Direr sa buvljaka: kupljen za 30 dolara, sada vredi milione

Ovo je priča koju bi verovatno svako želeo da doživi: čovek je crtež na požutelom listu papira za 30 dolara na buvljaku u Bostonu misleći da je reč o reprodukciji iz 20. veka, a kasnije se ispostavi da je to originalno delo nemačkog renesansnog slikara Albrehta Direra koje navodno vredi možda čak 50 miliona dolara.

Reč je o crtežu „Devica sa detetom“ nastalom kako se procenjuje 1503. godine.

Albreht Direr: genije i revolucionar

Direr je jedan od najvažnijih nemačkih umetnika, njegova slika „Četiri jahača apokalipse“ spada u remek dela u istoriji umetnosti. Kao i mnoge druge.

Četiri jahača apokalipse

Živeo je od 1471. do 1528, na prelazu iz kasnog srednjeg u rani novi vek. To je vreme koje je donelo velike društvene potrese: crkva i vera sve više su gubile na važnosti. Umesto toga, do izražaja dolazi pojedinac. Nova predstava o čoveku renesanse ogleda se u književnosti, arhitekturi i, naravno, slikarstvu i vajarstvu. Dela Albrehta Direra svedoče o tom velikom razvoju.

Njegov rodni grad Nirnberg bio je ekonomski i kulturni centar za Direrova života. To je pomoglo majstoru drvoreza i bakroreza da rano stekne slavu. Drugi razlog bio je to što se i tržište umetničkih u to vreme brzo promenilo. Direr je bio finansijski veoma uspešan, s jedne strane zbog penzije koju je dobio od cara, a s druge, zbog prodaje slika, recimo na sajmu u Frankfurtu. Brzo je postao superzvezda evropske umetničke scene – i to još za života.

Završio je zlatarski zanat i to mu je pomoglo da razvije svoje izvanredne tehničke veštine. Naučio je da radi na metalnim površinama i to znanje uspeo je da iskoristi za izradu bakroreza, po čemu se proslavio.

Već tada su njegovi drvorezi i bakrorezi štampani u velikim tiražima i dobro su se prodavali i u Nemačkoj i u čitavoj Evropi. Na svim delima nalazi se njegov monogram – pečat kvaliteta i rani izraz autorskog prava koje tada još nije bilo ono što je danas.

Akvarel zeca Albrehta Direra

Direr i njegova vremena

S vremena na vreme pronađe se nešto slučajno, kao u ovom slučaju u Bostonu. Recimo, 2016. godine na buvljoj pijaci u francuskom Sarburgu, pronađen je jedan Direrov bakrorez. Ali za razliku od ovog sada, na tom je bio pečat Državne galerije iz Štutgarta. Smatralo se da je to delo izgubljeno nakon Drugog svetskog rata i od 2003. je bilo u bazi podataka na internetu „Izgubljena umetnost“, nemačkog Centra za izgubljena kulturna dobra.

Crtež „Devica sa detetom“ biće izložen u londonskoj galeriji „Agnews“ do sredine decembra, u sklopu izložbe „Direr i njegova vremena“, kao i u sklopu Londonske nedelje umetnosti.

