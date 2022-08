Gde je zapelo s turskim radnicima za nemačke aerodrome?

Beskonačne kolone, gužve, kašnjenja, hiljade otkazanih letova… Te probleme na nemačkim aerodromima političari su nameravali da reše uz pomoć strane radne snage. Krajem juna zvanično je objavljeno da se namerava da se privremeno u Nemačku „privuku“ radnici i to prvenstveno iz Turske. Cilj je bio da se reše, ili bar ublaže problemi na aerodromima.

No, čini se da je nemački plan propao. Njime je bilo predviđeno da se u Nemačkoj privremeno, na određeni rok, angažuje oko 2.000 radnika iz Turske – ali došlo je samo nešto više od 60. Oni rade na samo dva nemačka aerodroma, u Minhenu i Nirnbergu.

Aktuelna situacija

Aerodrom Diseldorf je na upit DW odgovorio da do sada nije angažovao radnu snagu iz Turske. I Aleksander Vajse, portparol aerodroma Keln/Bon, potvrdio je za DW da su početkom leta prijavili potrebu za 20 dodatnih radnika iz inostranstva, ali ti ljudi do danas nisu došli. I čini se da to uopšte nije ni problem: „S obzirom na to da se radni procesi odvijaju uglavnom bez problema, procenjujemo da ti radnici i neće biti angažovani na aerodromu Keln/Bon“, dodaje Vajse.

„Firme koje posluju na aerodromima proteklih nedelja i meseci su, i u Njemačkoj, ali i u drugim zemljama EU, intenzivno tražile osoblje koje bi bilo dugoročno na raspolaganju. U međuvremenu su veliki broj radnika i uspeli da angažuju“, kaže Julija Foman, portparolka Saveznog udruženja nemačkih avio-prevoznika (BDL) u razgovoru za DW.

Prekasno? Nerealno?

Foman ukazuje da je država po pitanju angažovanja radne snage iz inostranstva delovala „previše birokratski i suviše sporo“. Usvajanje odluke o kratkoročnoj i vanrednoj mogućnosti zapošljavanja radne snage iz Turske bilo je planirano da bude biti omogućeno još u proleće ove godine, ali vlasti u Berlinu su konačnu odluku usvojile tek 6. jula. Bilo je to suviše kasno za uspešno sprovođenje u praksi, dodaje Foman.

„Zbog te zakasnele odluke, zbog strogog ograničenja na rok od tri meseca, kao i zbog pravila da strani radnici smeju da dođu u Nemačku samo ako se sve formalnosti (izdavanje vize i bezbednosne provere kandidata) obave do kraja jula – broj potencijalnih kandidata značajno se smanjio“, dodaje Foman.

Mnogo prepreka

„Za one koji su bili zainteresovani da dođu bilo je jednostavno suviše prepreka koje su morali da preskoče“, kaže dopisnik DW iz Turske Emre Eser. Nemačka se, kaže, nije pobrinula oko organizovanja jasnog procesa u okviru kojeg bi moglo da se konkuriše za te poslove.

Turski radnici uopšte nisu imali priliku da se informišu kako i gde mogu da se prijave za posao u Nemačkoj, dodaje Eser. „Mnogi ljudi nisu mogli da konkurišu, jer nisu znali kakva je procedura.“ Pomoć nisu mogle da pruže ni brojne firme koje su se specijalizovale za podnošenje zahteva za vizu: „Te firme jesu u početku dobile veći broj poziva zainteresovanih“, kaže Eser, ali „one ljudima uopšte nisu mogle da pomognu, jer ni same nisu znale detalje programa.“

Premalo vremena

Ograničeni vremenski rok za realizaciju takođe je igrao određenu ulogu – i bio razlog zbog kojeg mnogi nisu konkurisali za posao: „Sve se odvijalo veoma brzo. Ljudi su možda morali da napuste svoje domove, da organizuju sve u vezi njihovih porodica… Vreme je jednostavno bilo suviše kratko“, kaže Eser. Osim toga, mnogi radnici koji su aktivni na turskim aerodromima na poslovima otpremanja putnika ili prtljaga ne znaju engleski ili nemački.

A tu je i još jedan razlog: dobri uslovi rada u Turskoj. U strahu od mogućeg iseljavanja radnika, mnoge turske servisne firme povećale su plate. „Neke kompanije koje rade na istanbulskom aerodromu svojim ljudima isplaćuju plate koje su dva ili čak tri puta veće od minimalca“, napominje Eser. „Uslovi rada su u poređenju s mnogi drugim sektorima veoma dobri. Osoblje u stvari i nema razlog da na ograničeno vreme ode u Nemačku.“

Ubrzani postupak

Avio-industrija se pre svega žali na saveznu nemačku vladu i kaže da Berlin ne ispunjava dovoljno brzo svoje planove. Na upit DW, Edgar Engert, portparol aerodroma u Minhenu, kaže da je proces regrutovanja turskih radnika trajao više od dva meseca. „Možda postoji mogućnost da se taj postupak ubrza“, dodaje on.

Mnogi aerodromi pokušavaju da na duži rok angažuju nove radnike. BDL u tom kontekstu od vlade u Berlinu zahteva da pojednostavi proceduru privlačenja strane radne snage. „U skladu sa zahtevima nemačke privrede, mi već godinama tražimo da Nemačka značajno pojednostavi svoja pravila po pitanju radne migracije.“

Julija Foman napominje da, uprkos velikim problemima vezanima za inicijativu saveznih vlasti, ona u svemu uočava i nešto pozitivno: „Pomažu nam čak i oni malobrojni radnici koji su došli. Oni pomažu da se tu i tamo smanji opterećenje na aerodromima“, kaže portparolka BDL. I Edgar Engert je optimista: „Avio-saobraćaj će uspeti da reši ovu krizu u kojoj se našao bez sopstvene krivice.“

