Boris Beker osuđen na dve i po godine zatvora

Boris Beker (54), legendarni nemački teniser i nekadašnji trener Novaka Đokovića, osuđen je na zatvorsku kaznu u trajanju od dve i po godine! Pola od tog vremena provešće u zatvoru, a drugu polovinu na uslovnoj ukoliko se bude dobro ponašao.

Bankrot 2017.

U junu 2017. godine, stečajni sud u Londonu proglasio je bivšu tenisku zvezdu nesolventnom zbog neizmirenih dugova. U to vreme, Bekerovi dugovi procenjeni su na skor 60 miliona evra. Kao neko ko je bankrotirao, on je morao da otkrije svu svoju pokretnu i nepokretnu imovinu. On to nije učinio.

Pre tri nedelje (8.aprila), sudska porota je proglasila Borisa Bekera krivim po četiri od prvobitne 24 tačke optužbnice - za odlaganja nelikvidnosti, skrivanja imovine i dugova.

Tačnije, reč je vrednosnim papirima, o šestocifrenim transferima novca na ime njegovih bivših supruga Brabare i Lili Beker, o vlasništvu roditeljske kuće u kojoj živi njegova majka Elvira, a koja je takođe pod hipotekom. Reč je i o kreditu u vrednosti od 825 000 evra. Po ostalim tačkma Beker je oslobođen.

Tužilašto utvrdilo da je namerno skrivao i odugovlačio

Beker i njegov advokat dočarali su tokom ovog suđenja sliku čoveka koji je izgubio pojam o svojoj imovini i troškovima. 54-godišnjak je rekao koliko ga je teško pogodila njegova nesposobnost da plati dugove. Bio je „šokiran“ i „posramljen". Tužilaštvo je to odbacilo i navelo da Beker je namerno odugovlačio sa nelikvidnošću i prikrivao imovinu. Tužiteljka Rebeka Čakli u petak nije navela koju kaznu želi, ali je jasno stavila do znanja da ne smatra dovoljnom uslovnu kaznu.

Sutkinja Debora Tejlor - takođe predsedavajuća sudijama u predmetu protiv osnivača Vikiliksa Džulijana Asanža - smatra se prilično strogom. Ona je tokom procesa u više navrata istakla da je Beker već 2002. u Minhenu bio osuđen dvogodišnju uslovnu kaznu zatvora i novčanu kaznu od 500.000 evra zbog utaje poreza od oko 1,7 miliona evra - i tako za dlaku izbegao zatvor.

Dve stvari Beker i njegovi advokati sada eventulano mogu da ospore: samu presudu, jer Beker smatra da je nevin, i kaznu. Ali za to bi prvo morali da dobiju zvanično odobrenje, a za sve to treba vremena. A čini se da su male šanse da se presuda poništi zbog pravnih ili proceduralnih grešaka.

Ovo nije ni prvi ni drugi put

Beker je nemačka tenska ikona, šestotruku osvajač grend slema i otac petoro dece, ali je već više puta imao pravnih poteškoća u vezi sa novcem. Špansko pravosuđe je Bekera imalo na meti zbog dugova u vezi sa njegovom vilom na Majorci, a švajcarsko pravosuđe zbog navodnog neplaćanja pastora koji ga je venčao 2009. godine.

