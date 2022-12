Besplatan prevoz na Majorci, ali ne i za turiste

Nemačka pokušava da uvede mesečnu kartu za prevoz od 49 evra koja važi u čitavoj zemlji. Austrija želi da podstakne građane da pređu na lokalni prevoz s tzv. „klimatskom kartom“. Španska Majorka otišla je korak dalje: uvodi besplatnu kartu za sve stanovnike ostrva i time je jedan od pionira u Evropi.

Od januara 2023. više od 900.000 stanovnika Majorke moći će besplatno da koriste autobuse i vozove. Uredba, u početku ograničena na jednu godinu, primenjuje se i na druga Balearska ostrva – Ibicu, Menorku i Formenteru.

Besplatnim javnim prevozom na Balearima žele da postignu dva cilja: „Želimo da pomognemo građanima u kriznim vremenima i istovremeno da promovišemo ekološki prihvatljivu mobilnost“, kaže Hoze Hila, gradonačelnik Palme, glavnog grada Majorke. Slični modeli već postoje ponegde u Evropi – u Luksemburgu na primer, gde je kompletan lokalni prevoz besplatan još od 2020.

Od januara besplatno, ali samo za stanovnike Majorke

Besplatno putovanje od septembra

Progresivna vlada Baleara ovako u stvari proširuje svoju kampanju javnog prevoza novom besplatnom kartom. Naime, svi stanovnici ostrva mogu besplatno da putuju lokalnim vozovima na Majorci još od 1. septembra. Na glavnom balearskom ostrvu postoje naime tri železničke rute koje povezuju Palmu sa Sa Poblom na severu, s Inkom u centru ostrva i s Manakorom na istoku.

I dve linije podzemne železnice u Palmi takođe su od septembra za sve stanovnike ostrva besplatne. One vode od železničke stanice u centru grada Palme, do univerziteta na severu grada i predgrađa Maratksi na severoistoku. Izgradnja treće linije od grada do aerodroma trebalo bi da počne sledeće godine.

Proteklih meseci već su uvedeni atraktivni popusti za korišćenje gradskih autobusa u Palmi, kao i međugradskih autobusa na ostrvu, a sve u sklopu paketa pomoći u kriznim situacijama. Karte su pretplatnike koštale samo 50-70 odsto redovne cene, a od januara će i autobus postati besplatan.

Besplatan prevoz, ali samo za domaće

Turisti i vlasnici vikendica od toga, međutim, neće profitirati. Oni će i dalje morati da plaća prevoz – pojedinačna karta za gradski autobus u Palmi trenutno košta dva evra, a pet evra je karta za šatl-bus do aerodroma. Pravo na besplatnu kartu imaju samo građani koji imaju prijavljeno glavno mesto prebivališta na Balearima, bez obzira na nacionalnost.

Kartu za poznati narandžasti tramvaj u Port de Soleru turisti će i dalje da plaćaju

Borba protiv rastućeg individualnog saobraćaja i zagađenja vazduha takođe je postala važno pitanje u turističkom centru Majorci koji veliku pažnju posvećuje očuvanju životne sredine. U Palmi, najvećem gradu ostrva, saobraćajne gužve više nisu neuobičajena pojava. To nije samo zbog velikog broja turista koji često koriste rent-a-kar, već i zbog osetnog porasta broja stanovnika. U poslednjih 20 godina, broj stanovnika na Balearskim ostrvima povećao se za više od 30 odsto, na 1,8 miliona – uglavnom zbog stranaca koji su se tu naselili i koji sada čine gotovo 20 odsto stanovništva.

Besplatna karta – poklon za ponovni izbor Sančeza?

Promovisanje autobuskog i železničkog saobraćaja zato ima smisla: „Svaki javni autobus znači da vozi 50 automobila manje“, izjavio je savetnik za saobraćaj u Palmi Žozep Mari na predstavljanju nove besplatne karte.

Inače, sličan besplatan model od početka godine važiće i na Kanarskim ostrvima. Što se tiče kopnene Španije, vlada levog centra odlučila je da će lokalni vozovi, kao i oni koji saobraćaju na srednjim relacijama, a pripadaju državnoj železničkoj kompaniji „Renfe“, kao i međugradski autobusi, biti besplatni za putnike barem do kraja 2023.

Ko neće da plati kartu, taj može i biciklom

Osim toga, vlada u Madridu ispituje da li će li trenutni nacionalni krizni popust do 50 odsto za gradski železnički i autobuski prevoz biti produžen i nakon Nove godine. Takva objava bila bi dobrodošao božićni poklon za milione korisnika javnog prevoza. U glavnom gradu Španije, Madridu, cena mesečne pretplate za prevoza za centar grada trenutno je snižena na 27,30 evra.

Španskom socijaldemokratskom premijeru Pedru Sančezu ta velikodušnost bi mogla da se isplati: 2023. je „superizborna“ godina u Španiji. Naime, na proleće građani glasaju o sastavu u gradskim skupštinama i upravama regiona, a nacionalni parlamentarni izbori zakazani su za jesen – trenutno za Sančeza s neizvesnim izgledima.

