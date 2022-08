Dnevno samo tri broda sa ukrajinskim žitaricama

Zahvaljujući humanitarnom koridoru, odnosnosporazumu između Ukrajine i Rusije o obnavljanju izvoza žitarica iz Ukrajine kojem su posredovale Turska i UN - ove sedmice su iz crnomorskih luka Ukrajine ponovo krenuli brodovi sa vrednim tovarom.

Prema podacima koordinacionog centra u Istanbulu, u kojem zajedno rade ukrajinski, ruski, turski i ljudi iz UN - u petak su iz Černomorska i Odese krenula tri broda - za Irsku, Ujedinjeno Kraljevstvo i Tursku sa ukupno 58.000 tona kukuruza. Pored toga, u suprotnom smeru, iz Istanbula u Černomorsk je krenuo prazan brod, saopštilo je tursko Ministarstvo odbrane. U ponedeljak (1.08.) je iz Odese isplovio prvi brod natovaren sa 26 000 tona ukrajnskog kukuruza - i u nedelju ujutro stiže u luku Tripoli u Libanu.

Razoni - Prvi brod posle ruske blokade prolazi kroz Bosforski zaliv na putu za Tripoli u Libanu. 3. avgust 2022.

UN su nakon prve ovonedeljne pošiljke saopštile da humanitarni koridor mora da se revidira „kako bi se omogućio efikasniji prolaz brodova uz očuvanje bezbednosti".

Za sada, međutim, Kijev želi da šalje samo tri broda dnevno - iz bezbednosnih razloga.

„Očekujemo da će sigurnosne garancije naših partnera iz UN i Turske nastaviti da funkcionišu, a izvoz hrane iz naših luka postati stabilan i predvidljiv za sve učesnike na tržištu", rekao je ukrajinski ministar za infrastrukturu Oleksandr Kubrakov na Fejsbuku nakon što su brodovi krenuli.

Oleksander Kurbakov

Uprava ukrajinskih morskih luka saopštila je u ponedeljak da je na čekanju 68 brodova natovarenih sa 1,2 miliona tona tereta - od čega su dve trećine hrana.

Ukrajina ima da izvoze skoro 70 miliona tona stare i nove žetve

Iako se radi o desetinma hiljada tona žitarica, izvezenih već ove prve sedmice posle ruske blokade - to je samo delić od skoro 70 miliona tona žitarica i uljarica koje Ukrajina hoće da izveze - uključujući one koje su u silosima (20 miliona tona) i one koje već stižu od ovogodišnje žetve.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je rekao da Ukrajina treba da izveze najmanje 10 miliona tona žitarica kako bi hitno pomogla da se smanji njen budžetski deficit koji iznosi 5 milijardi dolara mesečno.

Koordinacioni tim - Kontrola tovara prvog broda Razoni

Prema podacima EU, pre rata je Ukrajina oko 90 odsto izvoza žitarica i uljarica obavljala preko svojih crnomorskih luka. Mesečno je tako izvezeno samo žitarica - do pet miliona tona. Malo je verovatno da će ovaj nivo biti ponovo dostignut u doglednoj budućnosti.

Prema Institutu za svetsku ekonomiju u Kilu (Ifw), milione tona žitarica iz Ukrajine je gotovo nemoguće prevesti brodom. Samo za 20 miliona tona starih žitarica po silosima trebalo bi da oko 570 brodova odnosno brodskih tovara.

„Upravo zato što žetva žitarica sada ponovo počinje i što su ta to hitno potrebna skladišta, druge opcije transporta, kao što su vozovi i kamioni, takođe moraju biti u potpunosti iskorišćene", rekao je Vinsent Stamer, šef Indikatora trgovine u Kilu.

Šta je s drugim rutama?

Pošto je teško vratiti obim izvoza preko crnomorskih luka na predratni nivo, ostali vidovi transporta i dalje su ključni, rekao je jedan zvaničnik Evropske komisije. Svaka izvezena tona se računa. Povećanjem kapaciteta i fleksibilnosti može se pomoći da se obezbedi snabdevanje hranom u siromašnim partnerskim zemljama.

Prema podacima Komisije EU, u julu je drugim sredstvima izvezeno 2,8 miliona tona žitarica, uljarica i srodnih proizvoda – oko duplo više nego u aprilu. Za izvoz su u velkoj meri bile korišćene rute do Rumunije i Poljske, a oko deset odsto izvoza išlo je rutama u luke u baltičkim zemljama ili na Jadranskom moru.

Međutim, te rute imaju nedostatak infrastrukture i transportnih sredstava. Prema rečima komesarke EU za saobraćaj Adine Valean, nema dovoljno teretnih vagona i rečnih brodova. Kada je reč o železničkom saobraćaju, ukrajinske šine imaju širinu od 1.520 milimetara, dok je standard EU 1.435 milimetara. Ukrajinski vagoni se ne mogu koristiti u većini zemalja EU. Roba se mora pretovariti u vagone standarda EU.

Silosi blizu granice sa Ukrajinom, Laka u Poljskoj

Pored toga, postoji nedostatak kapaciteta za privremeno skladištenje.

Predsednik SAD Džozef Bajden je srednimom juna najavio da će duž granice sa Ukrajinom, uključujući i Poljsku, biti izgrađeni privremeni silosi. Mnogim poljskim farmerima se to nikako ne dopada - žale se da cena njihovih poljoprivrednih proizvoda opada, jer, mada ne bi trebalo - ukrajinsko žito i drugo - ipak stiže na tamošnje tržište.

Šta obnavljanje izvoza iz Ukrajine znači za svetsko tržište?

Obnavljanje ukrajinskog izvoza žitarica smatra se važnim za stabilizaciju cena hrane na svetskom tržištu - mada tu Ukrajina nije ključna zemlja, već su to SAD i Kanada. Njima pak preti suša - i smanjenje prinosa.

Pošto je Ukrajina glavni izvoznik pšenice u zemlje u razvoju- obnavljenje izvoza je više probudilo nadu da će se ublažiti pretnja glađu - posebno u Africi, na Bliskom istoku i u Aziji.

Žetva kod Harkova, 30.07.2022.

Međutim, veliki deo žitarica koje Ukrajina pokušava da izveze, pogotovu alternatvnim putevima - koristi se za stočnu hranu, a ne za jelo ljudi, kažu stručnjaci. Prema rečima stručnjaka za poljoprivredu CDU Norberta Linsa, u junu je preko Poljske i Rumunije izvezeno samo 138.000 tona pšenice. U treće zemlje nije otišlo gotovo ništa. Pored toga, transport do Afrike, na primer, postaje skuplji zbog dodatnog napora i većih razdaljina.

Rusija najavila rizik od smanjanja žetve i izvoza žitarica

U petak je Ministarstvo poljoprivrede Rusije saopštilo da Rusija možda neće dostići očekivanu žetvu od 130 miliona tona žitarica, uključujući 87 miliona tona pšenice - zbog vremenskih faktora i nedostatka rezervnih delova za stranu opremu. Ako ne ispuni planirane količine, Rusija će morati da revidira svoje izvozne planove od 50 miliona tona. To je količina koja bi onda takođe nedostajala na svetskom tržištu, pogotovu za zemlje u razvoju.

