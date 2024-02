Berlinale: Zlatni medved za dokumentarac „Dahomej“

Glavne nagrade Berlinaladodeljene su u subotu na gala večeri. Zlatni medved je pripao „Dahomeju", koprodukciji Francuske, Senegala i Benina. Režiserka Mati Diop prati vraćanje 26 opljačkanih umetničkih eksponata iz pariskog muzeja u Benin, nekadašnji Dahomej.

Diop, koja je 2019. u Kanu nagrađena za dugometražni film „Atlantik", u ovom flmu uspeva da za nešto manje od sat vremena dođe do srži veoma aktuelnog političkog pitanja restitucije. „Odbijam da zaboravim", rekla je francusko-senegalska rediteljka dok je primala nagradu, „Restitucija je pravda".

Srebrni medvedi

Sedmočlani žiri kojim predsedava kenijsko-meksička glumica i rediteljka Lupita NjongoI nagradio je još jednu formalno neuobičajenu afričku koprodukciju: Nelson Karlos De Los Santos Arijas dobio je Srebrnog medveda za najbolju režiju za svoj film „Pepe” - dominikanski reditelj priča priču koja se proteže od jugozapadne Afrike do Kolumbije - iz perspektive nilskog konja.

Korejski majstor Hong Sangsu, redovni gost ovog takmičenja, bio je oduševljen što je dobio Srebrnog medveda - Veliku nagradu žirija. U svom filmu „Potrebe jednog putnika" (A Traveler's Needs) on sa velikom lakoćom govori o Evropljanki – koju igra Izabel Iper – koja se našla u Koreji i tamo drži časove jezika. „Ne znam šta ste videli u filmu", rekao je Sangsu obraćajući se međunarodnom žiriju, „ali me zanima da to čujem od vas".

Nagradu žirija dobila je neobična naučnofantastična komedija „Imperija" Bruna Dimona: u uspavanom francuskom primorskom gradu, dve neprijateljske vanzemaljske imperije vode večnu bitku dobra i zla. Jednako neobičan kao i njegov film bio je i pozdravni govor reditelja, putem glasovne veštačke inteligencije na svom mobilnom telefonu: „Film nema pol, nema boju kože – film je film", filozofirala je mašina.

Nemački film je takođe dobio Srebrnog medveda: Matijas Glasner je nagrađen za najbolji scenario za svoj film „Umranje". Za tri sata i sa tri različite perspektive, Glasner otkriva komplikovanu porodičnu istoriju. Korina Harfuh, Lars Ajdinger i Lilit Stangenberg blistaju u drami o disfunkcionalnim i otuđenim vezama. Prema samom Glasneru, on u filmu obrađuje i sopstvena iskustva.

Emili Votson i Sebastijan Sten su najbolji glumci

Sebastijan Sten je dobio Srebrnog medveda za najboljeg glumca. U „Drugačjem čoveku" (A Different Man) vidimo Stena u neobičnoj ulozi: on otelovljava glumca čije je lice unakaženo bolešću neurofibromatozom - a koji posle iznenadnog izlečenja otkriva da njegov život nije ništa manje komplikovan. Rumunsko-američka zvezda je rekao da je to prva nagrada koju je ikada dobio na jednom evropskom filmskom festivalu.

Sebastijan Sten Foto: John Macdougall/AFP/Getty Images

Emili Votson je proglašena za najbolju sporednu glumicu. U filmu „Small Things Like These" kojim je otvoreno Berlinale, glumi strogu šeficu lokalnog manastira.

Od sledeće godine - novo rukovodstvo

Ukupno 20 produkcija iz 30 zemalja takmičilo se za Zlatnog i sedam Srebrnih medveda na ovogodišnjem Berlinalu.

Posle pet godina, ovo je poslednje Berlinale Mariette Risenbek i Karla Šatrijana U aprilu će dužnost direktorke Berlinala preuzeti Amerikanka i bivša šefica Londonskog filmskog festivala Triša Tatl.