Evrovizija: Bejbi Lazanja favorit, Nemcima preti novi debakl

Prognoze, ankete među fanovima o mogućim favoritima ili kvote u kladionicama su za ljubitelje Evrovizije nešto što je neizostavni deo ESC. A već sad se, nakon nekoliko nacionalnih odluka o predstavnicima pojedinih zemalja na izboru za Pesmu Evrovizije 2024. u Švedskoj, intenzivno nagađa o tome ko bi mogao da osvoji trofej?

Odluka o tome će pasti 11. maja u finalu koje se održava u Malmeu. I naravno, kao i uvek do sada, svi znaju (ili su barem uvereni da znaju) ko će da osvoji to prestižno takmiöenje. Na kraju krajeva, ipak bi moglo da se dogodi da se, kao i često u do sada, prognoze pokažu uglavnom kao pogrešne.

Ukrajina i Italija

Teško je, kažu stručnjaci, već sad, dakle u tako ranoj fazi, prognozirati moguće pobednike. Naime, u nekim zemljama proces nominacije, odnosno odluke o predstavnicima na ESC, još uvek nisu pale.

Što se tiče kladionica, u ovom trenutku najbolje se kotiraju Aljona Aljona & Džeri Hajl iz Ukrajine s pesmom „Tereza i Marija“. Oni su zapravo već odavno broj 1 na kladionicama. Na drugom mestu je (bila) Italijanka Angelina Mango. A iza nje je – Hrvatska, iako do ovog vikenda uopšte nije ni bilo poznato ko će tu zemlju da predstavlja u Malmeu.

Nakon odluke i nakon pobede Bejbi Lazanje (Marko Purišić) stvari su se promenile – Italija i Hrvatska su zamenile mesta. Hrvatska je sada s pesmom „Rim Tim Tagi Dim“ favorit broj 2.

Ko će predstavljati Nemačku?

Iako su kladionice često znale da „pogode“ ime pobednika ili pobednice, u slučaju Nemačke ovoga puta su pogrešile – sve do početka emisije u kojoj se odlučivalo o nemačkom predstavniku, uverljivi favorit, i to s velikom prednošću, za kladionice je bio Rik i njegovom pesmom „Oh Boy“ – sa šansom za ostvarivanje pobede od čak 55 odsto. Iza njega se kotirala Bodin Mone s 19 procenata.

Isak je bio tek na četvrtom mestu. Samo četiri odsto kladioničarskih stručnjaka bilo je uvereno u njegov trijumf. I – što se dogodilo? Rik je završio tek na trećem mestu, iza Maksa Muckea. Pobedio je – Isak.

Pre odluke o predstavniku Nemačke (pre desetak dana) na finalu ESC u Švedskoj, Nemci su se na međunarodnim kladionicama kotirali relativno solidno, bili su na osmom mestu. A nakon Isakove pobede Nemačka je „pala“ čak na 17. mesto. U trenutku pisanja ovog članka malo su se popravili i popeli na 16. poziciju. Svejedno, mnogi nemački fanovi Evrovizije već sada strahuju od novog debakla u Malmeu.

ms (esc/ard/dpa)