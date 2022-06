U fokusu

Gde se u Evropi ne plaća gradski prevoz?

Malo gde u Evropi je gradski prevoz besplatan, pa i onde je pitanje da li to dovodi do manje upotrebe automobila. To ovih dana veoma zanima nemačke vlasti koje su otpočele svojevrsni eksperiment.

Besplatna vožnja u Luksemburgu