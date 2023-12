Berlin se sprema za doček: Nikad više policije

Prošle godine se doček Nove godine na berlinskim ulicama izmetnuo u sumanute napade omladine na policiju i vatrogasce. Ovoga puta, policije će biti kao nikad do sad.

Nakon što se prošli doček Nove godine u Berlinu pretvorio u haos, policija kaže da će ove godine biti spremna i najavljuje najveći broj policajaca na ulicama.

Prošle godine su mladići, mahom migrantskog porekla, iz obesti gađali policiju, vatrogasce i sanitetlije petardama i vatrometom, bilo je tridesetak povređenih policajaca i blizu 150 uhapšenih izgrednika.

Ove godine, policija je dodatno na oprezu zbog sukoba na Bliskom istoku što je i u Nemačkoj dovelo do demonstracija propalestinskih grupa i jačanja antisemitizma.

Stiže pojačanje

„Biće to najveća akcija policije za doček poslednjih decenija“, obećava šefica prestoničke policije Barbara Slovik za agenciju dpa. Ona pretpostavlja da će se negativno raspoloženje zbog dešavanja u Gazi preliti i na ulice Berlina.

U Berlin je pozvano preko dve hiljade policajaca kao pojačanje iz istočnih pokrajina Saksonije i Saksonije-Anhalt. „Broj patrolnih vozila biće povećan sa 150, što je uobičajeno za noć, na 220“, rekla je Slovik.

Najavila je da će, poučeni prošlogodišnjim iskustvom, posebno štititi patrole hitne pomoći i vatrogasaca koji ionako u novogodišnjoj noći imaju pune ruke posla.

Policija će se koncentrisati na četvrti poput Nojkelna, gde većina stanovnika ima migrantske korene. Onde je i bio najveći haos prošle godine.

Gradonačelnik najavljuje čvrstu ruku

Upravo su ti obesni izgredi bili dobrodošli Demohrišćanima u kampanji za gradske izbore. Oni su kao opoziciona stranka ubedljivo pobedili, a današnji gradonačelnik Kaj Vegner predstavljao se kao čovek čvrste ruke koji će zavesti red u Berlinu.

Prethodno je glavnim gradom upravljala koalicija Socijaldemokrata, Zelenih i Levice, kojoj je Vegner prebacivao da je previše mekana i politički korektna.

„Znamo da će biti izazovno u pojedinim četvrtima“, kaže sada Vegner. „Mogu samo da apelujem na sve da mirno i zajedno slavimo Novu godinu, može i otkačeno.“

„Ali ko napada policiju i vatrogasce mora da računa sa konsekventnim odgovorom pravne države“, dodao je gradonačelnik.

Elektrošokeri za policiju?

Berlinske brige deli i savezna ministarka policije Nensi Fezer. „Bojim se da će doček opet biti dan kada ćemo u nekim gradovima videti slepi bez i besmisleno nasilje protiv policije i hitne pomoći“, rekla je ova socijaldemokratkinja.

I na prošlom dočeku nije bio samo Berlin u pitanju, već i brojni gradovi iz Rurske oblasti i drugi.

Njen kolega iz Vlade, ministar pravde Marko Bušman iz redova Liberala, čak je pisao u Berlin podstičući ih da uvedu elektrošokere kao opremu policije. On smatra da bi to trebalo da bude standardna oprema u celoj zemlji jer, kako kaže, podaci pokazuju da to deluje preventivno.

Malene strelice ispaljuju se u izgrednike sa dva do pet metara razdaljine i zarivaju oko santimetar u kožu. Strelice su žicama povezane sa uređajem koji proizvodi ograničeni strujni udar te osoba smesta onemoća. Ideja je da policija drži potencijalne napadače na odstojanju, ali da ne rizikuje tešku povredu ili smrt vatrenim oružjem.

Porajnje-Palatinat je prva pokrajina koja je pre pet godina uvela ove uređaje u opremu policije.

