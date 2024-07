Blinken u Aziji - napetost u vazduhu

Sjedinjene Američke Države iKina su u subotu obnovile svoje međusobne optužbe: američki državni sekretar Entoni Blinken i njegov kineski kolega održali svoj šesti sastanak od prošle godine. SAD su zabrinute zbog sve većeg samopouzdanja Kine i njenih živih aktivnosti u Azji i drugim delovima sveta.

Blinken i kineski ministar spoljnih poslova Vang Đi sastali su se na marginama regionalnog foruma o bezbednosti u Jugoistočnoj Aziji koji se održava u Laosu. Na forumu su tenzije između Kine i saveznika SAD Filipina zbog sporova u Južnokineskom moru bile glavna tema diskusije.

Razgovara se, ali se ništa ne dogovara

Portparol američkog Stejt departmenta Metju Miler rekao je da su Blinken i Vang imali "otvorenu i produktivnu" diskusiju, ali nisu postigli značajne dogovore o najspornijim međusobnim pitanjima u Indopacifičmo regionu, Evropi i Americi.

"Sjedinjene Američke Države će nastaviti da preduzimaju neophodne mere da zaštite svoje interese i vrednosti, kao i one naših saveznika i partnera, uključujući ljudska prava," rekao je Blinken Vangu, prema rečima Milera.

Blinken je "jasno stavio do znanja da će Sjedinjene Države, zajedno sa našim saveznicima i partnerima, unaprediti našu viziju slobodnog i otvorenog Indopacifika," rekao je on, podsećajući na nedavne agresivne kineske akcije prema Tajvanu.

Ministarski sastanak ASEANA-a u Laosu Foto: Chalinee Thirasupa/REUTERS

Trn u oku SAD – aktivnosti Kine u Južnokineskom moru

Kinesko Ministarstvo spoljnih poslova izjavilo je da, uprkos redovnim kontaktima, "SAD nisu prestale sa obuzdavanjem i suzbijanjem Kine, pa su to čak i dodatno intenzivirale." U izjavi se navodi da rizici za kinesko-američke odnose "i dalje rastu, a izazovi se takođe povećavaju" i da "je potrebno stalno podešavati pravac, upravljati rizicima, pravilno rešavati razlike, eliminisati smetnje i promovisati saradnju."

Blinken je kritikovao Kinu zbog "destabilizujućih akcija u Južnokineskom moru" i "potvrdio podršku Sjedinjenih Država mirnom rešavanju sporova u skladu sa međunarodnim pravom," rekao je Miler.

Najviši američki diplomata je pohvalio Kinu i Filipine zbog postizanja sporazuma ranije ove nedelje koji je omogućio Filipinima da u subotu obave snabdevanje u spornom području bez suočavanja sa kineskim snagama, što je prvi takav put od zaključenja sporazuma. "Pozdravljamo to i nadamo se i očekujemo da će se to nastaviti u budućnosti", rekao je.

Nesuglasice oko Filipina

Pre sporazuma, tenzije između Filipina i Kine su eskalirale mesecima. Kineska obalska straža i druge snage su se čak služile moćnom vodenim topovima i brodskim manevrima blokiranja kako bi sprečili da hrana i druge zalihe stignu do filipinskog mornaričkog osoblja.

Ipak, Blinken, koji će sledeće nedelje biti u Manili u okviru svoje turneje u šest azijskih zemalja, osudio je kineske "nezakonite akcije eskalacije sprovedene protiv Filipina u Južnokineskom moru u poslednjih nekoliko meseci."

Na sastanku sa Vangom, Blinken je ponovo izrazio duboku zabrinutost SAD i Evrope zbog kineske podrške ruskom odbrambenom industrijskom sektoru. Vašington i evropske zemlje veruju da Rusija tu podršku koristi za povećanje proizvodnje oružja za upotrebu u svom ratu protiv Ukrajine.

Blinken je "jasno stavio do znanja da, ako (Kina) ne preduzme mere da reši ovu pretnju evropskoj bezbednosti, Sjedinjene Države će nastaviti da preduzimaju odgovarajuće mere da to učine," rekao je Metju Miler. Od kada je to upozorenje prvi put izdato pre više od godinu dana, SAD i drugi su uveli sankcije za više od 300 ruskih i kineskih firmi koje se bave trgovinom.

Kamala Haris na Filipinima, novembra 2022. Foto: Jim Gomez/AP

Harisova „ima iskustva sa Kinom"

Na pitanje da li su Kinezi odgovorili na te sankcije na način na koji bi SAD i njeni saveznici želeli, Jedan visoki zvaničnik Stejt departmenta je odgovorio: "Ne dovoljno da bi naša zabrinutost bila otklonjena." Taj zvaničnik je razgovarao sa novinarima pod uslovom da mu ne objave ime jer govori o privatnom diplomatskom sastanku.

Blinkenova turneja po Aziji najavljena je samo nekoliko sati nakon što je predsednik Džo Bajden rekao da će odustati od kandidature na izborima u novembru u korist potpredsednice Kamale Haris. Iako je visoki zvaničnik rekao da ta odluka nije bila tema subotnjih sastanaka, rekao je da je Blinken istakao Vangu da Haris ima iskustvo sa Kinom i da se sastala sa kineskim predsednikom Si Đinpingom u Bangkoku 2022. godine.

Na sastanku ASEAN u Laosu bio je prisutan i ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, ali visoki zvaničnik je rekao da Blinken nije imao interakcije sa njim.

Donald Tramp i premijer Kine Li Kećiang, 9. 11.2017. Foto: AFP

Donald Tramp ima drukčiji koncept

Iz Laosa, Blinken je kratko otputovao u Hanoj da bi izrazio saučešće zbog smrti moćnog lidera Komunističke partije Vijetnama prošle nedelje, a zatim je planirano da putuje u Japan, Filipine, Singapur i Mongoliju.

U Tokiju i Manili u nedelju i ponedeljak, Blinken će se pridružiti ministru odbrane Lojdu Ostinu gde će se sastati sa svojim japanskim i filipinskim kolegama kako bi ojačali odbrambenu saradnju. Blinken će se takođe sastati u Tokiju sa ministrima spoljnih poslova Indije i Južne Koreje.

Već šest decenija, u Japanu i Južnoj Koreji se nalaze velike američke vojne jedinice, a sporazum o međusobnoj odbrani sa Filipinima je konstanta američke politike u Aziji. Bivši predsednik Donald Tramp, sada republikanski kandidat za predsednika, dovodio je u pitanje korist od američkih saveza širom sveta tokom svog prvog mandata i sugerisao da bi američko vojno prisustvo u Japanu i Južnoj Koreji moglo biti smanjeno ili eliminisano.