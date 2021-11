Bundestag predstavio smernice nove korona-politike

To nije bila svakidašnja rasprava u nemačkom parlamentu, Bundestagu. Jer, kada je reč o aktuelnoj korona-politici, to je tema koju sada ponovo jače treba vratiti u parlament.

Do sada je bila praksa da su se mnoge odluke donosile na sastancima premijera pokrajina i nemačke kancelarke Angele Merkel (CDU). Potom su najčešće pokrajinski parlamenti glasali o merama. To je bilo regulisano tako zato što je zemlja bila u nekoj vrsti vanrednog stanja – takozvana „epidemijska situacija nacionalnih razmera“, na snazi je do 25. novembra. U Nemačkoj su za zaštitu od zaraznih bolesti nadležne pokrajine.

Planirana nova vlada, koju bi činili Socijaldemokrate (SPD), Liberali (FDP) i Zeleni, takozvana „semafor-koalicija“ (nazvana po partijskim bojama tri stranke, prim. red.) nema u planu produženje vanredne epidemijske situacije, već hoće da usvoji novi paket mera.

Krajnje restriktivnih mera, poput lokdauna ili zabrane izlazaka, više ne bi trebalo da bude. One nisu pravno utemeljene, kaže liberal Marko Bušman (FDP). Tako je jedan nemački Ustavni sud nedavno naknadno oborio odluku o zabrani izlaska.

CDU i CSU vežbaju opozicionu ulogu

Novo je to da se rasprava o koroni sada opet više vodi u javnosti, a manje u kancelarskom uredu i u kabinetima pokrajinskih premijera. Političar stranke Zelenih Janoš Damen, i sam inače lekar, uoči debate je upozorio: Iz Bundestaga bi stanovništvu trebalo da se pošalje „jasna poruka o ozbiljnosti situacije“. „Pokušaji profilisanja i međusobna optuživanja, potpuno su deplasirani“.

Demohrišćani iz stranaka CDU i CSU zajedno će činiti najveću opozicionu poslaničku grupu. Oni smatraju da bi vanredna epidemijska situacija trebalo da se produži. Ukidanje je „jednostavno pogrešna odluka“, kaže Aleksander Dobrint iz stranke CSU.

Međutim o prestanku vanredne epidemijske situacije već je u oktobru govorio savezni ministar zdravlja Jens Špan (CDU). Kao i čitava dosadašnja vlada, nakon parlamentarnih izbora održanih krajem septembra, on je sada još samo vršilac dužnosti ministra.

Poslanici Demohriüäana (CDU/CSU) dolaze na sednicu Bundestaga

Tokom rasprave u Bundestagu mogle su se čuti reči poput „glupa dobacivanja“, ili „nesposoban da vlada“, što bi značilo da će planirana semafor-koalicija naneti štetu zdravstvenom sistemu. Ton Demohrišćana bio je prilično agresivan. Političari planirane semafor-koalicije zaključili su da to nije „konstruktivna kritika“.

Stranka Levice upozorava na „prazna obećanja“ o skorom kraju pandemije i poziva na obavezno testiranje, bez obzira na status vakcinacije. „Kraj vladanja uredbama“ bio bi dobar, poručili su političari te stranke.

Političar desničarske Alternative za Nemačku (AfD) Sebastijan Mincen, kritikovao je proširenje pravila 2G, kojim se pristup javnim prostorima dozvoljava samo onima koji su vakcinisani ili izlečeni. Ta stranka smatra da bi vakcinisanje trebalo da bude stvar slobodnog izbora. AfD traži „Dan slobode“ i u potpunosti zagovara ličnu odgovornost.

Mnoge zaštitne mere ostaju

Ali tog „Dana slobode“ neće biti, istakao je Olaf Šolc (SPD), najizgledniji kandidat za kancelara u svom govoru o pandemiji: „Za razliku od drugih zemalja, mi i dalje smatramo da su mere predostrožnosti neophodne.“

To podrazumeva recimo obavezu nošenja maski, više higijene i druge fizičke barijere protiv infekcija. Takođe korisnici staračkih domova bi trebalo da budu bolje zaštićeni, tako što će se zaposlenu u njima i posetioci svakodnevno testirati, što bi trebalo da bude kontrolisano. Oni koji su vakcinisani do sada nisu morali da se testiraju.

Generalno bi testiranje ponovo trebalo da bude prioritet. Zato bi opet trebalo uvesti besplatna testiranja za građane.

Olaf Šolc (SPD): Za razliku od drugih zemalja, mi i dalje smatramo da su mere predostrožnosti neophodne

Starije osobe, osobe koje boluju od hroničnih bolesti i oni koji se za njih brinu, trebalo bi prvi da dobiju treću vakcinu, takozvani buster-dozu – ponovo i u centrima za vakcinaciju koji su pre nekoliko sedmica zatvoreni.

Na radnom mestu bi trebalo da važi pravilo 3G. U Bundestagu je ono već na snazi. Onaj ko nije vakcinisan, testiran ili preležao virius. ne može da se sedi pored drugih poslanika, već mesto mora da zauzme na jednoj od tribina.

Pokrajine bi trebalo da dobiju pravni okvir za uvođenje pravila 2G – recimo u restoranima. U nekim pokrajinama to pravilo već važi. Pravila bi zaista morala da se primenjuju, upozorio je Šolc.

Olaf Šolc izbegava polarizaciju – posebno kada je reč o protivnicima vakcinacije. Mirnim tonom, ali suverenom analizom, on je kazao da ima mnogo nevakcinisanih koji još uvek nisu prihvatili ponudu vakcinacije. Oni koji to nisu učinili, razbole se i na odeljenjima intenzivne nege se „bore za svoj život“. Zato bi trebalo pomoći bolnicama da se napravi „mesto za korona pacijente“. Govor je završio apelom: „Vakcinišite se! To je važno za vaše zdravlje i za našu zemlju!“

Ipak još jedna konferencija pokrajinskih premijera

Šolc je najavio da će o aktuelnoj situaciji za nekoliko dana ponovo razgovarati sa Angelom Merkel i premijerima pokrajina, što su neke pokrajine predlagale. Bez obzira što se „stari“ odbor za donošenje odluka ponovo sastaje, to neće uticati na odluku o isteku vanredne pandemijske situacije, nakon 25. novembra. Jer o tome odlučuje samo Bundestag u kojem semafor-stranke imaju većinu.

One su najavile da bi dodatne mere zaštite mogle da budu usvojene i da će, ukoliko bude bilo potrebno, biti i nekih izmena. Zanimljiva bi mogla da bude diskusija o obaveznom vakcinisanju za zaposlene u staračkim domovima i domovima za negu. Etički savet, brojni naučnici i lekari već su se uključili u tu diskusiju. Ona se ne može zaobići, kazala je Katrin Gering-Ekart iz stranke Zelenih.

U Nemačkoj je aktuelna situacija sa korona virusom alarmantna. Robert Koh institut u četvrtak je prvi put u jednom danu zabeležio više od 50.000 slučajeva zaraze. U Bavarskoj je proglašeno stanje katastrofe. Počela je sezona karnevala, otvoreni su prvi božićni vašari – mesta na kojima korona-virus može dalje da se širi.

