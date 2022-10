EU i ograničenje cene gasa: težak put ka jedinstvu

Predsednik Evropskog saveta Šarl Mišel objavio je jutros na Tviteru da su se članice Evropske unije na samitu u Briselu dogovorile da će „izraditi mere za obuzdavanje cena energenata za domaćinstva i preduzeća". Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je, nakon pregovora koji su trajali gotovo 11 časova, da EU sad ima „veoma dobar plan“ za rešavanje spora oko cena energenata.

Ipak, još je prilično nejasno kako će to konkretno da izgleda. Prema navodima nemačkog kancelara Olafa Šolca, članice EU dogovorile su se oko zajedničke nabavke gasa. To bi, prema predlogu Evropske komisije, manjim delom trebalo da bude obvezano. „Smatram da je to dobar napredak“, izjavio je Šolc u Briselu.

Osim toga, ministri energetike članica EU idućeg utorka trebalo bi da tokom sastanka u Luksemburgu provere na koji način je moguće sprečiti snažne oscilacije cene gasa zbog špekulacija. Cilj je „da se ne dogodi da zbog proizvoljno utvrđene cene bude nemoguće dobiti gas“, rekao je nemački kancelar.

-pročitajte još: Olaf Šolc: Valjda ćemo pregurati ovu zimu

Spor oko gornje granice cene gasa

„Uvešćemo mehanizam za korekciju tržišta, kako bismo ograničili epizode previsokih cena gasa“, najavila je predsednica Komisije Fon der Lajen. Komisija će, u saradnji s nadležnim ministarstvima država-članica, sastaviti i odgovarajući predlog zakona.

U završnoj izjavi sa samita EU pominje se „privremeni dinamični koridor cena“ za trgovanje gasom – koji ne bi smeo da ugrozi sigurnost snabdevanja. Osim toga, trebalo bi da bude sprovedena analiza troškova i koristi od uvođenja gornje granice za cenu gasa koji se koristi za proizvodnju električne struje. Najviša cena ne bi smela da dovede do toga da se poveća potrošnja gasa.

„Još ima mnogo nedoumica“ oko da li je moguće uvođenje gornje granice cene gasa na nivou Evrope, kao što je urađeno u Španiji ili Portugaliji, rekao je Šolc. Protiv toga su se izjasnile neke zemlje, recimo Nemačka i Danska. Kancelar zato nije isključio mogućnost da se o toj temi razgovara na nekom novom samitu EU.

Razlike između Nemačke i Francuske

Francuski predsednik takođe je izrazio zadovoljstvo postignutim dogovorom. „Prema mom mišljenju, ciljevi ovog samita su postignuti“, rekao je Emanuel Makron nakon pregovora koje su diplomate opisale kao teške.

Rukovanje pred kamerama: postoje razlike u stavovima između francuskog predsednika Makrona i nemačkog kancelara Šolca

Francuska se, kao i većina članica EU, zalagala za gornju granicu cene gasa na nivop EU i pozvala Šolca da odustane od svoje pozicije. Makron smatra da bi Evropska unija „već krajem oktobra ili početkom novembra mogla da ima sprovodljive mehanizme“.

Šolc je odlučno odbacio Makronovu procenu da je on kao predstavnik Nemačke „izolovan“ u Evropskoj uniji. To „ni u kom slučaju“ nije tačno, naglasio je Šolc dodavši da je saradnja njega i francuskog predsednika „intenzivna“, kao i da je „uspešna“.

Makron je rekao da je, zajedno sa predsednikom Evropskog saveta Mišelom posredovao na samitu i „postigao jedinstvo stavova“. On će iduće srede u Parizu primiti Šolca „kako bismo mogli da ostvarimo napredak“.

Berlin i Pariz su pre toga otkazali susrete svojih nadležnih ministara i to obrazložili razlikama u gledištima oko glavnih tačaka. Razlike postoje u energetskoj, ali i oko politike naoružavanja.

Predsednici država i vlada EU nastavljaju dijalog i danas. Glavne teme su odnos Unije prema Aziji i priprema Svetske konferencije o klimi koja se u novembru održava u Egiptu.

aj/mak/wa (afp, dpa, rtr)

Pratite nas i na Fejsbuku, preko Tvitera, na Jutjubu, kao i na našem nalogu na Instagramu.