EU neće naučiti Orbana da se plaši

Već više od dvanaest godina bez prekida, dunavski-autokrata Viktor Orban vlada Mađarskom. Ako se računa i njegov prvi mandat od 1998. do 2002, onda je to čak šesnaest godina iskustva u vladi. Za to dugo vreme, Orban ne samo da je transformisao državu iz demokratije u autokratiju, kako je navedeno u Rezoluciji Evropskog parlamenta od pre nekoliko dana, već je taj nacionalni konzervativni populista zaista naučio kako da se nosi sa Evropskom komisijom. Ona ga žestoko kritikuje zbog kršenja vladavine prava, nepotizma, korupcije, kontrole medija i odnosa prema opoziciji, istovremeno nastavljajući da sa zadovoljstvom izdvaja novac za Orbanovu državu.

Premijer kojeg podržava velika većina u mađarskom parlamentu, može čak i da vređa Evropsku uniju kao nemoralnu gomilu, a da pritom drži ispruženu ruku. Novac iz Brisela ne smrdi, čak ni u Orbanovoj kasi, posebno ako može da ga podeli porodici i prijateljima, na šta se više puta žalila Evropska služba za suzbijanje prevara OLAF.

Neuverljive pretnje, pa ipak…

Sada konačno, nakon višegodišnjeg postupka, Evropska komisija pokazuje instrumente za vršenje finansijskog pritiska. Ove nedelje zapretila je da neće isplatiti 7,5 milijardi evra sredstava, jer su deficiti u vladavini prava i korupcija ugrozili sredstva iz budžeta EU. Međutim, ta suma se odnosi na period do 2027. godine i čini oko trećinu planiranih sredstava iz fonda za strukturna ulaganja.

Bernd Rigert, dopisnik DW iz Brisela

Zašto tako malo, zašto tako kasno? Evropska komisija ukazuje na Evropski sud pravde koji zahteva odgovarajuće i srazmerne mere. Ali postoje i pravne ocene iz parlamenta i zahtevi za momentalno zaustavljanje svih plaćanja. Ipak, Mađarska će iz budžeta EU za period od 2021. do 2027. godine dobiti 44 milijarde evra.

Nema više poverenja u Mađarsku

Viktor Orban radi ono što uvek radi kada eskalira spor sa Evropskom komisijom. Pravi se da želi da napravi zaokret, nudi nove zakone i svakakve kompromise. Njihova efikasnost je upitna, ali to uspavljuje Komisiju. Čak i komesar EU za budžetska pitanja Johanes Han priznaje da zapravo više nema poverenja u Mađarsku. Istovremeno, Han želi da se dogovori sa Orbanom, kako bi osigurao jedinstvo, recimo po pitanju sankcija protiv Rusije.

Istovremeno, Evropska komisija je pretnjom dala Budimpešti rok do novembra da poboljša situaciju kada je reč o vladavini prava. Tek tada bi države-članice EU trebalo kvalifikovanom većinom da odluče da li će Orbanu zaista biti uskraćeno finansiranje. Već sada je jasno da je do novembra nemoguće nadoknaditi deficite u demokratiji i vladavini prava. Pritom ne sme biti reči samo o uskom posmatranju korupcije, To je možda poslednja šansa da se spreči konačno skliznuće Mađarske u potpuni orbanizam. U Mađarskoj je demokratija u opasnosti, a sa njom i članstvo Mađarske u Evropskoj uniji. Jer, u klubu mogu biti tolerisane samo demokratije.

Šta je s hrabrim državama-članicama?

Orban igra riskantnu igru, ali zna kako da izađe na kraj s kolebljivim institucijama EU. U nekim drugim oblastima politike on blokira jednoglasne odluke EU. Čas blefira, čas vara. On ne sme na kraju biti pobednik. Zato bi sada trebalo zaustaviti isplate i obnoviti ih tek onda kada je vidljiv povratak vladavini prava.

Zemlje-članice EU do sada su nemarno dozvoljavale Orbanu da tako dalje nastavlja. Odugovlače s jednim drugim postupkom protiv Mađarske, koji bi na kraju mogao da znači i oduzimanje prava glasa Mađarskoj. I Evropski savet bi trebalo da izvrši veći pritisak, ali, u vreme kada je toliko galopirajućih kriza, volja za obračun sa Orbanom nedostaje. Tek kada bi Poljska prestala da štiti Mađarsku zbog ozbiljnih razlika u vezi politike prema Rusiji, Viktor Orban bi se našao u nezgodnoj poziciji. Međutim, ako nakon izbora u Italiji koji se održavaju sledeće nedelje na vlast dođe radikalna, desničarska vlada, Orban bi odjednom mogao da dobije sasvim nove prijatelje u Evropskom savetu.

