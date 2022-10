Dani haosa u Londonu

Opozicija je u britanskom Parlamentu zahtevala ostavku premijerke Liz Tras, a ona je odvratila da ume da se bori i da nije od onih koji bi pobegli.

Izgledalo je da se situacija malo smirila, nakon što je premijerka planiranim poreskim olakšicama izazvala finansijski haos, pa je Džeremi Hant postao novi ministar finansija i time je premijerka napravila politički zaokret od 180 stepeni.

Ministarka unutrašnjih poslova daje ostavku

Popodne je donelo još jednu iritaciju. Ministarka unutrašnjih poslova Suela Brejverman podnela je ostavku. U obrazloženju je navela da je vladine papire poslala sa privatne elektronske adrese, pa preuzima odgovornost za ovakvo kršenje pravila.

U obrazloženju ona potom dodaje: „Praviti se da nismo pogrešili, i nastaviti dalje kao da nije svako mogao da vidi, da smo načinili tu grešku, i nadati se da će se stvari magično popraviti same od sebe nije ozbiljna politika. Pogrešila sam; preuzimam odgovornost; dajem ostavku.“

To je otrovna bodlja na račun premijerke, koja nije sama podnela ostavku zbog kraha njene finansijske politike već je žrtvovala ministra finansija. U drugom delu pisma Brejverman je još otvorenije protiv premijerke Tras, kada kaže da je zabrinuta zbog kursa vlade, jer je izneverila važna obećanja i oprostila se od predizbornog programa.

Brejverman je veoma desno

Suela Brejverman je pre političke karijere obavljala funkciju državnog pravobranioca i pripada izrazito desnom krilu partije. Zalaže se za nemilosrdno deportovanje migranata. Na kongresu konzervativaca početkom oktobra rekla je da sanja naslovnicu konzervativnog lista „Dejli telegraf“ o prvom letu za deportovanje u Ruandu.

Ove nedelje, u debati o oštrijim kaznama za prekršaje javnog reda, kao što su saobraćajne blokade radikalnih ekoloških aktivista, Brejverman je rekla da se radi o „koaliciji haosa između čitalaca Gardijana i sledbenika političke korektnosti koji jedu tofu.“

Bivši ministar saobraćaja kao ministar unutrašnjih poslova

Kažu da su se premijerke Tras i Brejverman iza kulisa svađale o imigracionoj politici. Tras želi za svoj program ekonomskog rasta radnu snagu spolja, za Brejverman to ne dolazi u obzir.

Novi ministar na njenom mestu biće bivši ministar saobraćaja Grant Šeps. On je u izborima konzervativaca za premijersku nominaciju podržavao premijerkinog konkurenta Rišija Sunaka. Šeps je priznao da vlada prolazi kroz težak period.

Novi ministar unutrašnjih poslova je Grant Šeps, bivši ministar saobraćaja

Nered pri glasanju

Ali dan još nije bio okončan. U Donjem domu se glasalo o pravima na hidrauličko frakturisanje (fracking). Doduše, predlog opozicione Laburističke partije je odbijen, ali su mnogi konzervativci preko volje glasali protiv predloga da se počne sa procedurom donošenja zakona u zabrani eksploatacije gasa iz dubljih zemljinih slojeva.

Čitav niz konzervativnih poslanika se uzdržao od glasanja. Izgleda da su takozvani „bičevi“, poslanici koji su zaduženi za disciplinu poslaničkog kluba, zaista prisili neke poslanike da odu na glasanje. Poslanik laburista Kris Brajant je rekao da konzervativni poslanici nisu mogli slobodno da glasaju. U plenumu je rekao: „Video sam fizičko koškanje i pokušaje zastrašivanja“. I na Tviteru su opisivane slične scene. Ministar privrede Džekob Riz-Mog je porekao takva tumačenja.

Sve do glasanja nije bilo potpuno jasno da li se sa stanovišta konzervativaca radi o glasanju o poverenju premijerki. Da je to zaista bilo tako, poslanici koji nisu hteli da glasaju mogli bi da računaju sa izbacivanjem iz poslaničkog kluba. Satima posle glasanja su kolale glasine da su šefica „bičeva” Vendi Morton i njen zamenik Krejg Vitaker dali ostavke. Kasno naveče je to vlada demantovala.

„Ovakav dan još nisam doživeo“

Portparol Donjeg doma namerava da preispita postupke u vezi sa glasanjem. Dugogodišnji konzervativni parlamentarac Čarls Voker je za BBC opisao svoje zaprepašćenje: „Imali smo nekoliko divljih dana u vezi sa Bregzitom, ali ovakav dan još nisam doživeo. Za to nema izvinjenja, sramota, strašno. Mnogo sam ljut jer je ova vlada nanela štetu partiji, meni je dosta toga.“

Nakon haotičnog dana u Vestminsteru, politički pad Liz Tras bi možda mogao biti pitanje sati, a ne dana. Ali poslanički klub bi morao da ima plan ko bi je zamenio i u kakvom postupku. Sve su glasniji pozivi da se organizuju vanredni izbori. Ali u trenutku kada im je popularnost manja za 30 odsto u odnosu na laburiste, za konzervativce to nije opcija.

