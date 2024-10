Forum mladih Berlinskog procesa nastavlja rad na pomirenju

Uoči samita Berlinskog procesa za zemlje zapadnog Balkana održan je Forum mladih, na kojem se raspravljalo o ulozi mladih u postizanju ciljeva Balkanskog procesa, a to je jačanje regionalne saradnje.

Desetom, jubilarnom samitu Berlinskog procesa za zemlje zapadnog Balkanaprethodio je niz pripremnih konferencija i sastanaka. Poslednji u tom nizu bio je Zapadnobalkanski Forum mladih, šesti po redu, na kojem su se okupili predstavnici mladih iz regiona kako bi rekapitulirali dosadašnji učinak ovog foruma i postavili dalji ciljevi.

Organizator ovog dvodnevnog susreta bio je Regionalni ured za saradnju mladih (RYCO), koji je osnovan 2016. na inicijativu Berlinskog procesa. Forum je organizovan u saradnji sa sličnim formatom, Nemačko-francuskim uredom mladih. U organizaciji Foruma mladih učestvovala je i organizacija Građani Evrope, građanska inicijativa za promovisanje vrednosti EU.

Priprema mladih za Evropsku uniju

Glavni sekretar RYCO-a, Albert Hani, na početku Foruma mladih podsetio je na poslednjih deset godina Berlinskog procesa i istakao da je RYCO rođen u okviru tog formata.

Albert Hani Foto: RYCO

„Mi sledimo glavnu misao Berlinskog procesa, a to je bolja saradnja na regionalnom nivou, naročito među mladima. Naš najveći uspeh je očuvanje ideja mira i razumevanja među zemljama Balkana. Taj duh nam je potreban da bismo na višem nivou postigli sporazume koji će olakšati život svima, a posebno mladima", rekao je Hani za DW.

On je istakao sporazume o slobodnom kretanju i ukidanju prepreka u akademskom svetu kao jedne od najznačajnijih rezultata ovog formata. Jedan od ciljeva RYCO-a, kao i samog Berlinskog procesa, jeste priprema zemalja zapadnobalkanske šestorke za ulazak u Evropsku uniju.

„Naš cilj je da mladi svoju budućnost vide u zemljama u kojima žive, a ne da je traže negde drugde", rekao je Hani.

Sprečavanje novih sukoba

Ciljevi RYCO-a poklapaju se sa željama lidera država i vlada, koji su se okupili na samitu Balkanskog procesa u Berlinu. Odliv mozgova je problem koji ovu regiju prati od osnivanja ovog formata pre deset godina.

Sa Foruma mladih Foto: RYCO

„Drago nam je da zaključci našeg Foruma mladih ulaze u zaključke samita na nivou lidera država-članica Berlinskog procesa. Važno nam je da se tema mladih zadrži u raspravama gde god se govori o budućnosti Balkana", kaže Hani.

Jedan od najvažnijih projekata RYCO-a jeste program „super škole“, u okviru kojeg učenici jedne regije posete svoje vršnjake u drugim zemljama zapadnog Balkana. Upoznavanje je i dalje najjače oružje u savladavanju predrasuda koje mogu prerasti u sukobe. Suočavanje s prošlošću i sprečavanje novih sukoba jedan je od najvažnijih zadataka RYCO-a.

Upoznavanje radi bolje komunikacije

Lazar Simić, student politikologije iz Beogradai jedan od delegata RYCO-a na Forumu mladih, za DW kaže: „RYCO omogućava da mladi iz Srbije sretnu mlade sa Kosova. To je prva prilika da izađeš iz svog okruženja i upoznaš Bošnjake, Makedonce, Crnogorce, i možda razbiješ predrasude ako ih ima. Ne moramo se voleti, ali ćemo sigurno bolje slušati jedni druge nego političari", kaže 23-godišnji Simić.

Lazar Simić i Rita Behadini Foto: RYCO

Rita Behadini, novinarka i aktivistkinja za ljudska prava iz Severne Makedonije, smatra da je RYCO važan za mlade iz regiona koji žele da uđu u Evropsku uniju. „Svi težimo istim ciljevima, a to je da postanemo deo Evropske unije", rekla je Behadini.

Potrebna nova lica i mladi iz dijaspore

Pre toga je na jednom panelu albanska ministarka mladih Bora Mudžači pomalo kritički primetila kako se na Forumima mladih u okviru Balkanskog procesa već godinama viđaju ista lica.

„Potrebno nam je više novih mladih lica. I pri tom ne mislim samo na mlade iz zemalja regiona, već i na mlade iz dijaspore", rekla je albanska ministarka.

Međutim, Behadini smatra da je problem u slaboj informisanosti, jer: „Oni koji imaju informacije itekako su zainteresovani za sadržaje koje ovaj program pruža. Mnogo novca je uloženo i dalje se ulaže u mlade zapadnog Balkana i njihove inicijative. I moja organizacija je osnovana novcem EU-a", kaže Behadini iz Centra za jednake šanse „Ladybug".

Izložba u okviru Foruma mladih Foto: RYCO

Ni Lazar Simić se ne bi složio da je čitav proces zatvoren užem krugu mladih. „RYCO se zaista trudi da ide u sredine izvan većih gradova, i to ne samo u gimnazije, već i u one škole za koje postoji manja šansa da će putovati i upoznati susede. Ovi programi su zaista otvoreni svima jer su besplatni, tako da novac nije problem", zaključuje on. Oni koji dođu u kontakt i dalje se dublje zainteresuju i ostaju u daljim programima RYCO-a.