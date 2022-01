Džozef Bajden: velika nada, veliki pad

Stupio je na funkciju s velikim ciljem: da ponovo pokrene privredu Sjedinjenih Američkih Država posrnulu zbog pandemije. Ali na Bajdenove investicione programe nakačila se inflacija od sedam odsto – najveća u poslednjih nekoliko decenija. Bajdenov prestižni projekat, paket socijalne pomoći „Build Back Better“, koji je bio jedno od njegovih najvećih predizbornih obećanja – je propao. Ne zbog senatora iz protivničkih, već zbog onih iz njegovih sopstvenih redova.

Ujediniti Amerikance i prevladati podele bilo je još jedno ključno Bajdenovo obećanje. Ali i tu bilans deluje otrežnjujuće: siromaštvo se u Sjedinjenim Američkim Državama još ekstremnije produbilo, što je posledica pandemije. Do velikih delova one polovine stanovništva koja je birala Republikance, ne može se dopreti argumentima. Oni se drže teorija zavere i veruju da je Donald Tramp pobedio na izborima. Birači iz oba politička tabora rekli su šta misle o Bajdenu u anketama, gde on beleži istorijski nizak stepen popularnosti. Jedina uteha: samo je Tramp bio još manje popularan.

Nerešivi problemi

Na granici s Meksikom i dalje eskalira problem s migrantima. Predsednik Bajden je po tom pitanju zarobljenik sopstvene ideologije: stroge granične kontrole ili čak produžavanje i nadogradnja granične ograde značilo bi da je Tramp bio u pravu! Dakle, Bajden tu temu jednostavno ignoriše.

Oliver Zalet, DW

Naravno, problemi s kojima se predsednik Bajden suočio kada je preuzeo dužnost pre godinu dana bili su zastrašujući. Ionako je bilo teško zamisliti za samo godinu dana ujediniti tako veliku, heterogenu, ali i rastrzanu i ekonomski razbijenu zemlju, pogotovo s obzirom na sve nedaće koje sa sobom nose pandemija i politička polarizacija. Ipak, Džozef Bajden će se meriti po tome šta je uradio upravo po tim pitanjima.

Bajdenu se suprotstavlja i njegova sopstvena stranka

Na kraju će sve to biti u drugom planu. Već mesecima američke savezne države na čijem čelu su Republikanci potkopavaju demokratiju menjajući izborni zakon u svoju korist. Pretežno crnačkom stanovništvu, koje bira demokrate, žele da otežaju izlazak na izbore ili isključivo na svoje ljude i institucije prenose odgovornost za brojanje glasova. Trampov zahtev nakon izbora 2020, prema kojem bi republikanski ministar unutrašnjih poslova u saveznoj državi Džordžiji trebalo da pronađe put da dobije još 12.000 glasova, mogao bi da postane stvarnost na sledećim izborima. I to na potpuno legalan način.

Džozef Bajden je svestan problema, ali i tu on ne uspeva da deluje – ne zbog republikanaca, već zbog neposlušnih senatora iz njegovih sopstvenih redova. Oni ne žele da podrže promenu zakona u Senatu koja bi Bajdenu omogućila da stane u kraj takvim aktivnostima Republikanaca. Dok Bajden raščišćava u sopstvenoj stranci, Republikanci već odavno planiraju sledeći pokušaj izborne prevare, koja je propala 2020. godine.

Na kocki američka demokratija?

Ako sve bude išlo kao do sada, Demokrate će se ove jeseni suočiti s porazom na međuizborima. Donald Tramp bi tada mogao politički da uskrsne, pa čak i da postane predsednik Predstavničkog doma, kao što neki na Kapitol hilu već nagađaju. To bi bio početak kraja Džozefa Bajdena, a možda i povratak Donalda Trampa.

Biće presudno zaustaviti Trampa – ne samo za Bajdena na funkciji američkog predsednika, već i za budućnost američke demokratije. A time i za čitav zapadni svet.

