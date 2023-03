Diskreditovanje žena dezinformacijama

Žene se ciljano istiskuju iz političkog diskursa, a to ima posledice po demokratiju i društvo. Aktuelne analize pokazuju da dezinformacije protiv žena deluju po sličnim mehanizmima i na međunarodnom planu.

Nemačka ministarka spoljnih poslova Analena Berbok već je u nekoliko navrata bila meta kampanja dezinformacija – ponekad s popriličnim uspehom: nemački mediji su početkom godine izneli pogrešne optužbe protiv te političarke Zelenih koje su navodno poticale od ruskih kreatora. Trik dolazi iz naftalina dezinformacija, ali je efikasan: intervju s ministarkom montiran je tako da je smisao potpuno promenjen.

Neposredno nakon njene nominacije za kandidatkinju za kancelarku, Berbokova je bila masovno napadnuta, pa i manipulisanim fotografijama.

Kako pokazuje trenutna analiza, to nije izolovan slučaj. Napadi koji prikazuju žene u politici kao promiskuitetne ili s nekonvencionalnom seksualnom prošlošću uobičajena su i efikasna taktika da im se naudi. Lukina Di Meko, suosnivačica onlajn-kampanje #ShePersisted, takođe kaže da se kroz primer Analene Berbok odražavaju i drugi fenomeni o kojima je pisala u novoj studiji pod nazivom „Monetarizacija mizoginije“.

Inicijativa #ShePersisted (u slobodnom prevodu – „ona istrajava“) vodi kampanju protiv rodno specifičnih dezinformacija, tj. protiv žena u politici. U analizi objavljenoj u februaru zaključuje se da rodne dezinformacije ne samo da doprinose nazadovanju ženskih prava i demokratije u celini, već i ugrožavaju nacionalnu bezbednost kada ih strani akteri koriste kako bi podelili društvo.

Analena Berbok u junu 2021, u vreme kada je bila kandidatkinja Zelenih za kancelarku Nemačke Foto: Michael Sohn/REUTERS

Propagandno oružje protiv žena

Studija osvetljava konkretne slučajeve u periodu od dve godine u pet zemalja – Brazilu, Italiji, Mađarskoj, Tunisu i Indiji. Više od 50 žena na rukovodećim mestima je intervjuisano kako bi se ispitalo kako autoritarni i neliberalni akteri koriste društvene mreže kao propagandno oružje. Ti napadi su često gori za žene koje dolaze iz marginalizovanih grupa stanovništva – takođe zato što ih njihovi protivnici označavaju kao simbole multikulturalnih društava.

„Mizoginija u virtuelnom svetu je sve brže i delotvornije sredstvo da se utiče na digitalnu političku sferu“, piše autorka Nitaša Kaul u studiji. A pošto su te onlajn-subkulture posebno jake među pristalicama desničarskih i krajnje desničarskih političkih lidera, rodne dezinformacije postaju ključni instrument koji autokrate koriste protiv opozicionih liderki kako bi potkopali demokratiju.

Platforme su „u velikoj meri zakazale“

U analizi Di Mekove dolazi se do zaključka da digitalne platforme „u velikoj meri nisu uspele da zaštite žene“. Pored toga, algoritmi, automatizovani profili i teme u trendu podstakle su i pojačale štetne narative protiv žena, a takve kampanje, zauzvrat, služe komercijalnim interesima platformi društvenih medija. No, iako su mnogi operateri platformi počeli da finansiraju istraživanja i inicijative o takvim pitanjima kako bi pronašli rešenja, Di Meko smatra da je većina njih do sada bila samo „čista kozmetika“.

Tako je digitalna revolucija postala delom i pretnja demokratiji. Studija navodi: „Digitalni mediji, u početku posmatrani kao dobrodošlo sredstvo za emancipaciju i demokratiju, sve više postaju oruđe ugnjetavanja i koriste se kao oružje protiv žena u politici, aktivistkinja i novinarki širom sveta.“

Digitalne platforme „u velikoj meri nisu uspele da zaštite žene“ Foto: Jakub Porzycki/NurPhoto/picture alliance

Opoziciju treba ućutkati

Eksperti upozoravaju i da se žene u opoziciji namerno ućutkuju. Vlasti pokušavaju da potisnu zahteve opozicije za boljom upravom. Nekoliko žena intervjuisanih za tu studiju u Italiji izjavilo je da su neke političke stranke namerno koristile društvene medije da organizuju kampanje mržnje i onlajn uznemiravanja političkih protivnika, posebno žena.

No, nisu samo žene direktne mete tih napada, već i ono za šta se zalažu: jednaka prava za žene, ali i prava za LGBTQI+ osobe, liberalne vrednosti i inkluzivne, raznolike demokratije.

Unesko upozorava na koordinisane kampanje

UNESKO takođe snažno upozorava da su žene koje rade u profesijama koje zahtevaju javno prisustvo na internetu – kao što su političarke, umetnice, novinarke ili aktivistkinje za ljudska prava i ravnopravnost – posebno podložne koordinisanim kampanjama onlajn dezinformacija, uznemiravanja, govora mržnje ili čak smrti, ali i pretnjama silovanjem.

Unesko poziva na razne mere da bi se problem stavio pod kontrolu – pored obrazovanja i krivičnog gonjenja, i više rodne ravnopravnosti u razvoju „veštačke inteligencije“, to uključuje i više propisa koji bi morali da budu koordinisani na međunarodnom nivou. Akcija #ShePersisted takođe dolazi do sledećeg zaključka: potrebni su novi, globalno orijentisani pravni okviri i pristupi rešavanju rodno specifičnih dezinformacija.

Čak i tamo gde postoje zakoni, izuzetno ih je teško sprovesti u velikim razmerama i pravovremeno suzbiti zloupotrebe. Anonimnim počiniocima teško je ući u trag, a broj takvih slučajeva premašuje kapacitete policije i pravosuđa. Stoga su transparentnost i „dužna pažnja“ za kompanije društvenih medija u vezi sa štetom koju su prouzrokovale njihove usluge od suštinskog značaja – kako bi se zaštitile pogođene žene, ali i demokratija.

