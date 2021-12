DW proverava činjenice: omikron nije bio „planiran“

Još letos je po društvenim medijima kružio „skrinšot“ jednog navodnog tajnog plana za sojeve korona-virusa. Sad se ponovo širi i to deli na stotine korisnika društvenih mreža. Prema mišljenju nekih ljudi, to bi trebalo da bude dokaz da su korona-pandemiju „planirale“ neke moćne institucije.

Tvrdnje glase ovako: „Pojavio se novi soj pod imenom omikron. ’Oni’ su požurili s planom – u stvari je to bilo planirano za maj 2022. (…) kakva farsa“, piše jedna korisnica društvenih mreža. Druga piše: „Omikron je fejk! Još 6. avgusta je procurilo da je to bilo planirano za maj 2022.“

„Omikron je unapred najavljen, sve je planirano“, zaključuje jedan korisnik. A drugi upozorava: „Ovo su planirani sojevi kovida 19 (…), ne budi glup, s tobom manipulišu.“

Provera činjenica DW: to nije tačno

Manipuliše se ovde samo sa tim spiskom, jer on je fejk (lažan). Prema našem istraživanju, taj spisak nema nikakve veze s organizacijama koje se navode, a navodni „datumi starta“ ne odgovaraju datumima prvog pojavljivanja do sada poznatih sojeva korona-virusa. Soj delta prvi put nije pojavio u junu2021, kako se tvrdi, nego još u oktobru 2020. Osim toga, sojevi virusa pojavljuju se na prirodan način i ne mogu se planirati.

DW je zamolio za komentar sve četiri organizacije koje se spominju na spisku. Jedan predstavnik Svetske zdravstvene organizacije (SZO) izjavio je da to „nije dokument SZO“ i da se sojevi virusa ne mogu unapred predvideti. „Nema nikakve veze između nas i te lažne grafike“, poručila je jedna predstavnica Svetskog ekonomskog foruma. Fondacija Bila i Melinde Gejts bila je veoma kratka: „Ta tvrdnja nije tačna.“ A jedna predstavnica američkog Univerziteta Džons Hopkins kaže: „Te tvrdnje su već raskrinkane kao očigledno netačne i Univerzitet Džons Hopkins nema nikakve veze sa širenjem te dezinformacije.“

Lažni spisak širi se od jula

Spisak je zaista još letos prepoznat kao lažna informacija, ali je ipak stotinama puta i nakon toga podeljen. Prva verzija se, prema našim sasznanjima, pojavila 8. jula 2021. na Tviteru i još istog meseca postao je „dokaz“ i na drugim mrežama da je pandemija planirana, recimo na Instagramu. S pojavom soja omikron, spisak je doživeo novi talas objavljivanja, a brojni korisnici su u „predskazivanju omikrona“ videli ultimativni dokaz da je navodni tajni spisak sojeva autentičan.

Pritom redosled naziva sojeva virusa ne zahteva nikakve vidovnjačke sposobnosti. SZO je 31. maja predstavila nomenklaturu za sojeve virusa SARS-CoV-2. Prema njoj bi novi „sojevi koji zabrinjavaju“ trebalo da se imenuju po slovima grčkog alfabeta. SZO je zaista preskočila grčka slova „ni“ i „ksi“, a to je obrazloženo time što bi „ni“ mogao zvučati kao engleski „new“ (nov), a „ksi“ zato što je to uobičajeno ime u Kini, pa se ne želi da se time vređaju neke regionalne ili etničke grupe.

Ovo nije prvi takav fejk

Kalendar sa spiskom sojeva netačan je i zbog još jedne stvari: sojevi virusa se pojavljuju prirodno i ne mogu da se planiraju. Virusi stalno mutiraju i prema svim do sada sprovedenim istraživanjima to je nepredvidljivo. Tako je i u slučaju virusa SARS-CoV-2. Do mutacije dolazi prilikom razmnožavanja virusa i ona predstavlja grešku prilikom kopiranja genskog materijala. A to se događa često. Prema navodima nemačkog Saveznog ministarstva zdravlja, do sada je poznato oko 1.500 različitih sojeva virusa SARS-CoV-2, a pet od njih je SZO označila kao opasne.

Osim toga, ovo nije prva lažna informacija u vezi s navodnim „planom pandemije“. I Međunarodni monetarni fond i nemačka Savezna vlada optuživani su ranije da su planirali izbijanje i posledice pandemije – a i jedno i drugo je netačno i nije potkrepljeno dokazima.

