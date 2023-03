Francuska: penziona reforma bez glasanja i novi protesti

Francuska vlada je „progurala“ kontroverznu penzionu reformu kroz parlament, bez završnog glasanja. Vlada je odlučila da najvažniji reformski projekat predsednika Emanuela Makrona sprovede pozivajući se na poseban član Ustava, koji omogućava da se glasanje preskoči.

Makronovu akciju opozicija kritikuje kao „brutalnu“. Premijerka Born je na sednici branila reformu i primenu člana 49.3. ustava – nakon čega je bila izviždana. Uz glasne povike opozicije, premijerka je poručila: „Ova reforma je neophodna.“

Novi izbori?

Sednica je počela toliko turbulentno da je ubrzo nakon početka morala da bude prekinuta na dva minuta. Levičarski poslanici pevali su nacionalnu himnu, sprečivši premijerku da govori. Da bi se čula, Born je morala da viče u mikrofon. Napala je pritom i levicu i desnicu, uključujući i najveću desničarsko-ekstremističku opozicionu stranku Marin Lepen koja je agirala iz pozadine. Aplauz poslanika vladajućih gotovo da se nije ni čuo.

Levičarska opozicija napustila je skupštinu nakon što je premijerka Born najavila primenu člana 49.3. Premijerka je rekla da preuzima odgovornost i da sada očekuje izglasavanje nepoverenja. To je već najavilo više stranaka. Zahtev mora da se podnese u roku od 24 sata – do danas (petak) u 15:20. Izglasavanje nepoverenja vladi znači održavanje novih izbora.

Novi zakon predviđa povećanje starosne granice za penziju sa 62 na 64 godine. Tome se mnogi Francuzi protive.

Hiljade ljudi na ulicama

Nakon odluke o sprovođenju sporne reforme bez glasanja u skupštini, hiljade demonstranata okupilo se na Trgu Konkord, najvećem trgu u centru Pariza. Bacali su kamenje na policiju, a ona je uzvraćala suzavcem i vodenim topovima.

Protesta je bilo i u mnogim drugim gradovima Francuske. Ljudi su spontano izašli na ulice od Šerbura na severu, do Monpeljea na jugu, od Nanta na zapadu, do Nansija na istoku zemlje. Frustrirani su i besni, i ne razumeju kako je vlada mogla to da uradi.

I lideri sindikata su ogorčeni zbog toga što je, posle višemesečnih prepirki i nekoliko velikih demonstracija protiv penzione reforme, glasanje izostalo. Oni poručuju da će protesti i štrajkovi biti nastavljeni sve dok izmene zakona ne budu povučene. Samo u sredu je širom zemlje protestovalo oko 500.000 ljudi.

