Duško Gojković - velikan džeza

Duško Gojković je postao poznat u krugovima američkih džezera, i odmah bio prava mala senzacija, daleke 1958. kada je sa International Youth Bandom nastupio na čuvenom džez festivalu u Njuportu.

Odgovarajući na pitanje jednog američkog radijskog voditelja, šta bi voleo da radi u SAD, tada 27-godišnji Gojković, iz tamo neke Jugoslavije, je drsko odgovorio: „Da studiram aranžman i kompoziciju - na Berkliju". Berklee College Of Music u Bostonu je već tada bio najveći privatni koledž na svetu za savremenu muziku, poznat baš po džezu i ‚proizvodnji' vrhunskih muzičara.

Samo tri godine ranije Gojkovića su u Frankfurt, tadašnju prestonicu džeza u Nemačkojm, doveli nemački džez muzičari Karlo Bolender i Juta Hip. Svirao je u legendarnom Džez-podrumu (Jazzkeller), a u početku tamo i spavao u vreći za spavanje.

Tu je upoznao velikane džeza kojima se divio: Atilu Zolera, Oskara Petiforda, Dizija Gillespija, s kojim se ubrzo zbližio, isto kao i kasnije sa Stenom Gecom, Četom Bejkerom i Majlsom Dejvisom.

Jajce - Beograd

Dušan Duško Gojković rođen je u Jajcu, u Kraljevini Jugoslaviji, 14. oktobra 1931. Odrastao je u Beogradu. Još kao dečak potajno je slušao džez programe Vilisa Konovera na radiju „Glas Amerike" i gledao holivudske filmove poput „Mladića s trubom" sa Kirkom Daglasom.

Sa 15 godina je „na veresiju" kupio svoju prvu polovnu trubu. Još za vreme studija na muzičkoj akademiji, sa samo 19 godina, počeo je da svira u velikom orkestru Radio Beograda.

Preporuka divova gžeza sa flekama od senfa

Posle nastupa u Njuportu, Gojković se vratio u Frankfurt i nije više razmišljao o Americi – sve dok mu jednog dana nije stiglo pismo iz Bostona: Berkli mu je ponudio stipendiju.

„Svirao sam u Džez-podrumu, tog dana slučajno baš sa Stenom Gecom, Artom Farmerom i Oskarom Petifordom", prisećao se kasnije.

„Za doručkom u restoranu sam im pokazao pismo: 'Kažu da mogu da dobijem stipendiju, ali moram da imam preporuke.' Na to je Stan Gec masnim prstima uzeo jedan od jelovnika, okrenuo ga i napisao: 'Mislim da je ovaj mladić vrlo talentovan' i potpisao se. Zatim je Art Farmer napisao: 'Kao trubač, mislim da bi trebalo da bude na Berkliju.' Oskar je nacrtao strelicu ka te dve izjave i napisao: 'Slažem se.' Uzeo sam ovaj jelovnik pun fleka od senfa i piva i zajedno s jednom od mojih prvih ploča poslao u SAD. Uskoro je stigao odgovor: 'Možeš da dođeš kad god želiš.'"

Boston - Njujork

Gojković je počeo da studira na Berkliju 1961. kod Herba Pomeroja - kao jedan od prvih Evropljana.

„Sve što znam, naučio sam tamo. Ne sviranje trube, već kompoziciju i aranžman. Sten Kenton, Kaunt Bejzi, pa čak i Djuk Elington su hteli da se pridružim njihovim bendovima na turnejama, ali ja sam stvarno želeo da završim fakultet. To odluka me proganja i danas", rekao je kasnije.

Posle studija Gojković je neko vreme ostao u SAD, gde su ga zvali „čovek sa čudesnom trubom". Gotovo da nije bilo uglednog imena s kojim u to vreme nije svirao zajedno. Angažovao ga je Majnard Ferguson, sprijateljio se s Četom Bejkerom i postao redovni komopozitor i aranžer u orkestru Vudija Hermana. Orkestar je godinama svirao 'Woody's Whistle', (Vudijev zvižduk) kompoziciju koju je Gojković napisao za njega.

Ali život muzičara u SAD je bio težak: „Pet godina u Njujorku bilo mi je dovoljno. Crncima tada nije bilo dozovljeno da putuju avionima. Prešli smo hiljade kilometara autobusom".

Kein - Balkanski džez - Minhen

1966. se vratio u Nemačku - prvo u Keln. Tu je godinu dana kasnije snimio svoj poznati album Swinging Macedonia, i na svetsku džez-scenu uveo idiom balkanskog džeza kao mešavine melodije i ritmova domovine s džez idiomom. Taj pojam se kasnije pojavio i u džez-rečniku.

Duško Gojković, 2014. Foto: Jan Scheffner

Od 1968. Duško Gojković je živio u Mihhenu i tu je postao ključna figura na sceni: kao osnivač Minhenskog Big benda, kao prvi direktor Državnog džez orkestra mladih i s nebrojenim publikacijama, pre svega s brojnim snimcima za minhensku izdavačku kuću Enja.

Osvojio je sve nagrade koje su se mogle osvojiti, od Džez Eho do Berklee Master of Global Džez Award, koja je do sada dodeljena samo dva puta. Godine 2015. dobio je Muzičku nagradu grada Mihhena, kao tek drugi džez muzičar posle Klausa Doldingera.

Ovaj vešti melodičar i umetnik improvizacije ne može se svesti ni na mejnstrim, a ni na balkanski džez. Uvek je uspevao da pronađe nove izraze i žanrove povezane s džezom kao što su soul i fank, a u novije vreme je bio otkrio strast za latino džez. I koliko god je bio međunarodno priznat kao solista, bio je i važan imentor ambicioznim i mladim džez muzičarima.

Duško Gojković je preminuo u 92. godini, u sredu uveče 5. aprila u Minhenu.

Z. Arbutina (Džez-thing,SZ,NDR)

Pratite nas i na Fejsbuku, preko Tvitera, na Jutjubu, kao i na našem nalogu na Instagramu.