Fudbal: šta posle „Nojerove generacije golmana“?

Pre deset godina je procenat nemačkih prvoligaških golmana iznosio preko 83 odsto. Drukčije rečeno, u 15 od 18 ekipa Bundeslige na golu je bio nemački golman. To se drastično promenilo. Trenuto u samo sedam prvoligaša na golu brane nemački golmani. Najmlađi su Fabijan Bredlov na golu Štutgarta i Marvin Švebe u Kelnu, a obojica imaju po 27 godina. Nema mlađih nemačkih golmana koji imaju priliku da redovno stiču igračko iskustvo u Bundesligi.

„Ako se pogledaju vrhunski talenti u poslednjih deset godina kao što su Nojer, Mark-Andre ter Štegen, Tibo Kurtoa i Jan Oblak ili ako šire pogledamo Đanluiđi Bufon i Iker Kasiljas, onda su svi ti golmani do dvadeset i treće godine odigrali u proseku preko 200 seniorskih utakmica", kaže Mark Cigler i dodaje da današnji talenti sigurno ne dostižu taj broj utakmica.

Mark-Andre ter Štegen, 2019. Foto: picture-alliance/dpa/A. Beitia

Prednost na osnovu međunarodnog iskustva

Cigler, koji je svojevremeno bio golman Štutgarta i Borusije iz Dortmunda, od 2015. radi kao koordinator Fudbalskog saveza za golmane. Tu je zadužen za razvoj golmana u svim kategorijama i za sve što spada u plan razvoja golmanskih talenata u Fudbalskoj akademiji Nemačkog fudbalskog saveza.

„Takmičarski pritisak se povećao, ali i kvalitet lige“, navodi Cigler razloge zašto ima malo mladih golmana u Bundesligi, i to ne samo Nemaca već i iz bilo koje druge zemlje. „Bundesliga spada u tri vrhunske lige u celom svetu. Zato klubovi pokušavaju da dobiju vrhunske golmane. Golmani koji stižu iz inostranstva sa sobom donose određeno golmansko iskustvo. Najveći broj je već igrao u međunarodnim takmičenjima, i u reprezentacijama i u evropskim takmičenjima."

„Mlađa generacija mora da se strpi"

Stručnjaci se pribojavaju da će posledica takvog razvoja biti „usko grlo“ na golmanskoj poziciji u nemačkoj reprezentaciji. Bivši trener golmana u nemačkoj reprezentaciji Andreas Kepke kaže da je zabrinut zbog toga. Međutim, Nemački fudbalski savez je svestan potencijalnog problema i prethodnih godina radi na poboljšanju sistematskog treninga i obučavanja golmana.

Mark Cigler Foto: Eibner Europa/IMAGO

Cigler je u saradnji sa golmanskim trenerima u Bundesligi razvio „Golmanski DNK". To je set od deset veština koje moderni golmani moraju posedovati da bi branili na vrhunskom nivou. Oni odavno ne moraju samo da odbrane lopte upućene u okvir gola, već i da učestvuju u igri da bi presreli centaršuteve ili lopte ubačene iz dubine. Pozicionu igru moraju stalno prilagođavati događajima na terenu, organizovati odbranu i sami inicirati ofanzivne akcije. Osim fudbalskih veština važne su i mentalne osobine.

Zahtevi s kojima su suočeni vrhunski golmani jesu kompleksni zato što je sadašnja generacija čuvara mreže igru podigla na viši nivo. Cigler kaže da je Nojerova generacija golmana generisala dodatnu vrednost za trenere, pošto je umela i da igra fudbal. Te sposobnosti su u međuvremenu postale standard. „Generaciji koja stiže biće teško, jer ne donosi neku dodatnu vrednost. Zato će glavni trener radije postaviti iskusnijeg golmana ako nije u krizi forme. Mlađa generacija mora da se još donekle strpi, dok ne dođe do starosne smene generacija", smatra Cigler.

Dortmund - Lajpcig 3.03.2023. Foto: Horst Mauelshagen/pepphoto/IMAGO

Dva modela za golmansku karijeru

Ako neko želi da se razvije u vrhunskog golmana onda mora redovno da brani na visokom nivou i da sakuplja iskustva iz važnih mečeva pred punim stadionom. Zato je planiranje karijere za golmana izuzetno važno. „Postoje dve mogućnosti. Model golmanskog iskustva je za one koji su toliko talentovani i pre svega samouvereni, pa veruju da mogu sve. Oni su ti kojima je potrebno praktično iskustvo na utakmicama“, kaže savetnik za profesionalne igrače Štefan Bak.

Njegovi klijenti su golman Bajerna Aleksandar Nibel kojeg je klub iz Minhena pozajmio Monaku kao i golman Šalkea Ralf Ferman. Bak naglašava da sa druge strane postoje golmani kojima je potrebno više vremena da se naviknu na izvesni nivo. „Za njih je bolje da pređu u klub koji igra u višem rangu i da tamo budu na klupi, kako bi naučili veštine i stvari koje još nedostaju."

Tolerisati variranje u formi i greške

„Naravno, drago mi je kada mladi nemački golmani dođu na red. Pokušavamo stalno da senzibilizujemo klubove za činjenicu da imamo mlade talente koji mogu igrati na traženom nivou", kaže Mark Cigler, koji iz sopstvenog iskustva zna kako je kada te samo bace u vodu da plivaš. Trener Štutgarta Rolf Fringer je tada devetnaestogodišnjeg Ciglera postavio kao prvog golmana, iako je na golu imao bivšeg reprezentativca i iskusnog golmana Ajkea Imlera. „Ako stavite na go veoma mladog golmana, onda mu morate dozvoliti izvesna variranja u formi, morate ga podržati i morate posedovati izvesnu toleranciju za greške", kaže Cigler.

Noa Atubolu Foto: Jan Huebner/IMAGO

Trenutno su u njegovom fokusu dva mlada golmana, Noa Atubolu i Jonas Urbig. Dvadesetogodišnji Atubolu je trenutno prvi golman nemačke mlade reprezentacije koju sačinjavaju igrači do 21. godine. On trenira sa prvotimcima Frajburga i redovno brani za drugi tim Frajburaga u trećoj nemačkoj ligi. Imao je već nekoliko utakmica za prvi tim u nemačkom kupu i u Ligi Evrope. Golmana nemačke mlade reprezentacije do 20 godina Jonasa Urbiga je Keln pozajmio na godinu dana drugoligašu iz Regenzburga, da bi igrao, a ne sedeo na klupi.

Mark Cigler smatra da taj zaobilazan korak u karijeri preko drugoligaške stanice nije loš, ali da mora uslediti i sledeći korak. „Ako je cilj reprezentacija, onda je potrebno i izvesno međunarodno igračko iskustvo. Na tome moramo da poradimo", kaže on.

Pratite nas i na Fejsbuku, preko Tvitera, na Jutjubu, kao i na našem nalogu na Instagramu.