Deca iz Ukrajine – ilegalno u Belorusiji?

„Vidimo kako se, uz Lukašenkovu podršku, deca iz Ukrajine odvode u Belorusiju i Rusiju“, kaže za DW beloruski opozicioni političar Pavel Latuško. Pošto mu je u njegovoj zemlji pretilo hapšenje, on je prebegao u Poljsku. U martu ga je sud u Minsku osudio u odsustvu na 18 godina zatvora.

Prema navodima Evropske unije i poverenika ukrajinskog predsednika za prava dece, veruje se da je više od 16.000 maloletnika odvedeno iz Ukrajine s područja koja je okupirala Rusija, uključujući i decu koja su bila u dečijim domovima. U martu je Međunarodni krivični sud izdao naloge za hapšenje ruskog predsednika Vladimira Putina i njegove poverenice za zaštitu dece Marije Lvove-Belove zbog navodne otmice ukrajinske dece.

Prema Latuškovim rečima, prebacivanjem maloletnika u Belorusiju krši se i Ženevska konvencija iz 1949. Opozicionar ističe da Belorusija stavlja svoju teritoriju na raspolaganje za rusku agresiju na Ukrajinu te se stoga ne može smatrati „neutralnom državom“. Sve to podstaklo je Latuška da prikupi materijal koji namerava da preda ukrajinskom državnom tužilaštvu, ali i tužilaštvu Međunarodnog krivičnog suda u Hagu.

„Može li šestogodišnje dete da odlučuje za sebe?“ Beloruski opozicioni političar Pavel Latuško iznosi teške optužbe Foto: DW

Beloruski državni mediji opširno su izveštavali o boravku ukrajinske dece u Belorusiji. „Propagandisti kažu da se deca dovode u Belorusiju na odmor, ali zar šestogodišnje dete može samostalno da odluči da napusti svoju zemlju, u ovom slučaju Ukrajinu? Ne, to je nemoguće“, smatra Latuško. Bilo bi drugačije da su porodice dobrovoljno napustile zemlju ili da su ukrajinske vlasti dale dozvolu. Ali, to nije slučaj.

„Pomoć deci Donbasa“

Prema Latuškovim rečima, u Uniji Rusije i Belorusije postoje posebni projekti koji imaju za cilj dovođenje ukrajinskih maloletnika starih između šest i 15 godina u Belorusiju. „Ti projekti osnovani su na osnovu naloga Vladimira Putina i Aleksandra Lukašenka“, tvrdi Latuško. Takva je recimo odluka o „Pomoći deci Donbasa“ od 16. septembra 2022. Njom je predviđen prevoz 1.050 ukrajinske dece u Belorusiju.

Te projekte finansijski pomaže državna firma „Belaruskali“, jedan od najvećih proizvođača veštačkog đubriva na svetu. „Novac ide Fondaciji Aleksej Talaj koja organizuje odlazak dece na ukrajinskoj teritoriji“, kaže Latuško. Prema njegovim rečima, u Belorusiju decu dovode i sveštenici Beloruske pravoslavne crkve, koja je deo Moskovske patrijaršije.

Krajem oktobra, državni sekretar Unije Rusije i Belorusije Dmitrj Mesencev posetio je dečiji kamp „Dubrava“ u blizini Minska, koji je u vlasništvu firme „Belaruskali“. Tamo je izjavio da je „za projekt izdvojeno nekoliko desetina miliona rubalja“ i da će se taj projekat nastaviti. „Bilo nam je drago da pomognemo oko putovanja dece u Belorusiju“, rekao je Mesencev i dodao da je cilj pomoći deci da „zaborave teška iskustva i ostvare snove“, kako bi postali „pouzdani građani svoje zemlje“.

Ko je Aleksei Talaj?

Fondacija Talaj planira da tokom aprila i maja dovede više od hiljadu ukrajinske dece u Belorusiju. DW je pitao službenike Fondacije Alekseja Talaja da objasne ulogu svoje organizacije, ali odgovora nije bilo. Talaj je član paraolimpijske plivačke reprezentacije, preduzetnik i redovni učesnik akcija podrške Aleksandru Lukašenku.

Odgovarajući na Latuškove optužbe, Talaj je na svom kanalu na Telegramu napisao da nas „ni Hag neće sprečiti da se bavimo dobrotvornim radom i dalje pomažemo deci Donbasa“.

Slatkiši za decu iz Ukrajine koja su dovedena u Rusiju - ali nejasno je zašto su tamo Foto: RIA NovostiI/SNA/MAGO

Aleksej Talaj u aprilu je posetio više od 300 maloletnika iz Ukrajine u kampu „Dubrava“. Tamo je, između ostalog, podelio i trake u bojama ruske i beloruske zastave. Odmaralište su posetili i vladi blizak politikolog Aleksandar Špakovski, prvi sekretar Saveza beloruske omladine Aleksandar Lukjanov i članovi militarističkog kluba „Rodnik“.

Latuško smatra da bi se sve to prema odredbama međunarodnog prava nesumnjivo moglo označiti kao ratni zločin s ciljem odgajanja dece u antiukrajinskom raspoloženju.

Šta kažu Ukrajina i UNICEF?

Bivši poverenik za prava deteta ukrajinskog predsednika i predsednik Fonacije spasimo Ukrajinu“ Mikola Kuleba, rekao je za poljski TV-kanal „Belsat“ da ukrajinska strana još nema dokumentovane činjenice o prevozu ukrajinske dece u Belorusiju, ali ako se prikupi dovoljno dokaza, on ne isključuje mogućnost podnošenja zahteva za izdavanje naloga za hapšenje Aleksandra Lukašenka i ostalih koji su u sve to uključeni. Čak i ako bi u slučaju Belorusije moglo da se radi o tome da se deca samo prevoze u jednom i drugom smeru, Kuleba smatra da bi već i to moglo da se okvalifikuje kao ratni zločin.

Aron Grinberg, regionalni savetnik UNICEF-a za zaštitu dece u Evropi i centralnoj Aziji, kaže da je njegova organizacija upoznata s izveštajima po kojima su „neka ukrajinska deca dovedena u Belorusiju iz Ruske Federacije na kratko vreme“.

„I dalje smo duboko zabrinuti zbog izveštaja o evakuacijama dece bez odgovarajućih zaštitnih mera i o ishitrenim vraćanjima dece s mesta preseljenja koja ne uzimaju u obzir interese dece“, rekao je Grinberg za DW i dodao da je UNICEF takođe zabrinut i zbog ubrzanih postupaka za promenu državljanstva ukrajinske dece.

