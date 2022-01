Divljanje ekstremnih desničara u Temišvaru

Nasilnicu su u zgradu skupštine u Temišvaru ušli kroz zadnji ulaz. Pritom su uzvikivali „Sramota, sramota!“ i zahtevali da ih primi gradonačelnik. Iako u zgradi opštine postoji obaveza korišćenja zaštitnih maski, niko od izgrednika nije ih nosio. A nigde na vidiku nije bilo ni policajaca koji bi zaustavili ekstremiste. Na put im je stao samo jedan službenik: „Izađi napolje, šupčino“, uzvikivali su nasilnici misleći pritom na gradonačelnika. Nakon otprilike petnaestak minuta verbalne agresije napustili su zgradu.

U centru Temišvara, grada na zapadu Rumunije, prošlog petka okupilo se nekoliko desetina članova i simpatizera nacionalističke, ekstremno desnog Saveza za jedinstvo Rumuna (AUR). Ta stranka je na prošlim parlamentarnim izborima osvojila oko deset odsto glasova i tako postala četvrta politička snaga u Rumuniji. Osim toga, na skupu su bili i članovi zloglasne rumunske neonacističke grupe Nova desnica (ND).

-pročitajte još: Rumunija ide Orbanovim stopama?

Na licu mesta bio je i predsednik Saveza Džordže Simion. On huška protiv nemačkog gradonačelnika Temišvara Dominika Frica koji je u septembru 2020. kao prvi lokalni političar sa stranim državljanstvom postao gradonačelnik nekog grada u Rumuniji. Zemlji nisu potrebni takvi „bezvezni stranci“, rekao je Simion i najavio osnivanje „Anti-Fric-lige“. Okupljeni su skandirali „Fric, ne zaboravi, ovo nije tvoj grad!“ A onda je Simion glasnu gomilu poveo ka gradskoj kući. S obzirom na to da je glavni ulaz bio zatvoren, on i njegovi simpatizeri u zgradu su ušli kroz zadnji ulaz.

Dominik Fric, gradonačelnik Temišvara

Signal protiv tolerancije

Ta akcija Simiona i njegove stranke AUR u Rumuniji je izazvala veliko zgražavanje. Poznati novinar i komentator Kristijan Tudor Popesku na TV-stanici „Digi24“ uporedio je to sa marševima SA („Sturmabteilung“ u Nemačkoj 20-ih i 30-ih godina prošlog veka). Gradonačelnici 23 rumunska grada potpisali su izjavu kojom se solidarišu sa svojim kolegom Dominikom Fricom i od države zahtevaju da se oštrije suprotstavi nasilnicima. Predsednik liberalno-zelene anti-korupcijske stranke „USR Plus“ Dačjan Čološ na Fejsbuku je čak napisao da se akcija AUR praktično dogodila „s dozvolom i uz podršku“ državnih vlasti.

Gradonačelnik Dominik Fric za DW je rekao da je ta akcija bila „signal protiv Temišvara i njegovog multikulturnog, proevropskog karaktera“. On je dodao da smatra da se radi o protestu protiv njegove izborne pobede koja je, prema Fricovim rečima, bila simbol tolerancije i otvorenosti Temišvara: „Nacionalisti žele da se stekne utisak da za to ne postoji većina. Ali barem u većim gradovima u Rumuniji ta većina postoji, a sada bi je trebalo uplašiti.“

Nije to bila prva takva akcija AUR

Nasilni ulazak desnih ekstremista i nacionalista u temišvarsku gradsku kuću ima i tužnu simboličku dimenziju. U Temišvaru je 1989. počeo ustanak protiv Čaušeskuove diktature, u tom gradu je tada bilo veoma mnogo mrtvih. Otada se taj grad smatra predvodnikom borbe za slobodnu u evropsku Rumuniju.

Protesti protiv korona-mera u Bukureštu (arhivska fotografija)

Prošlonedeljna akcija je bila do sada najupečatljivija, ali nije bila i prva te vrste koju organizuje AUR. Pre samo nekoliko sedmica njihove pristalice su, zajedno sa ljudima koji negiraju postojanje korone odnosno protivnicima vakcinacije, upali u dvorište parlamenta u Bukureštu i policija je jedva uspela da ih spreči u pokušaju da uđu u zgradu. Već duže vreme AUR redovno pokreće nasilne proteste protiv korona-restrikcija u Rumuniji.

-pročitajte još: Korona u Rumuniji: Ovako izgleda zdravstvena katastrofa

Raste rejting ekstremista

Savez za jedinstvo Rumuna se i pre nekoliko dana našao na naslovnim stranama zbog svog zahteva da se u rumunskim školama đaci ne uče o istoriji evropskog Holokausta i ubijanja rumunskih Jevreja. Simpatizeri AUR su u martu 2021. marširali ispred stana Dominika Frica, gde su se okupili u znak protesta protiv korona-restrikcija. I tada su se mogle čuti rasističke i ksenofobne parole protiv nemačkog političara.

Za takve i slične akcije stranka AUR na terenu uspeva doduše da mobiliše samo nekoliko desetina ljudi, a na protestima protiv korona-mera do sada je znalo da se okupi maksimalno oko 2.000 demonstranata, ali mnogi posmatrači svejedno smatraju da je AUR u ovom trenutku jedan od najvećih političkih problema Rumunije.

Stranka čiji akronim „AUR“ na rumunskom jeziku znači „zlato“, osnovana je tek u septembru 2019. Samo godinu dana kasnije ušla je u parlament s devet odsto osvojenih glasova, što je bio mnogo bolji rezultat nego što su im prognozirali. Rejting stranke otada stalno raste, trenutno je podržava oko 20 odsto ispitanika, a u nekim anketama AUR je čak druga najjača politička opcija u zemlji, odmah nakon socijaldemokrata (PSD).

Protiv mađarske manjine, za Orbana

Savez za jedinstvo Rumuna pritom ne zastupa samo uobičajene desno-nacionalističke, već i eksplicitno antizapadne, evroskeptične, antisemitske, homofobne stavove, neprijateljski je raspoložen prema manjinama, a i podržava Putina. Osim toga, AUR zagovara ujedinjenje s Republikom Moldavijom, koja je ranije bila deo Rumunije.

Pogledajte video 02:14 Na gradilištima u Rumuniji dominiraju Indijci

Zanimljivo je da je AUR na evropskoj političkoj sceni „saveznik“ Fidesa, stranke Viktora Orbana, odnosno drugih desničarskih nacionalista, a istovremeno u Rumuniji zastupa eksplicitne šovinističke pozicije protiv mađarske manjine (ukupno oko 1,2 milijuna stanovnika) u toj zemlji.

Temišvarski gradonačelnik Dominik Fric zabrinut je zbog rasta popularnosti AUR, pogotovo što iza toga vidi „duboku krizu poverenja i urušavanje političke kulture“, proces koji se, prema njegovom mišljenju, može uočiti i u drugim evropskim zemljama. Fric pritom kaže da ga nije strah za sopstvenu bezbednost: „U gradu se osećam sigurno. U Temišvaru gotovo i da nema ljudi koji učestvuju u takvim akcijama. To su uglavnom bili nasilnici iz drugih mesta.“

Za sada nije jasno da li će nasilni ulazak u gradsku kuću imati ikakvih ozbiljnijih posledica – do sada su vlasti podelile samo manje novčane kazne, zbog kršenja pravila o korišćenju zaštitnih maski i kršenja javnog reda i mira.

Pratite nas i na Fejsbuku, preko Tvitera, na Jutjubu, kao i na našem nalogu na Instagramu.