Erdogan ostaje tvrdoglav uprkos kolapsu turske lire

Turska lira već godinama je u padu, ali sada skoro svakodnevno dostiže nove minimume. Visoka inflacija od skoro 20 procenata ugrožava tu valutu.

Ove srede turska Centralna banka zaustavila je negativan razvoj i po prvi put nakon sedam godina intervenisala na tržištu devizama. To je barem za neko vreme zaustavilo dalji pad lire, ali tek će se pokazati koliko su te mere održive.

Centralna banka uzrokuje propast lire

To bi bilo veoma važno za predsednika Redžepa Tajipa Erdogana, s obzirom na to da među turskim stanovništvom raste nezadovoljstvo zbog toga što on ne uspeva da stavi pod kontrolu turbo-inflaciju i s njom povezane oscilacije cena. Rešenja koja je do sada uvodila vlada, kako u privredi, tako i u monetarnoj politici, nisu uspela. Bez obzira na to, Centralna banka Turske sredinom novembra odlučila je da smanji kamatne stope sa 16 na 15 odsto – prethodno su u oktobru one snižene za dva procenta.

Posledice inflacije: zatvorene radnje u Istanbulu

Snižavanje osnovne kamate s ciljem da se smanji inflacija nije uobičajeno. Centralne banke se protiv previsoke inflacije bore obično tako što kamatne stope podižu. Zato je lira, kako su i predviđali mnogi eksperti, nakon te mere i bukvalno propala. Na tržištu se ponekad plaćalo i više od 14 lira za jedan američki dolar. To u prevodu znači da je turska valuta od početka godine pala za 45 odsto.

Erdogan ostaje tvrdoglav

Na kurs u velikoj meri utiče sam Erdogan koji važi za deklarisanog protivnika visokih kamata. Turski predsednik više puta je menjao rukovodstvo Centralne banke, onda kada nisu ispunjavali njegovu agendu u monetarnoj politici. I iako je smanjenje kamatnih stopa dovelo do devalvacije lire, Erdogan ipak ne odustaje od svoje mantre – „kamate su uzrok, a inflacija rezultat“.

Turski predsednik to je ponovio i ovog utorka (30.11.) na državnoj televiziji TRT: Turska snižava ključnu kamatnu stopu kako bi podstakla investicije, zapošljavanje, proizvodnju i privredni rast. Erdogan je ponovio da je uveren da su visoke kamatne stope uticale na skok cena.

Erdogan se uporno protivi visokim kamatama

Dolari u slamarici

Ekonomski stručnjak Soner Kuru ukazuje da su se i tržište i ljudi već prilagodili činjenici da će se dugoročno nastaviti sa smanjivanjem kamata. „Ljudi pokušavaju sve da bi spasili svoj novac od inflacije. Ali, čak i kada ljudi kupuju zlato, to indirektno dovodi do povećanja kursa, jer su i plemeniti metali vezani za dolar.“

Soner Kuru podseća da su u Turskoj još od 2013. suočeni s rastućim kursom dolara. Sve više ljudi sada pokušava da obezbedi svoju imovinu uz pomoć deviza. „Ljudi će u budućnosti sve više stavljati dolare ’u slamarice’“, kaže Kuru. „Nalazimo se u vremenu u kojem čak i oni koji nikada nisu poslovali s dolarima, sada u toj valuti vide sigurno utočište.“

Privredni rast po svaku cenu

Erdogan je inače izjavio i to da je uveren da će Turska ove godine ostvariti ogroman privredni rast. BDP bi trebalo da poraste najmanje 10 odsto, očekuje predsednik i naglašava da su ključni pokazatelji toga veoma jaki, a i zemlju, kaže, očekuju dugoročne investicije iz inostranstva.

Sve više ljudi čuva novac u dolarima

I dok je devalvacija valute problematična u zemlji, strani izvoznici i investitori profitiraju od slabe lire. Pokazuje se da je od toga delimično zavisna i stopa privrednog rasta: prema podacima Turskog instituta za statistiku, privreda te zemlje u drugom kvartalu ove godine porasla je za 21,7 procenata – što je najviša stopa privrednog rasta od 1999.

To je ipak rast koji ne završava u novčanicima običnih ljudi. Ogroman rast cena osnovnih životnih namirnica poslednjih meseci nastavlja da izaziva nezadovoljstvo u Turskoj.

