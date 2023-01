Fotelja ili katapult u nemačkom ministarstvu odbrane

Rudolf Šarping (SPD)

Kada je Kristine Lambreht objavila svoj video povodom Nove godine, neki kritičari su se setili nekadašnjeg ministra odbrane i lidera SPD-a Rudolfa Šharpinga. Kako bi popravio svoj imidž krutog političara i pridobio simpatije javnosti, dozvolio magazinu za žene Bunte da objavi slike na kojima se sa svojom partnerkom, groficom Pilati, brčka i razmenjuje nežnosti u bazenu na Majorci.

Rudolf Šarping (1998.-2002.)

To se desilo u momentu kada se Bundesver spremao u mirovnu misiju u Makedoniju. Uprkos Šarpingovom neizbežnom gubitku reputacije među vojnicima, kancelar Gerhard Šreder je reagovao mnogo kasnije i smenio ga zbog - sumnjivih poslova sa jednim PR-preduzetnikom.

Franz-Jozef Jung (CDU)

Reč "rat" nikada nije prešla s usana ministra odbrane Franza-Jozefa Junga (CDU) kada se radilo o misiji nemačkih oružanih snaga u Avganistanu. Čak ni 2009. kada su Nemci gotovo svaki dan bili uključeni u opasne borbe sa talibanima.

Franc Jozef Jung (2005 - 2009)

A kada su američki avioni, po nemačkom naređenju, bombardovali dve cisterne u Kunduzu i greškom ubili brojne civile, psihološki šok u nemačkoj javnosti bio je ogroman. Jung je naknadno podneo ostavku zbog brojnih smetnji u komunikaciji oko tog napada - kada je vež bio prešao u ministarstvo rada.

Karl-Teodor cu Gutenberg (CSU)

Baron i političar CSU Karl-Teodor cu Gutenbergbio je veoma popularan među vojnicima. Između ostalog i zato što je, za razliku od svog prethodnika, otvoreno govorio o "ratu" u Avganistanu.

Karl Teodor zu Gutenberg (2009.-2011.)

Ali, kada se saznalo da je Gutenberg prepisao brojne odlomke u svom doktorskom radu a da to nije naznačio, izgubio je titulu doktora i morao da podnese ostavku - nakon manje od godinu i po dana na funkciji. Ono što ostaje u retrospektivi, je ukidanje obaveznog vojnog roka i strogi kurs štednje i rezova u vojsci.

Tomas de Mezije (CDU)

Od ministra unutrašnjih poslova do ministra odbrane - pa opet nazad. To je ministarska biografija ovog CDU-političara. Čak i ako je Tomas de Mezije bio pošteđen ostavke, ni on, kao ministar odbrane, nije prošao „potpuno neozleđen".

Tomas de Mezije (2011-2013.)

To je uglavnom zbog onoga što su mediji tada nazivali "debaklom sa dronovima". On je zaustavio dugogodišnji program „Euro Hawk", jer se pokazalo da zbog nedostatka softvera protiv sudara -dron neće biti odobren za nemački vazdušni prostor bez velikih dodatnih troškova. U to vreme su već propale stotine miliona evra novca poreskih obveznika za taj projekat.

Ursula fon der Lajen (CDU)

Ursuli fon der Lajen (CDU), prvoj ženi na čelu Ministarstva obrane Nemačke, od početka nije bilo lako, a sebi je malo i sama zagorčala život kada je Bundesveru, zbog desničarskih aktivnosti poedinaca, paušalno prigovorila da ima "problem sa stavom". To je vojska doživela kao nefer i nepravedno.

Ursula fon der Lajen (2013 bis 2019)

S druge strane, pokušaj fon der Lajen da ubrza spori sistem nabavke, brže zameni oronule tenkove, borbene avione i brodove, u početku je prepoznat kao plemenit i neophodan a kasnije je rečeno da je „pucala iznad cilja". Ministarstvo je sklopilo ugovore sa eksternim konsultantima, koji ne samo da su koštali milione evra, već je time prekršen Zakon o javnim nabavkama. Fon der Lajen je potom morala da to objasni Istražnom odboru Bundestaga - ali tek nakon što je već bila na čelu Evropske komisije u Briselu.

Anegret Kramp-Karenbauer (CDU)

Njena naslednica i stranačka kolegica Kramp-Karenbauer (CDU) brzo se distancirala od kursa fon der Lajen. Što se tiče nabavki, vojska će se više oslanjati na interne snage, naglasila je svojevremeno.

Anegret Kramp-Karenbauer (2019–2021)

Niko ne poriče da i danas postoji hitna potreba za reformama i bržom nabavkom. Pogotovo s obzirom na finansijski paket od 100 milijardi evra, koji je vlada Olafa Šolca odobrila za potrebe nemačke vojske.

