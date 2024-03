Dogovor: mašinovođe će raditi kraće, dve godine nema štrajka

Nemačka železnica (DB) i Nemački sindikat mašinovođa (GDL) dogovorili su postupno smanjenje standardne radne nedelje sa sadašnjih 38 na 35 časova do 2029. uz punu naknadu plate. Na taj način Železnica je udovoljila glavnom zahtevu sindikata u sporu o kolektivnom ugovoru.

„Pregovori su bili teški, ali smo uspeli da postignemo inteligentan kompromis“, ocenio je direktor za personalna pitanja Železnice Martin Zajler. „Ključni element je inovativni opcioni model s kojim oni zaposleni koji rade u smenama mogu sami da odlučuju o svom nedeljnom radnom vremenu u budućnosti.“

Drugim rečima: ko god želi da radi više – do 40 sati nedeljno – on to može da učini i dobiće 2,7 odsto višu platu za svaki dodatni sat nedeljno, objasnili su iz Nemačke železnice.

Pre nego što je postignut dogovor, Sindikata mašinovođa je čak šest puta štrajkova, što je paralisalo železnički saobraćaj u Nemačkoj Foto: Bernd Wüstneck/dpa

Redukcija nije automatska

Međutim, neće svi koraci postupnog skraćivanja radnog vremena biti automatski ostvareni. U 2025. zaposleni će i dalje moći da biraju da li žele da rade 37 ili 38 sati od sledećeg januara.

Od početka 2027. ide smanjenje na 36 sati, pa zatim postupno, sve do 35 sati u 2029. godini. Ali, svaki put će zaposleni sami morati da iskažu želju da im se skrati radno vreme uz istu platu – ili da ga produže uz povećanje plate.

U sporu između uprave Nemačke železnice i sindikata GDL dugo nije bilo nikakvih pomaka. Zbog toga je sindikat u više navrata štrajkovao i paralisao železnički saobraćaj u zemlji. To je, uz stotine hiljada putnika, ozbiljno pogodilo i privredu koja je imala problema sa snabdevanjem i dostavom.

Nedavno su Nemačka železnica i Sindikat mašinovođa bili blizu sporazuma koji je predviđao postupno smanjenje standardnog radnog vremena na 36 sati nedeljno. Ali, GDL je nastavio da insistira na 35-časovnoj nedelji i – pregovori su propali. Zbog toga je došlo do novih štrajkova.

Međutim, pre nešto više od nedelju dana Železnica i GDL su, na opšte iznenađenje, objavili da ponovno pregovaraju. I konačno su postigli dogovor.

Nema štrajkova do februara 2026.

Kolektivni pregovarački spor rešen je ovog ponedeljka 25. marta 2024. Time su izbegnuti štrajkovi za Uskrs – nakon šest rundi štrajkova, železnički saobraćaj će biti pošteđen obustava rada najmanje do kraja februara 2026. Do tada važi obaveza „sklapanja mira“ s GDL-om. Kolektivni ugovor važi 26 meseci, odnosno do 31. decembra 2025, nakon čega sledi dvomesečna faza pregovora u kojoj nisu mogući štrajkovi. To, naravno, ne znači da će vozovi u Nemačkoj sada postati tačnije, ali će barem da saobraćaju uz „uobičajena“ zakašnjenja.

Kompromis koji je sada dogovoren zahteva od sindikata da dozvoli duži vremenski period za smanjenje radnog vremena, a ne automatsko smanjenje. Osim toga dogovoreno je i povećanje plate za 420 evra i to u dva koraka: 210 evra više mesečno 1. avgusta 2024. i još 210 evra 1. aprila 2025. Bonus za kompenzaciju inflacije od 2.850 evra isplatiće se u dve faze, počevši od marta. Sindikat mašinovođa GDL u pregovorima je tražio i proširenje svoje nadležnosti za kolektivno pregovaranje i drugih zaposlenih unutar grupacije Nemačkih železnica, ali je rukovodstvo to odbilo.

