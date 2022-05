Borba za pravo na abortus u SAD

E sad je dosta. Malo po malo, konzervativci u SAD su poslednjih godina vraćali vreme unazad. U pojedinim saveznim državama doneli su zakone protiv abortusa koji su progresivno ograničavali pravo žena na pobačaj, a koji su bili na snazi od značajne presude „Rou protiv Vejda“ iz 1973. godine. Pravno su ograničili do te mere da su to, bez obzira na okolnosti, učinili gotovo nemogućim. A naš gnev je rastao zbog neverovatnog licemerja onih koji s jedne strane tobože brane slobodu pojedinaca, a s druge strane žele da kontrolišu njihove najintimnije odluke.

Sada je, dakle, postignut „veliki uspeh“, cilj za koji se Republikanska partija nije libila da sledi čak ni demagoga poput Donalda Trampa. Jer, ako tekst presude Vrhovnog suda SAD koji je procureo u javnost, a koji se odnosi na strogi zakon o abortusu u Misisipiju, bude za nekoliko nedelja i objavljen i postane zakon, onda će države same ponovo da odlučuju da li je abortus nezakonit i kažnjiv. A prema Centru za reproduktivna prava, organizaciji za ljudska prava koja se zalaže za samoopredeljenje žena, to znači da žene u više od polovine američkih država više neće imati prava na abortus. U nekima odmah nakon presude Vrhovnog suda.

Većina Amerikanaca podržava pravo na abortus

Konzervativci, međutim, ne bi trebalo prerano da se raduju, jer i ako ako se pravna situacija bude vratila na stanje pre 1973. godine, sada ipak postoji jedna velika razlika: mi žene to nećemo da trpimo. I imamo saveznike. Većina Amerikanaca podržava pravo na abortus i protivi se poništavanju odluke Vrhovnog suda iz 1973. I takvo mišljenje je već godinama postojano.

Kristina Bergaman je više godina bila dopisnica DW iz Vašingtona

Svi koji su se borili i imali koristi od prava na samoopredeljenje sedamdesetih godina prošlog veka udružiće snage sa onima kojima se danas oduzima to pravo. I iskazaće svoju solidarnost – rečima, delima i donacijama. Već postoje načini i sredstva za one žene koje žive u državama sa izuzetno restriktivnim zakonima o abortusu da ipak abortiraju. Ponekad je to zamorno i skupo, jer, naravno, zakoni o zabrani „hrišćanskih“ fundamentalista uglavnom pogađaju siromašne i neobrazovane žene. Ali, nije nemoguće. Abortus će i dalje biti legalan u mnogim američkim državama.

A na raspolaganju nam je još nešto: društvene mreže. Krici koji su potresli Tviter nisu mogli da se ignorišu. Odmah po objavljivanju prvih izveštaja o nacrtu presude, došlo je do protesta ispred Vrhovnog suda u Vašingtonu. Milioni žena – i muškaraca – u mnogim američkim gradovima, od Njujorka i Vašingtona, preko Denvera, pa do San Franciska, protestovaće zbog toga što bi njihova najgora noćna mora uskoro da se ostvari. I oni će se organizovati.

Motivacija za izbornu kampanju

Osim toga, u novembru su zakazani izbori za Kongres. Ponovo se bira kompletan Predstavnički dom i trećina Senata. Izgledi za Demokrate do sada nisu bili naročito dobri. U Senatu imaju samo tesnu većinu, a gubitak njihovog isto tako tesne većine u Predstavničkom domu već uveliko se predviđa. Ako Vrhovni sud SAD sada ukine pravo na abortus, to će izbornoj kampanji dati potpuno novi obrt.

Jer, kao što stoji u Bibliji koju konzervativci vole da citiraju: Ko seje vetar, požnjeće oluju.

