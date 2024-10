Bujica smrti u BiH: Kasno je sad za preventivu

Apokaliptični prizori stradanja i uništenja koje su prouzrokovale poplave i odroni pristižu iz BiH. Za sada je potvrđeno 18 stradalih, a traga se za još oko 40 osoba.

Veoma teško je u Fojnici gde takođe ima stradalih, Kiseljaku, mestima oko Konjica, a najteže je u Donjoj Jablanici gde su pod bujicom i stotinama tona kamenja i zemlje nestale čitave porodice.

Uništene su drumske i železničke veze, a saobraćaj od Mostara ka Jablanici je potpuno blokiran. U pojedinim područjima nema struje, a telekomunikacione veze su otežane.

Razmere stradanja stanovništva i materijalna šteta, prema procenama, premašiće one iz poplava 2014. godine koje su pogodile region. Posle početnog šoka, postavljaju se pitanja – da li je moglo biti više učinjeno na prevenciji i ublažavanju ove najveće posleratne katastrofe u BiH.

Horor

Horor koji su u noći sa četvrtka na petak proživljavali stanovnici Kiseljaka, Fojnice, Konjica, Jablanice, a posebno Donje Jablanice, koja je najteže pogođena, teško je i zamisliti.

Podivljala snaga bujice posle obilnih kiša uništavala je sve pred sobom. Voda nosi tone zemlje i kamenja prema porodičnim kućama, zatrpavajući ih i doslovno pretvarajući u poslednja počivališta.

„Kuća se napravi i popravi, ali životi se ne mogu nadoknaditi“, rekla je potresena meštanka Jablanice, dok istovremeno pristižu izveštaji o stradalima i neverovatne priče preživelih od bujice, uništenim kućama i izgubljenim životinjama.

„Ovako nešto nikada nisam video“, rekao je jedan od pripadnika spasilačkih službi pripremajući se za intervenciju u pogođenu Donju Jablanicu.

Zbog saobraćajne odsečenosti i policijske zabrane, osim pripadnika gorskih službi i civilne zaštite, teške mehanizacije, iz pravca Mostara se ne može doći do pogođenog područja.

Ljude su zatrpali kamenje i voda Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL/IMAGO

Teško je proceniti kada će drumovi i železnica biti sanirani i ponovo pušteni u saobraćaj, te se saobraćaj preusmerava na alternativne pravce Sarajevo-Novi Travnik-Rostovo-Bugojno-Kupres-Tomislavgrad-Posušje-Mostar ili Sarajevo-Foča-Tjentište-Gacko-Mostar.

Obustavljen je i železnički saobraćaj – na jednoj deonici pruge, šine su doslovno ostale da lebde u vazduhu nakon što je bujica odnela tlo ispod njih.

U Federaciji BiH proglašeno je stanje prirodne nepogode. Susedne zemlje, poput Hrvatske i Srbije, nude pomoć, a predsedavajuća Saveta ministara BiH, Borjana Krišto, pozvala je zemlje EU i regiona da pruže hitnu pomoć BiH.

Mnoge humanitarne organizacije i udruženja apeluju na prikupljanje pomoći, a bolnice pozivaju na davanje krvi. Sve glasnije je pitanje – da li je katastrofa mogla biti dočekana spremnije i ublažena.

„Kasno je za priče o preventivi“

Agencija za vodno područje Jadranskog mora, sa sedištem u Mostaru, 2. oktobra je objavila upozorenje o prognozi vanrednog hidrološkog stanja zbog očekivanih obilnih padavina.

Obaveštenje o mogućem povećanju vodostaja i pojavi bujičnih tokova obuhvatalo je opštine i gradove: Konjic, Jablanica, Mostar, Čapljina, Grude, Ljubuški, Široki Brijeg. Slično upozorenje poslato je i iz Agencije za vodno područje reke Save.

Na pitanje da li je ovo upozorenje uzeto u obzir, odgovarao je zamenik premijera Federacije, Vojin Mijatović, na vanrednoj konferenciji za medije.

„Ispitaćemo sve okolnosti i eventualnu odgovornost bilo koga ko je trebao alarmirati institucije. Mislim da je danas ključno pitanje da ne lešinarimo nad bilo kim, već da pokušamo spasiti što više života, a zatim ćemo jasno utvrditi čija je odgovornost za prevenciju“, rekao je Mijatović.

Nešto konkretniji odgovor dao je Aldin Brašnjić iz Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ), koji je potvrdio da je odmah kontaktirao načelnika Jablanice zbog preventivnih mera.

„Civilna zaštita naših opština prilično je siromašna za rad nekih preventivnih mera, naročito kada je nepogoda već u toku. Preventiva je nešto što se radi dok je lepo vreme, a ne kada su već neophodne hitne mere spasavanja, tada je kasno za priče o preventivi“, rekao je Brašnjić, ipak kritikujući bivšu vlast za katastrofu s kojom se sada suočavaju.

„Zakazao je sistem prethodnih godina i službe koje konstantno treba da čiste korita reka i prohodnost puteva. Toga se uvek setimo kada dođemo u ovakvo stanje“, smatra šef FUCZ-a.

Prizor iz Kiseljaka Foto: RUSMIR SMAJILHODZIC/AFP

Strašan udar bujice i stotina tona kamenja

Među mnogim političarima i zvaničnicima koji su iz Sarajeva i Mostara u petak obišli Donju Jablanicu bio je i ministar spoljnih poslova Elmedin Konaković. On je u izjavi za medije rekao kako je to jedna od najtežih slika koje je ikada u životu video. Međutim, on javno pominje ono o čemu se već uveliko „šuška“.

„Stotine tona kamenja iz obližnjeg kamenoloma napravile su strašan udar na čitavo naselje. Deo naselja je uništen kamenim odronom, a drugi vodenom bujicom, jer je kamenolom napravio neku vrstu brane i okrenuo vodu u dolinu u kojoj je bilo dvadesetak kuća i poplavio ih vodom dubokom 13 metara“, opisao je Konaković svoje viđenje stanja u pogođenoj Donjoj Jablanici.

Kaže da ne želi da politizuje, posebno u predizborno vreme, ali da treba ispitati da li je katastrofa posledica neverovatne snage prirode ili postoje i drugi uticaji.

Ovo otvara mnoga pitanja – nekontrolisanu seču šuma i eroziju tla, izgradnju ekonomskih i privatnih objekata na područjima podložnim klizištima i bujicama, malih hidroelektrana na rekama i slično. Od koga tražiti odgovore i uvažava li se reč stručnjaka?

„Vlasti definitivno imaju odgovornost“

Edin Hrelja sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu jasno kaže: „Vlasti definitivno imaju odgovornost kada su u pitanju poplave, jer ne preduzimaju nikakve aktivnosti u tzv. međupoplavnom periodu“.

Smatra da bi se više trebalo da se uključe stručnjaci koji se bave tom problematikom kako bi dali smernice za prevenciju i izdvojili zone koje potencijalno mogu biti pogođene poplavama.

Kiseljak Foto: Rusmir SMAJILHODZIC/AFP

„Kao i uvek kada se dogode katastrofe, tek tada o tome počnemo pričati. Kao i za vreme poplava 2014, a slično je i sa zagađenjem vazduha, nedostatkom vode, klimatskim promenama... Nažalost, struka se vrlo često ne uvažava, grade se objekti tamo gde se ne treba graditi“, komentarisao je profesor Hrelja za BHRT1.

I novinar i analitičar Faruk Kajtaz slično razmišlja, ali uz osvrt na 'promenu prioriteta' vladajućih.

„Ovo nam se događa iz dva razloga – prirodne pojave i činjenice da naša zemlja nije spremna za ovakvu vrstu katastrofa. Nisu spremne ni neke mnogo bogatije i organizovanije države, a kod nas je to na nivou koji zaista zabrinjava“, komentariše on za DW.

Kajtaz se osvrće na sve prisutnije posledice klimatskih promena na koje upozoravaju naučnici, a koje će u budućnosti biti sve češće, na šta se mnoge zemlje pripremaju.

„Naivno verujemo da je bolje utrošiti novac na druge budžetske stavke, obično pred izbore, nego ulagati u zaštitu. Možemo li očekivati od naše države, koja je toliko komplikovana i troši više na vlastiti 'hardver' nego bilo koja evropska zemlja po glavi stanovnika, da iznese ozbiljne planove prevencije i podigne nivo spremnosti za ono što je očekuje? Možda je ovo signal da se vlasti konačno izvuku iz nacionalnih priča i usmere na ono što je zaista potrebno građanima BiH“, zaključuje Kajtaz.