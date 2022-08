Fudbal u Evropi: pet liga dominira

Prazni stadioni, jeziva tišina. Tu i tamo se čuje zvižduk sudije. Igrači se dovikuju na terenu, treneri se deru s klupe. Fudbal bez publike je i za navijače i za same aktere na terenu bio nešto na šta su teško mogli da se naviknu. A za klupske uprave to je bio put u nepoznato, pogotovo u finansijskom smislu. I uprkos svemu tome, evropske profesionalne lige su u sezoni u kojoj su zbog na snazi bile restrikcije, ostvarile mnogo bolji poslovni rezultat nego što se strahovalo.

Promet je u sezoni 2020/21. u proseku porastao za deset odsto. Ne računajući prohode od transfera, kompletan promet na evropskom fudbalskom tržištu je u toj sezoni bio veći za 2,4 milijardi evra, odnosno ukupno 27,6 milijardi. To su podaci iz nedavno objavljene studije konsultantske kuće „Dilojt“.

„Petica“ prosperira

Pet velikih liga dominira tržištem u Evropi: engleska, španska, nemačka, italijanska i francuska. One su u sezoni 2020/21. povećale prihode za prosečno tri odsto. Italijanska Serija A je pritom ostvarila ukupni rast od čak 23 odsto – ukupno 2,5 milijardi evra, a engleska Premijer liga za procenata – 5,5 milijardi evra.

Od tih pet liga samo je engleska uspela da zabeleži rast profita za 49 miliona funti (58 miliona evra) na ukupno 479 miliona funti (568 miliona evra). Pritom je neto zaduženje Premijer lige u istom periodu takođe poraslo, i to za 4 odsto, na 4,1 milijardu funti. U nižim ligama dug je porastao za 32 odsto. Već četvrtu godinu zaredom, u tim ligama su izdaci za plate bili znatno veći od ostvarenih prihoda.

Među „velikom petorkom“ nemačka Bundesliga se s ostvarenim prometom od tri milijarde evra nalazi na drugom mestu – iza Premijer lige (5,5 milijardi). Na trećem mestu su Španci (2,9 milijardi), zatim Italijani (2,5 milijardi) i na kraju Francuzi (1,6 milijardi evra).

Pozitivna očekivanja

Nakon pandemije, Bundesliga i ostale evropske fudbalske lige sada očekuju pozitivan razvoj. Veliki deo sponzora i navijača bio je veran klubovima i tokom krize sa koronom, a stadioni su nakon ukidanja zabrana ponovo dupke puni, bar u Nemačkoj.

Osim toga, UEFA bi mogla da se izbori za više novca za klubove u sezonama 2021/22. i 2023/24, pogotovo od prodaje TV-prava. Za Bundesligu je DFL (udruženje klubova koji nastupaju u prvoj i drugoj Bundesligi, prim.red.) u sred pandemije, odnosno u leto 2020, uspeo da postigne dogovor o prodaji medijskih prava sve do sezone 2024/25. Dogovorena cena po sezoni je 1,1 milijarda evra. To jeste doduše minus od 5 odsto u odnosu na prethodni period, ali u tadašnjim ekonomski nesigurnim uslovima, ocenjuju stručnjaci „Dilojta“, to se može smatrati uspehom. Taj novac je, tvrde autori studije, otvorio nemačkim klubovima novu perspektivu za budućnost, a time im omogućio i sigurnost planiranja budućih aktivnosti.

