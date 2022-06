Dokumenta 15 u senci optužbi za antisemitizam

„Ruangrupa“, kolektiv kustosa koji vodi ovogodišnju, petnaestu po redu „Dokumentu“, događaje od proteklog vikenda u svom saopštenju opisuju kao „politički motivisanu pretnju“. Nepoznate osobe su, naime, provalile u izložbeni prostor „Dokumente petnaest“ (Documenta fifteen) i ostavili grafite na zidovima. Policija istražuje materijalnu štetu i ne isključuje ni politički motiv, a organizatori kažu da događaje shvataju „veoma ozbiljno“: podneli su krivičnu prijavu i pojačali zaštitu.

Rasprava o antisemitizmu koja se razvila oko te važne umetničke izložbe tinja već mesecima i za sada može samo da se nagađa da li provala i grafiti imaju veze s tim. Povod za te sumnje je natpis „Peralta“ koji su provalnici ostavili i što je verovatno aluzija na ime Izabele Peralte, koja se smatra šeficom jedne desničarske ekstremističke omladinske organizacije u Španiji, saopštili su organizatori „Dokumente“.

Sedište organizatora u Kaselu – „ruruHaus“

Broj „187“ koji je napisan može da se odnosi na član o ubistvu iz Krivičnog zakona Kalifornije (California Penal Code), a to je i šifra koju ponekad u komunikaciji koriste neke omladinske subkulturne grupe. Osim toga, palestinski umetnički kolektiv „Pitanje finansiranja“ (The Question of Funding) trebalo bi da izlaže u zgradi Dokumente „WH22“. „Želimo atmosferu u kojoj se ne toleriše nasilje nad ljudima, mestima i umetničkim delima“, objasnio je kustoski tim „Ruangrupe“.

Takođe je poznato da su antimuslimanske nalepnice pronađene u aprilu na drugoj izložbenoj zgradi, „ruruHaus“, mestu okupljanja indonežanskog umetničkog kolektiva „Ruangrupa“.

Rasprava o antisemitizmu se nastavlja

No optužbe za antisemitizam protiv indonežanskog kustoskog kolektiva „Ruangrupa“ na 15. „Dokumenti“ još uvek ne posustaju. Nekoliko dana pre otvaranja, čini se da je situacija i dalje zaoštrena.

Ministarka Klaudija Rot podržala je kreatore „Dokumente“ u debati o antisemitizmu

Početkom godine, jedna grupa aktivista u Kaselu, gradu u kojem se „Dokumenta“ i održava, je na jednom internet-blogu izrazila sumnju da su organizacije koje su podržavale kulturni bojkot Izraela ili su se na ovaj ili onaj način istakle kroz antisemitizam, takođe uključene u ovogodišnju „Dokumentu“. „Ruangrupa“ i „documenta und Museum Fridericianum GmbH“, kao preduzeće koje organizuje događaj, odbacili su u početku te optužbe. Nadzorni odbor „Dokumente“, pa čak i ministarka kultura Klaudija Rot (Zeleni) takođe su podržali kreatore umetničke izložbe.

Društvo „Dokumenta“ finansiraju grad Kasel i pokrajina Hesen, a finansijski je podržava nemačka savezna kulturna fondacija. Organizatori su naglasili da odbacuju uplitanja u umetničku slobodu, ali su isto tako rekli da „žele da nastave raspravu“. U tu svrhu, najavili su stručnu tribinu „Moramo da razgovaramo! Umetnost – Sloboda – Solidarnost“, u okviru koje je početkom maja trebalo da se na tri skupa raspravlja o „osnovnom pravu umetničke slobode, s obzirom na sve veći rasizam i antisemitizam, i rastuću islamofobiju“.

Rasprava o umetničkim slobodama ipak izostala

Do toga ipak nije došlo. „Dokumenta“ je jednostavno prekinula onlajn-raspravu uz sledeće obrazloženje: „Nakon konsultacija s raznim učesnicima, odlučeno je da se ove rasprave otkažu.“ Kako je rečeno, oni žele prvo da pokrenu izložbu i puste je da govori sama za sebe, da bi se onda na osnovu toga „prikladno“ nastavila rasprava. „U ovom trenutku se čini teško ostvarljivim cilj koji je ’Dokumenta’ želela da postigne tim nizom razgovora, a to je otvaranje višeperspektivnog dijaloga van institucionalnih okvira.“

Uoči objavljivanja te odluke, javnosti je postao poznat sadržaj pisma koje je predsednik Centralnog saveta Jevreja u Nemačkoj Jozef Šuster napisao ministarki kulture Klaudiji Rot. Šuster je u njemu kritikovao način na koji se „Dokumenta“ bavi temom antisemitizma, prenosi agencija dpa. On se između ostalog, požalio na odabir učesnika rasprave i na to da u sve nije uključeni Centralni savet, krovna organizacija jevrejskih zajednica u Nemačkoj.

Šuster je kritikovao i odabir umetnika iza kojeg stoji indonežanski tim kustosa. „Teško je poverovati u slučajnost ako se sagleda činjenica da na ’Dokumenti’ neće biti zastupljen nijedan izraelski umetnik“, rekao je predsednik Centralnog saveta Jevreja Šuster za list „Velt“ i dodao: „Stiče se utisak da poziv ’BDS’ na bojkot izraelske umetnosti i kulture već ima efekta“. BDS je skraćenica za „Boycott, Divestment and Sanctions“, međunarodni pokret koji želi da ekonomski, kulturno i politički izoluje Izrael. Nemački Bundestag se 2019. godine rezolucijom ogradio od kampanje BDS.

Nemački Bundestag je 2019. odlučio da se distancira od pokreta BDS

„Nema mesta antisemitizmu“

Uprkos otkazivanju stručnih panela, „Dokumenta“ ne želi da dozvoli da se nit razgovora prekine, već da se, kako je najavljeno, „na licu mesta dalje razvija i to u promenjenom formatu“. No, samo nekoliko dana uoči početka tog globalnog događaja, nije jasno šta to konkretno znači. I savezna ministarka Rot i ministarka kulture Hesena Angela Dorn (također Zeleni) najavile su dalje razgovore s predstavnicima „Dokumente“, ali i Centralnog saveta Jevreja. Obe političarke naglašavaju da „antisemitizmu nije mesto na Dokumenti“.

„Dokumenta“, koju je 1955. pokrenuo kaselski slikar i dizajner Arnold Bode, danas se, uz Venecijanski bijenale, smatra najvažnijom izložbenom platformom za savremenu umetnost u svetu. Održava se na svakih pet godina.

Mnogi organizatori izložbe i ranije su se suočavali sa kritikama, ali nikada se nije podigla tolika buka kao ove godine. „Dokumenta petnaest“ počinje 18. juna i traje do 25. septembra.

