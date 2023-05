Dodik kod Putina u Moskvi: prst u oko Zapadu

Ista cena gasa, podrška i razumevanje, ugroženost Dejtonskog sporazuma, ekonomska saradnja. To su teme o kojima je u Moskvi predsednik Republike Srpske Milorad Dodik, razgovarao s ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Razgovaralo se i o konačnom statusu RS ukoliko se, kako kaže Dodik, „i dalje bude narušavao Dejtonski mirovni sporazum“, ali i o sankcijama, koje, kako naglašava, Bosna i Hercegovina nije uvela Rusiji zbog Republike Srpske.

„Korist za Sarajevo“

„Te sankcije ne funkcionišu i mi nismo dozvolili da to ide. Tako da Bosna i Hercegovina zadržava to što je Rusija uspostavila jedan sistem prijateljskih i neprijateljskih država, odnosno onih koje uvode sankcije i one kojih ih nisu uvele“, rekao je Dodik, ističući da tu korist najviše osećaju građani Sarajeva, koji prošle i ove godine plaćaju istu cenu gasa.

Međutim, u BiH, ali i u Evropskoj uniji, na posetu Dodika Moskvi ne gleda se blagonaklono, s obzirom na sankcije koje su predstavnici zemalja EU u poslednjih godinu dana uveli Rusiji zbog rata u Ukrajini. Šef Delegacije EU u BiH, Johan Satler, poručio je da EU od BiH kao saveznika očekuje uvođenje sankcija Rusiji, a ne da njeni političari odlaze u Moskvu. Ističe ipak da ne treba kažnjavati čitavu državu, ukoliko se samo Dodik odlučio na taj čin.

„Rekao bih da to nije mudar potez, jer time sami sebe izolujete. Doprinosite daljoj izolaciji zemlje što svakako nije u interesu građana. I zbog toga kažem da to nije mudar potez“, objasnio je Satler.

Nije dugo trebalo čekati ni na reakciju američke ambasade u BiH. Oni poručuju da je Dodikova odluka da se sastane sa Putinom – „kratkovida“.

Preko Brisela ili Moskve?

„Odluka predsednika Dodika da se sastane sa Putinom dok Rusija ignoriše osnovne zakone međunarodnog poretka, kao i njegova odluka da oda počast Putinu ranije ove godine, kratkovida je i ne služi interesima građana Republike Srpske“, poručuju iz ambasade SAD u BiH, podsećajući da budućnost BiH vodi preko Brisela, a ne Moskve. „Skretanje predsednika Dodika s ovog puta je kontraproduktivno i štetno“, saopštavaju iz ambasade SAD.

Na svečanosti povodom Dana RS u januaru Putinu je dodeljen orden RS, koji mu je Dodik sada u Moskvi i uručio Foto: Amt Präsident Republik Srpska, Bosnien Herzegowina

S druge strane, Dodik kaže da ih ne zanima njihov stav: „Ambasada SAD nije ta koja može, niti će određivati šta je interes Republike Srpske. Njihov rat protiv Rusije nije i neće biti rat RS. Put kojim žele da ide RS odredili su birači koji su podržali SNSD i ne znam šta američka ambasada ima s tim“, odgovara Dodik.

Odlazak Dodika u Moskvu ranije je komentarisao i Evropski komesar za proširenje EU Oliver Varhelji, rekavši da se mora povući linija između saveznika i onih koji to nisu. „Naši saveznici ne idu u Rusiju. Ko hoće da bude naš saveznik, ne ide u Rusiju“, poručio je Varhelji tokom nedavne posjete Sarajevu.

Kremlj zahvalan na neutralnosti

Kremlj je pak, nakon sastanka saopštio da se odnosni Rusije i Republike Srpske uspešno razvijaju. „Svestan sam interesovanja naših partnera u Republici Srpskoj za rad s našim velikim kompanijama u različitim oblastima. Nadam se da će tako biti. Imamo odgovarajuće alate koji su namenjeni da se koriste kako bi se postigli još bolji rezultati“, rekao je Putin, a saopštio Kremlj. Takođe, naveli su da su zahvalni na neutralnom stavu o događajima u Ukrajini, te da samo takav stav može dovesti do bilo kakve pozitivne odluke.

Nemački politikolog Bodo Veber, smatra da je poseta Dodika Moskvi samo nastavak dugogodišnje politike savezništva s Putinom, kao i slanje provokativnih poruka zapadu. Takođe, Dodik ovim, kako kaže Veber, minira imidž novog Saveta ministara koji bi zemlju trebalo da gura napred prema Evropskoj uniji.

„Najveća politička korist Putina jeste da ima jednog saveznika u dvorištu EU, čime ostvaruje simboličku pobedu. Na drugoj strani, Rusija na Balkanu ne gaji dublje strateške interese osim jednog: da spreči širenje NATO. Tu je Dodik dosledan, da spreči put BiH ka članstvu u NATO“, rekao je Veber za BHT.

„Prst u oko Zapadu“

„Putin je zaslužan za razvijanje i učvršćivanje saradnje i političkih i prijateljskih odnosa Republike Srpske i Rusije. Ima zasluga na polju javnih delatnosti kojima se doprinosi sveukupnom i obostranom političkom ekonomskom društvenom i privrednom rastu i razvoju“, rekao je predsednik RS Milorad Dodik, obrazlažući razloge koji su ga naveli da početkom godine predsednika Ruske Federacije Putina izabere za dodelu ordena RS najvišeg reda. Svečanost je održana u okviru obeležavanja 9. januara, Dana RS, a nakon četiri meseca Dodik je u Moskvi orden i uručio Putinu.

Zauzimanje strana na taj način je guranje prsta u oko Evropskoj uniji, rekla je početkom godine za DW analitičarka Tanja Topić. „Odlikovanje Putinu veliki je šamar predstavnicima Evropske unije i svima onima koji su poverovali da se Dodik preko noći pretvorio u konstruktivnog igrača. Ovo je jedna veoma loša i pogubna odluka, koja ignoriše stradanje Ukrajinaca, posledice po sopstvene građane i drsko gura prst u oko Zapadu“, ocenila je Topić, navodeći ujedno da će od tog istog Zapada već sutra biti tražena finansijska pomoć.

