Evrovizija - želja od malih nogu

Beovizija 2022. je bila prekretnica, tada je postala poznata široj publici u Srbiji: svojom autorskom pesmom „Nema te" Zejna Murkić je ušla u finale, a ove godine je pesma „Rumba" takođe bila veoma zapažena - ima više od 1,7 miliona pregleda na Jutjubu.

„Ja sam neko ko voli muziku od ranog detinstva, prvu pesmu sam napisala sa sedam, a prvi koncert sam održala sa deset godina. Pevala sam u filmovima. Mama sam i podižem dete koje je talentovano i pokušavam da je usmerim u dobrom pravcu" kaže muzičarka Zejna Murkić za DW.

Rođena je u Loznici 1986. i o detinjstvu u tom gradu priča:„Odrastala sam u skladnoj porodici, mamom, tatom, babom, dedom i sa dve sestre. Živeli smo u Loznici u jednom velikom dvorištu, deda je imao mini farmu tako da je detinjstvo bilo veselo I razdragano."

„Tokom odrastanja bilo je raznih nekih sutuacija" kaže ona: „Generalno po pitanju moje etničke pripadnosti imala sam par situacija diskriminacije gde sam ja kao dete bila nespremna, pa sam se zatvorila u sebe. Nisam o tome pričala, već sam to doživela kao korak koji ću morati da prevaziđem i da ću postati neko ko će otvoreno govoriti o diskriminaciji ako dođe do uspeha".

Biti drugačiji

Veoma rano je imala cilj - da „ostvari muzičku karijeru, da se dokaže i kao tekstopisac."

„Svojim talentom sam dokazivala da sam ravnopravna i bila sam među najboljima. Ali, možda u samom našem društvu i nekoj primitivnoj postavci, osećala sam se drugačijom, jer jesam znatno bila tamnija od svih drugih i nekako cela moja pojava obeležavala je mene kao Romkinju – u smislu da sam ja bila drugačija. Generalno sam shvatila da ljudi mnogo gledaju na razlike ali u negativnom kontekstu"

Pitamo je: Kako je biti Romkinja u današnje vreme? Odgovarajući na naše pitanje Zejan Murkić kaže: „Nisu svi Romi isti. Odrasla sam u porodici koja mi je obezbedila sve što mi je potrebno. Kako ljudi gledaju Rome – to je još uvek diskutabilno. Ja ne želim da ljudi imaju iskrivljenu sliku o Romima. U mom slučaju i onako kako ja vidim svet i ženu, jako je lepo i drugačije. Ja imam veliku snagu i nje sam svesna. Pokušavam to da prenesem ljudima koji su kao ja, a ostali bi trebalo da shvate da ja nemam minus već plus u talentu i energiji."

Evrovizija - stara želja

Zejna Murkić nam priča da oduvek želi da peva na Evroviziji: „Tako sam odrasla. Oduvek sam gledala Evroviziju i Mis sveta. Za Mis sveta nisam imala neke velike ambicije, ali za Evroviziju jesam. Prvi put sam se prijavila 2017. tada moja pesma nije prošla, ali nisam odustala – znala sam da je to proces. pa sam zatim nastupila 2022. sa baladom „Nema te", sa kojom sam postigla lep uspeh. Ove godine se poklopilo da pesma „Rumba" i ja dođemo do izražaja.

A na klasično pitanje za kraj, o planovima, Zejna Murkić nam kaže: „Ove godine planiram da završimo duet sa španskim bendom Džipsi Kings, da prevedemo na engleski i španski moju pesmu „Rumba". Imam novu pesmu, koju završavam. Od maja krećem sa nastupima. Očekujem da nastupam i na World music festivalima."

Pratite nas i na Fejsbuku, preko Tvitera, na Jutjubu, kao i na našem nalogu na Instagramu.