Engleska protiv Srbije - favorit protiv autsajdera

„Nezaboravne su slike engleskih i ruskih huligana koji se danima tuku na ulicama tokom Evropskog prvenstva 2016. u Marseju. U Gelzenkirhenu, gde u nedelju u 21 sat reprezentacija Engleske dočekuje tim Srbije, nadaju se da takvih nereda neće biti", javlja nemački javni servis WDR.

„Ova utakmica je prva koja je klasifikovana kao utakmica visokog rizika naEvropskom prvenstvu u Nemačkoj. Da bi se sprečio horor scenario, prisustvo policije biće drastično pojačano i čak veće nego na lokalnom derbiju između Šalkea 04 i Borusije Dortmund. Policija iz Gelzenkirhena saopštila je to na konferenciji za novinare, ali iz taktičkih razloga nije navela tačan broj policajaca.

Nemačka policija tokom EURO 2024 ima pomoć kolege iz cele Evrope, čije prisustvo ima za cilj da odvrati nasilne navijače iz dotičnih zemalja. To znači da su u Gelzenkirhenu prisutni policijaci iz Engleske i Srbije.

Ministarka unutrašnjih poslova Nemačke Nensi Fezer rekla je da su ti policajci veza između naše policije i navijača i gostiju iz država učesnica.

Navijačka zona u Gelzenkirhenu Foto: Srecko Matic/DW

U Šalke areni Policija očekuje oko 20.000 engleskih i 10.000 srpskih navijača. U areni, navijači će morati da se zadovolje sa manje alkohola. Umesto običnog piva, dozvoljena je samo lajt verzija sa 2,5 odsto alkohola, a može da se kupiti samo dva pića po osobi odjednom.

Navodi se da će u gradu biti do 15.000 engleskih navijača - bez karte za utakmicu", piše WDR.

Britanski mediji - lažne vesti o travi

Prema pisanju britanskog tabloida „San", nemačka policija je čak preporučila navijačima da koriste kanabis umesto alkohola. „Konzumiranje alkohola može da vas učini agresivnim, dok pušenje kanabisa opušta ljude"- navodno je rekao portparol policije Stefan Knip.

Džoint Foto: Jb Le Quere/Maxppp/dpa/picture alliance

Međutim, nemačka policija je odlučno odbacila tu tvrdnju: „Navedeni citati nisu tačni", rekla je portparolka policije WDR-u u subotu. „Ne pozivamo na pušenje kanabisa umesto na konzumiranje alkohola. To je potpuna glupost. A naša zabrinuotst oko nereda trenutno ograničena", rekla je portparolka. „Zabrinutost je jednaka kao i pre bilo koje utakmice visokog rizika. Spremni smo i uzimamo u obzir različite scenarije. Ali nemamo informacije da bi moglo doći do nereda i nadamo se da će to tako i ostati."

Englezi razočarni Gelzenkirhenom

Tagesšpigel prenosi utiske britanskog reportera Skaj njuza koji kaže „da mora da pazi šta govori zato što ne želi da povredi dobre ljude iz Gelzenkirhena. Ali onda počinje da jadikuje o gradu u Rurskoj oblasti:

Upravo smo proveli četiri ili pet dana u Minhenu, koji je divan grad, a Gelzenkirhen je priličan kontrast i objašnjava da je to nekada bio grad industrija čelika i uglja. Sve je to prošlost. I inače, u Gelzenkirhenu nije mnogo toga ostalo, kaže reporter Skaj njuza".

Na to se tagesšpigel se nadovezuje: „Nadamo se da će posle utakmice biti sačuvano makar ono što je ostalo od starog Gelzenkirhena".

Englezi su pod većim pritiskom

„Može li glavni favorit Engleska već u prvoj utakmici na turniru da dokaže da s pravom ima ambicija za titulu ili će Srbija biti kamen spoticanja?" - pita nemački tabloid Bild.

„Srbija četvrti put učestvuje na Evropskom prvenstvu ufudbalu- i itekako može da se nada plasmanu u osminu finala. Najveća zvezda srpskog tima je napadač Dušan Vlahović (24/Juventus Torino). Miloš Veljković (28/Verder Bremen) poznat je iz Bundeslige.

Navijači Srbije u Gelzenkirhenu Foto: Srecko Matic/DW

Generalna proba Engleza je pošla naopako - izgubili su od Islanda sa 1:0 pred domaćom publikom. Da li će i prva utakmica na Evropskom prvenstvu protiv autsajdera Srbije biti razočaranje? Zvezda Bajerna Hari Kejn (30) smatra da je njegov engleski tim svakako pod većim pritiskom: „Moramo da dokažemo da smo među najboljima".

Gledajući po tržišnim vrednostima, Engleska je već evropski šampion. Nijedna reprezentacija na Evropskom prvenstvu 2024. nema skuplji tim od „Tri lava". Tim trenera Gereta Sautgejta (53) vredi impresivnih 1,78 milijardi evra (izvor: transfermarkt.de), piše Bild.

Belingamu svaka čast, ali autsajder Srbija je spremna

I na kraju ovog pregleda štampe evo šta piše nemačka sportska agencija sid: „Džud Belingem u dresu fudbalske reprezentacije Srbije? Trener Dragan Stojković se definitivno ne bi bunio. On je sjajan dečko. Njegova igra je veoma impresivna, oduševljen je 59-godišnjak pred duel Srba protiv Tri lava u nedelju - pre nego što je namignuvši dodao: Dobro za Englesku, loše za nas."

Džud Belingam sa Zlatnom loptom, oktobra 2023. Foto: Michel Euler/AP/picture alliance

Sid dalje piše: „Izgleda je jasno ko je ko, večeras u Gelzenkirhenu, i to ne samo zbog superzvezde Belingama. Ipak, autsajder Srbija želi da iskoristi svoju šansu i izazove iznenađenje na Evropskom prvenstvu. Oni su favoriti za osvajanje turnira, rekao je kapiten Dušan Tadić o Englezima: Ali to ništa ne znači. Stojković zahteva maksimum od svog tima, koji je spreman za izazov”.