je Šreder tokom intervjua, dok se rugao svojim kritičarima, pio obilne količine belog vina.

Post na Instagramu So-jeon Šreder-Kim u Moskvi u martu ove godine, u vreme kada se njen muž sastao sa Putinom kako bi navodno posredovao u vezi sa ratom. Rezultat tog njegovog angažmana nije poznat.

Njegova supruga So-jeon Šreder-Kim je 2020, dve godine nakon venčanja, ispričala u jednoj tok-šou emisiji da joj je muž pre braka obećao da će ubuduće piti samo dve čaše vina dnevno. I, kako je rekla, on se toga pridržava. Uz nekoliko izuzetaka. A ona lično, kako kaže, nije preko supruga postala ljubiteljka vina. „Ali ja jednostavno pijem s njim, zato da bi moj muž manje pio.“

