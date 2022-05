EU: Postignut kompromis za naftni embargo protiv Rusije

Na susretu predsednika država i vlada, članica Evropske unije ipak je postignut kompromis oko planiranog uvođenja naftnog embarga protiv Rusije. Zabranom uvoza biće pogođeno više od dve trećine isporuka ruske nafte u EU, saopštio je predsednik Saveta EU Šarl Mišel prošle noći tokom samita Unije u Briselu. On je na Tviteru ocenio da je reč o „maksimalnom pritisku na Rusiju“, kako bi ona okončala rat protiv Ukrajine.

Nema više prevoza nafte brodovima

Prema navodima diplomata, kompromis predviđa da se, na zahtev Mađarske, najpre spreči transport ruske nafte morskim putem. Transport ruske nafte postojećim naftovodima za sada ostaje moguć. Mađarska će tako i dalje moći da uvozi rusku naftu preko naftovoda „Družba“.

Na taj naftovod priključene su i rafinerije na istoku Nemačke, kao i u Poljskoj, Slovačkoj i Češkoj. Nemačka i Poljska su, međutim, već dale do znanja da ne žele da profitiraju od izuzetka koji važi za transport tog energenta naftovodom. Odustankom Nemačke i Poljske, Rusija bi iduće godine mogla Evropskoj uniji da proda samo desetinu do sada uobičajene količine nafte koja je stizala iz te zemlje. Time bi Moskva trebalo da bude kažnjena za rat u Ukrajini koji traje već više od tri meseca. Prema navodima evropskog instituta Brugel, donedavno su članice EU trošile oko 450 miliona evra na dan za naftu iz Rusije.

Deo paketa sankcija

Mađarska je pre kompromisa na susretu predsednika država i vlada EU u Briselu nedeljama upozoravala na svoju veliku zavisnost od ruske nafte i blokirala uvođenje embarga. To je bilo važno i zato što je to deo čitavog paketa sankcija. On, pored naftnog embarga, predviđa i isključivanje najveće ruske banke, Sberbanke, iz sistema SWIFT za međunarodne transakcije novca. Osim toga, u Evropskoj uniji će biti zabranjeno emitovanje ruskih državnih medija Rosija 24, RTR Planeta i TV Centre.

aj/haz/wa (dpa, rtr, afp)

Pratite nas i na Fejsbuku, preko Tvitera, na Jutjubu, kao i na našem nalogu na Instagramu.